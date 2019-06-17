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Netflix年底「颳台風」！獨家專訪Netflix韓國內容總監：不排斥台韓兩國合製

2019-06-17 09:37今周刊

（照片：Netflix提供）
（照片：Netflix提供）
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【文．黃亞琪】

3年前，Netflix展開全球布局，位於亞太區的韓國和台灣亦紛紛上線；3年後，至今韓國Netflix不僅已設據點，從首部原創影集《李屍朝鮮》到由宋仲基與張東健主演、剛上線的《阿斯達年代記》皆引起許多討論聲浪。

Netflix於下半年也將推出6部類型多元作品，包括政治劇、宗教題材、改編自美劇及韓國知名漫畫，以及遠征摩洛哥、拍攝時間近1年、耗資超過6億台幣，由韓國知名演員李昇基、秀智主演的政治動作片《浪客行（VAGABOND）》等影視內容。

反顧台灣，首部台灣原創影集、由張孝全主演的《罪夢者》和《極道千金》兩部作品預計今年底上線，將成為掀起「颳台風」的推動力；然而，不可諱言，兩造相比，整整慢了一年。

雖說「韓流」行之全球有年，再加上Netflix挾著會員分布於190個國家的優勢，可說如虎添翼，更讓「韓流」之風無聲無息卻有力地，飄然於全世界觀看者的眼球面前。

《今周刊》是台灣唯一獨家專訪到Netflix韓國內容總監金珉暎（Minyoung Kim）的媒體。首爾大學MBA畢業、曾擔任過製作人、且曾任職過推特（Twitter）帶領團隊負責亞太區域內容合作事務的她，從Netflix原創內容取材到版權收購標準、面對全球OTT產業競逐戰爭的戰略、到韓國政府對內容產業鏈節國際的政策和作法，一一暢談。

他山之石，足以攻錯。韓流或許起初也是取經於好萊塢，但從韓風吹襲全球的力道來看，當台灣OTT業者進入戰國時代當刻，韓流經驗是台灣業者參考，也是即將上路執行、掌握百億元經費預算的文策院之借鏡。以下為專訪內容：

《今周刊》問（以下簡稱問）：請問Netflix在原創內容取材與購買版權內容的準則？也請分享實際案例。

金珉暎答（以下簡稱答）：本身已有固定觀眾的題材外，原創方面會考量題材是在傳統電視較難做的形式或獨特內容，像之前上映以殭屍或恐怖題材為主的《李屍朝鮮》。

外購版權內容會以韓國當地熱門程度為考量點，再配合Netflix可將內容發行到全球讓更多人看見的優勢，例如《經常請吃飯的漂亮姐姐》和《阿爾罕布拉宮的回憶》等，都是實際案例。而在下半年即將上線的6部作品亦是如此。

當然，購買版權或者原創內容都有藝術和科學兩部分成因。科學部分就來自數據，挖掘出潛在的觀眾群，再依據這些潛在觀眾群來採購故事內容。簡單說，藝術部分仰賴購買者的經驗，科學部分就靠數據幫忙。

由張孝全（中）主演的首部Netflix原創台劇《罪夢者》於今年底上線，將讓全球1...
由張孝全（中）主演的首部Netflix原創台劇《罪夢者》於今年底上線，將讓全球190個國家看見台灣的影視能耐。而Netflix內部也希望隨著年底原創台劇上線，掀起「颳台風」浪潮。（照片：Netflix提供）
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問：迎戰「全球在地化（Globalization）」時代，內容選擇如何做到因地制宜？

答：「越本土、越國際」，是2016年起Netflix進軍全球就建立起的中心思想。越本土題材帶動下，可以挖掘出更多國際觀眾。先找到當地觀眾共鳴，之後再加入能吸引全世界觀眾的元素，如愛情或驚悚等人性點，兩者兼具，才能讓一個內容在全球被看見、接受，這也是在年底Netflix首部原創台劇《罪夢者》或者韓國首部上線原創《李屍朝鮮》產出原因。

也就是結合本土的共鳴和普世價值的題材。我們觀察Netflix觀眾都樂於去接受或嘗試這些不同內容，也樂於透過這些題材去了解他們陌生的文化，即便那些本地內容或元素沒那麼熟悉，這是Netflix觀眾的特質。

問：韓劇在台灣十分熱門，台灣也進入OTT戰國時代，對台灣市場佈局的戰略與戰術？

答：我們觀察到台灣觀眾的（觀看）口味非常廣泛，而且我發現韓國行得通的（內容），台灣也可以。或許因為台灣媒體環境發展比較成熟，我認為台韓之間也許多相似之處，如能夠兩地合製可以創造出適合內容，我們完全不排斥。

面對各國競爭對手，我們的方式是用類型來分觀眾，而不是國界，是用好的內容來打破國際疆界，走好自己的路，不跟別人比較，也才能不怕盜版來襲。

問：眾所皆知，韓國推動內容產業從政府帶頭做起，近一年來，有哪些新政策來協助韓國文化內容產業？

答：一般印象中，好像多獨厚兩大韓國電視台，但現在內容產業傾向幫助許多小製作公司，給他們機會。而Netflix特別也會在技術提供上像是4K，幫助這些小公司，不是一般認知是由財閥掌控，非獨家式的，而是很多人都可以共享的，才能更擴大影響力。

問：台灣內容產業當務之急，在於商業和內容都熟稔的跨界人才需求。金珉暎總監有商業經營背景且當過製作人，兼顧兩者而不衝突的秘訣？

答：兩者並不互斥。因為我的工作角色包含：需要了解內容創意人的想法及產業運作模式，缺一不可。掌握和了解不同策略思考下閱聽眾的口味也是很重要的，這是我在每個職涯階段學到的寶貴經驗。

當然，我更在意的是雇用到能將創意視野帶入生活的人；而從發現對的創意者、好的劇本到發展成一個好的作品，需要的是一個各自擅長於不同領域專家組合而成的團隊。我很幸運擁有一個想要將韓國故事帶往全世界的熱情團隊。

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