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香港「反送中」遊行 給台灣人敲響一記警鐘

2019-06-13 11:51今周刊

圖/達志
圖/達志
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【文．范疇】

編按：當台灣慶祝端午時，香港醞釀了一場史上最大的「反送中」遊行，面對中共威權，堅決捍衛民主價值，「今日香港、明日台灣」，是選舉口號，還是預言呢？《今周刊》邀請知名評論家范疇為文，並訪問了銅鑼灣書店前店長林榮基、香港歌手何韻詩，分享他們如何關注這場民主運動。

台灣人消費香港的「一國兩制」有一段時間了，「今日香港、明日台灣」的口號也早已變成台灣政治賺選票、名嘴賺眼球的辯論主題。但其實，台灣人對香港的境況是冷漠無知的。

六月九日香港百萬人遊行當日，在香港和台灣都是端午長假的最後一天，香港人正忙著準備遊行，台灣人則是忙著慶祝端午佳節。儘管遊行日期幾周前就已公布，且遊行前十天就已預估人數將超過四十萬人，但台灣媒體對此漠不關心，沒有一家派人到現場採訪，九九％的台灣人不知道有這件事。

當天下午遊行開始時，台灣的電視台有零星照片和偶爾的跑馬燈；凌晨一點鐘，香港本地媒體還在繼續直播政府大樓前鎮暴部隊和群眾的對峙，直播一直到凌晨四點左右，台灣的電視台連跑馬燈都沒了。港媒直播的留言串中，我赫然看到一句話：「台灣新聞你們怎麼可以不報導這件事！。」

直到次日，發覺遊行人數突破百萬，台灣政治人物才出來割稻尾，但口氣和目的還是為了選票考量，電視節目雖有討論，但獵奇和渲染成分大於關懷和知識。台灣民眾對香港即將頒布的《逃犯條例》（遣返法、送中條例）的關注，僅止於一個問題：台灣人將來在香港，會不會被無故遣送中國？

台灣社會對於香港境況的無感和無知，非常危險。一方面顯示台灣一般人的世界觀狹隘，對於人道和人權的關懷僅限於台灣，另一方面也沒體認到，無論在政治上還是經濟上，近鄰香港的動向和台灣的前途，其實處於同一生態環境，台灣可向香港學習的經驗甚多。此文討論兩項台灣可藉「香港處境」來了解自己的視角。

可能是香港最後一次的自由，時隔十數年，香港人民再次走上街頭，用腳投票，背後動機是...
可能是香港最後一次的自由，時隔十數年，香港人民再次走上街頭，用腳投票，背後動機是對「一國兩制」的不信任感達到了高點。(圖片來源/達志)
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司法獨立：一國兩制之下難實現

此次遊行參與者一百萬人，這是二○○三年香港「七一遊行」參加人數的兩倍，代表了香港總人口的十三．五％；以人口比率計算，這就等於台灣的三二○萬名成年人，為了一件事自動上街遊行。即使把年幼、年長者人口比率高估為一半，也代表了至少二七％的香港成年人，在沒有一人一票的環境中，用腳進行了投票——不再相信「一國兩制」下司法可以獨立。

二○一九年五月，《紐約時報》披露，德國給了兩位香港公民「政治難民庇護」——參與一六年「旺角騷亂」的二十五歲黃台仰和二十七歲的李東昇。這是歷史上，第一起香港公民獲得外國庇護的案例。黃台仰對《紐約時報》表示，他獲得庇護是因為「香港當局被認為是利用司法機構來迫害香港人」。國際特赦組織也感到驚訝，說黃、李二人獲德國給予庇護，顯示「香港的人權狀況與世上最差的國度有得比……，反映國際社會認為香港現況有多嚴峻。」

讀者如果把這事僅僅理解為西方的「人權關懷」，那就大大低估了其後座力了。國際政治是現實的，西方政府一旦認定「一國兩制」破壞了香港的司法獨立，恐怕更關心的是香港的「產權獨立」和「金融獨立」。一連串發生的中國公民在港被擄、財產被清算事件，早已為西方敲了警鐘。港幣超發，以換取美元外匯供北京使用，也已經是半公開的祕密。此刻港幣與美元之間的掛鉤，正在搖搖欲墜之中（參考《今周刊》一一六三期 〈一國兩幣還是一國一幣〉）。

一言以蔽之，在美國對中共算總帳的當下，一個逐步「被中共化」的香港，隨時可能成為美國對中共政策的標的，將香港歸類為算帳對象的一部分，把對中共的政策，一體適用於香港。而就在此刻，一百萬香港人走上街頭，告訴世界，香港的司法獨立又被抽掉一根柱子。

香港捍衛民主的遊行，始於2003年的七一遊行。(圖片來源/達志)
香港捍衛民主的遊行，始於2003年的七一遊行。(圖片來源/達志)
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行政獨立：誰搞壞香港的？

香港若殞落，珠江三角洲九大城市形成的「粵港澳大灣區」計畫亦將隨之殞落。這是因為，香港的人身安全、資產安全、股市獨立、貨幣獨立、司法獨立，代表的是整個大灣區的支柱；當世界失去對此樞紐的信心，所謂的大灣區就會成為一個失去軸心的鐘錶，只是一堆散落的齒輪。香港曾是亞洲兩大貨物、金融樞紐之一，當它殞落時，得利的將是新加坡。

大量國際企業的區域總部、轉口貿易、財富將奔向法治健全的新加坡。當下，雖然許多企業還在香港運作，但多數企業主和富人，已將銀行帳戶轉遷新加坡，因為擔心香港帳戶隨時可被封。近在咫尺的台灣，除了回流台商之外，恐怕享受不到這外溢效應，一方面，因為台灣的商業法治，遠落後於過去的香港和現在的新加坡；另方面，外人眼見台灣內部還在辯論「一國兩制」的利弊，他們害怕兩次掉在同一個坑中。

而是誰將香港搞壞的？這問題還需要問嗎？一般人會說，當然是中共。但是，當下處於選舉敏感期的台灣，應該再往下細問一層：中共的哪個派系？認識到這是一個應該追問的問題，可以幫助台灣選民去思考一個過去不曾思考過的問題：發生在台灣的統戰，並不一定來自單一的中共派系，也可能來自不同派系，他們的統戰目的和手法，甚至可能是相衝突的。

中共派系的分類，最簡單的分類法是分為兩派：習派／反習派。這種分類法，適用於過去七十年的所有中共領導人，如毛派／反毛派，鄧派／反鄧派，江派／反江派。我們就採用這簡單分類法。

二○二○：選擇之前應考量根本

習近平上任之初，只是個派系妥協的過渡性選擇，他本人毫無班底。隨後一連串的反貪整肅，可視為他假戲真做、選擇性打腐，建立自己班底的大躍進。被他整肅的總株連人數達到一二○萬人，人人不知自己是否是下一個，於是形成廣大的反習勢力。

從一九九七年香港回歸之後的十五個年頭，香港早已成為中共既有派系的地盤，利用香港特區所延伸的盤根錯節利益，與二○一二年上任的光桿司令習近平，可說毫無干係。

二○一四年的行政長官是否普選的爭議，後來演變成為「佔中」的巨大事件。先請問：壟斷香港的行政長官指定權，對習派還是反習派比較有利？

二○一七年在香港「被失蹤」的肖建華，其人至今生死未卜，而其旗下的三兆元人民幣資產，一直到前幾天才被拆解（損失亦將波及台灣的銀行）。可問：他從香港被非法遣返，對習派還是反習派有利？被賤價支解的巨資，最終又會流向哪一派？

接下來就可以問了：在當前美國制裁中共的巨大經濟壓力下，強推特首一人批准，就可遣返中國的《逃犯條例》，對習派還是反習派有利？哪一個家族具有如此強烈的動機，於六月九日晚間十一時○七分，數千名市民和鎮暴部隊衝突、現場情緒高漲之際，香港特首林鄭月娥還發出絕對不更改立法日程的全民告知，哪一個特首如此愚蠢，不等第二天群眾退去之後，才發出絕不退讓的公告？是哪一方巴不得事情鬧大？

從現在到二○二○年一月的投票日，台灣將經歷許多社會風波。當其來臨時，心中請記得兩件事：司法獨立、行政獨立是一切的根本，以及，起事的那一方，不一定就是想把事情鬧大的一方。

衝突愈演愈烈，遊行持續至深夜，在香港特首林鄭月娥宣布《逃犯條例》堅決不退回的同時...
衝突愈演愈烈，遊行持續至深夜，在香港特首林鄭月娥宣布《逃犯條例》堅決不退回的同時，也產生了警民衝突，態勢一發不可收拾。(圖片來源/達志)
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衝突愈演愈烈，遊行持續至深夜，在香港特首林鄭月娥宣布《逃犯條例》堅決不退回的同時...
衝突愈演愈烈，遊行持續至深夜，在香港特首林鄭月娥宣布《逃犯條例》堅決不退回的同時，也產生了警民衝突，態勢一發不可收拾。(圖片來源/達志)
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【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

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