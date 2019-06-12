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用1.44億元標下和巴菲特共進午餐 28歲專炒加密貨幣的小夥子圖什麼？

2019-06-12 13:33今周刊

巴菲特。路透(聯合報資料照)
巴菲特。路透(聯合報資料照)
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【文／今周刊 蔡曜蓮】

今年以天價標下巴菲特午餐，是一位才28歲、以加密貨幣闖出名號的小夥子。

年紀輕輕的他，頭銜多到數不完，爭議層出不窮，究竟他是傳奇？還是質疑者口中的騙子？

第20屆巴菲特慈善午餐競拍，讓一個中國90後的小夥子在國際媒體暴紅。每個人都在好奇地問：「以破紀錄的天價456.78萬美元（約1.44億元新台幣），標下與巴菲特午餐的孫宇晨，到底是誰啊？」

孫宇晨，加密貨幣波場（TRON）的創辦人。他公開表示將帶幾名加密貨幣同業共赴午宴，並在微博發文：「此次參與巴菲特慈善午宴，不僅是我個人生涯的亮點，也是波場TRON和BitTorrent的公司重大的一天，更象徵著整個區塊鏈社區的勝利。」

巴菲特轟比特幣是妄想

評論「加密貨幣會引來騙子」

「勝利」這一用詞是否恰當，如果回顧過去巴菲特對加密貨幣的看法，恐怕這響炮是拉得太早了。

巴菲特多次公開反對比特幣。他在2018年股東會前夕形容比特幣，「大概是一種老鼠藥」；今年二月，他接受CNBC採訪時再度表示，「比特幣本身沒有特殊價值，是一種妄想（delusion）。」

巴菲特認同區塊鏈的價值，但不認為區塊鏈必須和加密貨幣掛鉤，他更加重語氣地強調：「加密貨幣能吸引騙子。如果你在外叫賣溜溜球，或是其他什麼貨品，做些騙人的勾當，你是賺不到錢的。但當你打入華爾街，那裡可有大把鈔票。」

孫宇晨自承是巴菲特價值投資理念的長期信仰者，但他與巴菲特目前為止的唯一共通點，大概是滾雪球；只是巴菲特滾的是財富，孫宇晨滾的是名聲。

28歲的孫宇晨，他擁有的頭銜，一分鐘是念不完的。他是前Ripple Labs大中華區首席代表（另一加密貨幣新創）、11年《亞洲週刊》封面人物、14年達沃斯（Davos）世界經濟論壇全球傑出青年、15年獲《富比世》選為中國30位30歲以下最受矚目的新創、15年成為馬雲創辦湖畔大學首批學員中唯11位90後學員、15年CNTV中國互聯網年度新銳人物。

他還是中國北京大學歷史系學士、美國常春藤名校賓州大學東亞研究所碩士；他的人生履歷無懈可擊，但值得玩味的是，他每段漂亮的經歷背後，都有浮誇故事供人傳誦。

例如考上北大前，孫宇晨自爆高中前兩年都在讀小說，荒廢學業，他的成績遠遠搆不上北大的邊。他在一場演講中形容參加高考（類似台灣的大學入學考試）是，「對應試教育的妥協，是一種相當可恥的行為」。他塑造了拒絕媚俗的形象，但在內心深處，他又渴望逢迎主流價值；於是，他將考上北大設為人生目標。

為此，孫宇晨選擇參加中國第8屆新概念作文大賽。這項比賽是中國文學界的大事，獲獎學生有機會取得一流大學的「自主招生」資格。他後來得到了一等獎，獲得北京大學自主招生資格，可以用比低標低20至30分的成績錄取北大。接者，他埋首制定100苦讀計畫，最終考上北大。

作為大1的菜鳥，孫宇晨發表主題為「一道論證題」的文章，邀請所有人和他一同論證「高中可以用一年時間彌補任何遺憾，只要下定決心」的題目。他總共收到近一萬封回函；友人曾評論他，「渾身流淌的不是血液，是雞湯。」這起事件，可以說是他自我行銷的開端。

鄙視大學僵化體制

卻又從中搞投機、撈好處

孫宇晨一方面瞧不起僵化體制，鼓吹各種「自由解放」，例如他在大學時期組織地下沙龍，邀請自由派知識分子共同交流；另一方面，他又精打細算，計算如何從現有體制撈好處，例如他在大一結束時，從中文系降轉歷史系，因為「歷史系較好拿分」，再以優秀成績申請進入賓州大學。

到美國後，孫宇晨效法當年五四人物陳獨秀，辦起網路雜誌《新新青年》，卻在半個月後遭到普林斯頓大學畢業生沈誕琦抗議抄襲。沈誕琦指出孫宇晨的《老兵不死，1949》，與她的文章《1989的100萬》有多處雷同，要求孫宇晨公開道歉。

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