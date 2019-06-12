港人齊聲硬起來！逾百家中小企業響應「罷工」要港府修例回頭

圖／達志 分享 facebook

【文．許依函】

港人反抗行動再升溫！103萬人上街反送中，卻是攔阻不了香港政府修《逃犯條例》的決心。明（6/12）天《逃犯條例》預計於立法會大會進行二讀，被漠視的百萬民意，正升級抗議行動，祭出罷工、罷市、罷課行動，要用實際行動，讓港政府明白「此條例不可行」，然而中國當局，也在這段時間有所表態。

7人就有1人起身反對，上百萬的民意卻未撼動香港特首林鄭月娥的立場。遊行過後，她強調將堅守修訂逃犯條例的立場，被不少反送中民眾怒聲批評「蔑視民意」，憤怒的港人加深抗議力道，選擇在逃犯條例恢復二讀的當天（6/12），激烈發起罷工、罷課、罷市行動。

據了解，目前加入罷工、罷市的中小企業已超過百間，從書店、零售商、媒體到診所，連社福界、宗教界團體共50多個團體，皆齊聲響應，目前甚至至少70間中學以學生名義發動罷課連署。

除了罷工、罷市、罷課之餘，港人的抗議行動百花齊放。

藝文圈的香港編劇權益聯盟，發起了「政總通宵劇本圍度」活動，號召所有熱愛創作、香港的民眾一同前往政總（編按：香港特別行政區政府總部）外的添馬公園，從今晚至12日一同「構思劇本」；更是出現一系列的一人攝影、一人寫生、一人野餐活動，以聲援反送中行動。

但港人為何反彈聲浪激烈，其實是有跡可循的。

以台灣人李明哲事件為例，李明哲在網路上批評中國政府，隨後入境中國，被起訴涉嫌「煽動顛覆國家政權罪」，遭到中國判決，現正在中國服刑。倘若逃犯條例一過，在網路上曾批評過中國政府的人士，若在港停留，就可輕易以「顛覆國家」的罪名被引渡到中國。

「這是為下一代而戰」、「抗議是為了救孩子、比賺錢重要」，許多港人焦慮地吐露著心聲，還有一位身兼父職的學校老師Garry，向路透社激動地說著：「我必須救我女兒。條例一旦施行，任何人都可能從香港消失。沒人能在中國尋得正義。我們知道那裡毫無人權可言。」

《逃犯條例》修例前後比較 分享 facebook

中國外交部表態力挺 但「香港加油」卻成微博敏感詞

反對修訂逃犯條例的「反送中大遊行」，創下罕見的百萬人上街紀錄。但中國政府的態度，卻好似說明了些什麼。

中國外交部發言人耿爽日前表示，認為80萬多香港市民參與「護港安全撐修例大連署」活動，顯示香港主流民意相當支持修例，更表示所謂的「百萬人」上街數字，實質上，香港政府的統計數字小的多，並且強調「中央政府堅定支持香港特區政府推進逃犯條例修訂草案的工作」。

富饒興味的是，「護港安全撐修例大連署」活動，即為建制派主動發起。（編按：建制派，又被稱為「親北京陣營」、「親中派」，普遍與泛民主派的立場對立。）

一如2014年佔中時期，與民主派採相反立場的建制派，再度連線收集簽名，認為香港不應該成為窩藏犯人的天堂，認為草案可使得香港「社會繁榮穩定，市民安居樂業」。

香港有支持《逃犯條例》的聲音，反觀中國呢？

事實上，除了中央等級的官媒外，大部分中國的媒體都選擇對反送中遊行「噤聲」，同時在微博上搜尋「香港加油」、「支持香港」、「反送中」相關字詞，皆沒有結果出現；令人納悶的是，「加油香港」、「香港支持」等字眼卻未被查封。

外界推測，可能是與海外香港人串連聲援行動喊出的「反送中，香港加油」口號相關，而台灣的行政院長蘇貞昌，也在聲援香港的貼文中使用了「香港加油」hashtag。

實際詢問在中國工作的台灣人說法，從中國媒體、網絡上都未曾見到「香港反送中」議題，直到被詢問才得知此事。

值得注意的是，相較於先前中國大聲疾呼地反對、斥責香港佔中運動的表現，如今中國卻顯得格外靜悄悄、有些反常；倘若對照港府的強硬回應，此次修例恐怕是勢在必行。

不到最後一刻不知有無希望 林榮基：就看香港人有沒有這決心

但香港境內盛傳《逃犯條例》極為可能於周三（6/12）一口氣通過三讀，面對這樣的悲觀聲浪，立法會前議員羅冠聰主動表示「這可能性極極極低」，立法會主席梁君彥也提到，當日會處理153項修正案，數量極其之多，「除非全體議員失蹤或是不針對修正案發言」。

羅冠聰表示，法案最有可能的表決時間是下星期（6/19至6/21），或下下星期（6/26至6/28），因此港人恐怕得做好長期抗爭的準備。

現流亡於台灣的香港銅鑼灣書店店長林榮基認為，若是香港的碼頭工人、公車司機、學生，「所有的港人能齊心協力地罷工罷市個三天，一定會逼得港府正視民意」，但說到底，林榮基感概說著：「就看香港人，有沒有這決心。」

2015年，村上春樹曾針對香港佔中運動回應：「我認為你們為民主而走的路，最終絕不會白費。現在乍看像是『什麼都沒發生過』，但在看不到的地方，確實起了絲毫變化。你們走過的路，已化作事實留下來，沒有人可以無視這些事實。世界亦會根據這些事實而改變。今後，請你們繼續努力，一點一滴改變這個世界。」

如今五年後，再次端看村上春樹的這段話，恐怕無不激勵所有上街表態的香港人們。

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