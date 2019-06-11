為何台灣人要關心香港修《逃犯條例》？3個重點看懂：未來連轉機、過境都危險

圖／達志 分享 facebook

【文．許依函】

7個港人就有1人挺身而出反對《逃犯條例》！香港昨（6/9）日超過103萬人上街遊行，齊聲怒吼「反送中、捍衛公民自由」口號。所謂的「反送中」，即為反對惡法將港人送到中國去，另一深層的意涵，則是反對修例、為香港送終。

儘管遊行人數破百萬，但港府深夜發布新聞稿，強硬表示立法會仍會在本周三（6/12）進入二讀程序，預計本月月底就會通過草案。

究竟《逃犯條例》為何引起爭議？台灣人又該擔憂什麼？

重點一：逃犯條例為何要修？起因竟與台灣有關

自香港政府於2月起提出修訂《逃犯及刑事事宜相互法律協助條例》（簡稱：逃犯條例），香港商界、法律界，甚至到民間都引起莫大反彈，質疑修例將破壞一國兩制精神，更將損及香港司法獨立、自主權以及言論自由。

2018年2月，香港男子陳同佳在台殺害女友後逃港，依照屬地主義，台灣擁有司法管轄權，但香港與台灣沒有刑事司法互助，使得港方遲遲無法檢控謀殺罪名。

儘管香港有與20國簽有「逃犯移交」協議，但並不適用於中國、澳門和台灣，因此台灣無法要求香港引渡陳男回台接受調查審理。香港特首林鄭月娥以此為由，要求修改《逃犯條例》，彌補社會治安漏洞、避免成為罪犯的匿藏之地。

重點二：修法內容是什麼？為何港人上街抗議？

香港當局推動《逃犯條例》修訂，將審議移交逃犯的權利，轉為行政長官；換言之，若是中國申請移交犯人，只要特首及法庭同意，無需經過「代議制度」的審查，逃犯就可直接移交給中國；另外，草案通過，因具有溯及既往效力，同樣適用於修法前所發生的案件。

修訂條文包括謀殺誤殺、傷人、性罪行、綁架、刑事恐嚇、販毒、搶劫、偽造、貪汙、縱火、爆炸品、走私、叛變、偽證、賣淫、重婚、煽惑他人進行危害種族、詐騙、非法入境、賭博等37項罪行，在香港被視為罪行、且涉及刑期超過7年或以上，才會被移交。

但引起外界質疑的是：

第一，台灣多次司法請求，卻遭港府「已讀不回」，為何寧願選擇複雜修法？

陸委會副主委邱垂正曾指出，台灣3次向港府提出司法請求與會商要求，但港府均不回應；反倒是捨近求遠，反而選擇複雜、受高度質疑的修改條例方式取代，令人不解。

香港立法會議員朱凱迪公開質疑，這表面上是為女死者主持公道，實際上是為北京政府一次過打通「從香港移交逃犯到大陸」以及「台灣是中華人民共和國一部分」兩道政治缺口的大謀略。

第二，移送罪犯權利，改由「行政長官」，只要是特首及法庭同意，就可直接移送？

目前港人最大疑慮，則是現今的特首林鄭月娥的立場相當親中。

2016年底，積極搶奪連任拉票的梁振英，突然以照顧女兒為由放棄連任，被外界解讀是因佔中行動處理不當，因此遭到撤換；而盛傳接受中央支持的林鄭月娥，隨即獲得選委大力支持，隨後出線，當時被多家外媒認為是「親北京派」的勝利。

換言之，對港人而言，《逃犯條例》修改後，法庭成了最後的防線。

但3位香港資深大法官、12位刑事辯護律師匿名向外媒表示，擔心《逃犯條例》修訂會令法庭與北京置於衝突對立面，認為修例不可行；律師界也發起「黑衣遊行」，認為此法已將香港的司法獨立性葬送掉。

香港泛民主派則大聲疾呼地質疑，這恐怕將會成為引渡政治犯的缺口；香港美國商會疑慮表示，這可能會降低外資在港設立基地的吸引力。

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重點三：修法後會怎麼影響台灣人？批評過中國就可能被引渡？

由於《逃犯條例》修法後所影響的，是所有在港人士，換言之，只要台灣人在港轉機、過境、求學、工作，都有可能被中國主張申請為罪犯。

台灣經濟民主聯合召集人賴中強律師就表示，以李明哲事件為例，即是他在網路上批評中國政府（編按：李明哲事件，即李明哲入境中國後，因涉嫌「煽動顛覆國家政權罪」，遭到中國判決，現正在中國服刑）；如今中國政府只要以「顛覆國家」的罪名，在網路上曾批評過中國政府的台灣人，若在港停留，就可輕易被引渡到中國。

成功大學政治學教授梁文韜更是直言，修法後台灣民眾最好不要入境香港，若有政治立場、宗教信仰者，入境香港的風險會相當大，「誰犯法就是中共說的算！」

賴中強也強調，逃犯條例威脅到的絕對不只是政治上批評中國的人，若台商為了補助核銷，曾配合地方政府出具「可能有爭議」的證明，未來極有可能會遭到詐欺罪、偽造文書罪起訴。

然而針對這些質疑聲浪，港府昨日強調，這些嚴重的刑事罪行都不涉及集會、新聞、言論、學術自由或出版自由；此外，政治罪行不移交，或因種族、宗教、國籍或政治意見而被檢控也不移交。

但不少港人質疑，今年4、5月份，佔中運動要角，已陸續被判刑、逮捕入獄，實在難以讓人相信港府的承諾。目前港府已訂定目標，這周三（6/12）要求立法會二讀，預計在立法會7月休會前強行修法通過。

台灣方面，邱垂正表示，中聯辦和港澳辦先後公開支持港府修訂逃犯條例，證實了民眾的憂慮恐懼確實存在。陸委會強調，若修法通過，未來可能會針對香港發出旅遊警示。

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