台灣人到底多好騙？ 這大叔10年抓了上千件詐騙

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【文．莊翊晨】

在台中，有位陳惠澤先生，甘願花自己賺來的辛苦錢、犧牲下班與休假日時間，一心只想斷絕台灣成為「連接電話都會害怕的國度」，他在10多年間，成功擋掉總金額高達6億元的詐騙案件，因此擁有「防詐達人」之稱號。

現代版包青天 展開反詐騙之路

陳惠澤自幼家貧，小時候有個響亮的外號—包青天，國小是糾察隊，國中成為糾察隊長，他從小骨子裡就藏有強烈的正義魂，不但熱心公益，還以天下興亡為己任。

然而，初次與陳惠澤見面，一般人對他的好感度可能不高，「他外表不帥，講話快，口齒又不清」、「以前他剛來我們郵局的時候，因為他講話很大聲，我很不喜歡他」，在工作中與陳惠澤有「防詐三劍客」之稱的劉善光、陳輝隆分別如此形容他。

不過，這樣的形容只停留在第一印象，劉善光語重心長地說：「與陳惠澤深交之後，一定會肯定他」，他更激動地表示，陳惠澤是他認識的公務員當中，最符合公務員標準的公務員，不會做表面或討好人的事情，只堅持做對的事。

防詐達人陳惠澤（右）與前同事劉善光（中）、陳輝隆（左）正在討論詐騙案件。 分享 facebook

在陳惠澤的邀請下，陳輝隆特地從高雄驅車前來台中參與本刊的訪問與拍攝，當初從不喜歡陳惠澤這號人物，到發現他不斷奉獻自我，陳輝隆被他無私的愛心所感動，開始跟隨他一起做防詐任務。

談起防詐騙歷程，目前在中華郵政擔任郵務襄理的陳惠澤回憶，他第一次防詐騙始於民國87年，當時有位企業主認為自己刮刮樂中獎，對方告訴他要先繳律師費、稅金、善款等等共80萬，因此他想透過郵局匯這筆款項，礙於防詐制度尚未成熟，陳惠澤即使知道是詐騙手法也束手無策，沒有強制力可以阻止該名企業主。

民國88年台灣發生驚天動地的921大地震，不幸淪為受災戶的陳惠澤一頭栽進災民運動中，沒想到3年後，他在郵局工作中竟然碰到一位曾與他一起上街頭陳情、住大愛組合屋的災民，被人帶到郵局要開戶。

「當局者迷，旁觀者清」，陳惠澤一眼就辨識出那是詐騙集團需要人頭戶的伎倆，但無論他如何勸阻，該名災民依舊執意要開戶，這使陳惠澤在心中默默發願，「以後絕對不讓詐騙集團欺負災民，不能再讓災民受二次傷害」，並開始全身心投入防詐工作。

抓詐騙遭恐嚇成家常便飯 連小孩都不敢生

從民國91年開始，陳惠澤工作之餘積極破案，10多年的時間內，他大大小小破獲超過1000件詐騙案，從早期風行的六合彩、問券調查、綁架勒索，到網路援交、假檢座、冒牌親人借錢等等，他都有經手，總金額更高達6億元，他得意地說：「第一次抓到車手就是1400多萬的案子了」。

那是個平常上班日，陳惠澤與民眾在郵局正激烈討論詐騙集團的話題，剛好撞見一位車手，陳惠澤順勢問他是否也認為詐騙很囂張，該名車手當下錯愕的表情引起陳惠澤的高度注意，他便請同事觀察車手的帳戶金額，只見帳戶不停交易，又是領錢，又是轉帳，陳惠澤馬上通知警察有疑似詐騙車手至郵局領錢。

隔天中午，陳惠澤從監視器畫面看見該名車手在提款機領錢，馬上請同事報警，自己便隻身前往與車手攀談，他以匯款錯誤會影響自身權益之名請車手進入郵局做確認，對方都不肯，為了不讓車手逃走，陳惠澤只好以身軀把同為約90公斤的車手壓在柱子上，直到警察來，才順利將他逮捕。

陳惠澤協助警方偵破詐騙案，保障郵局客戶錢財，受表揚。 分享 facebook

這10多年來，陳惠澤說自己抓了超過100名車手，即使是假日、花費200萬元老本也在所不惜，「我被威脅是很正常的」，郵局電話曾從早到晚響不停，恐嚇要他斷手斷腳、要他性命，他還因此需要提早或延遲下班，在恐嚇最猖獗期間，甚至每隔幾周就要到不同的郵局上班，以防被詐騙集團騷擾。

有次，他抓到一名歹徒，對方飆罵：「我三年來遊走兩岸，參加十幾個詐騙集團，每個集團被抓都沒有我的份，為什麼碰到你就被抓？」等他氣消了之後，陳惠澤與他並肩而坐聊天，最後對方還很講義氣地說：「我能尊重你，我們各司其職，我負責騙，你負責抓」。

雖然他自認為不會出事，但妻子可不這麼想，自從他買了自己的房子之後，家裡就安裝了保全，「每個月2800元，這10幾年下來金額不少」，不僅如此，當時行動電話沒有吃到飽方案、還沒有推出LINE，他一個月因防詐聯絡的電話費曾經高達1萬元，也都自行吸收。

年近六旬的陳惠澤至今仍未生子，多年前他曾與妻子討論過生小孩的事情，妻子很明確告訴他，只要他不再碰防詐、把家顧好，肯定沒問題，但陳惠澤天生雞婆，「她知道她改變不了我，也只能接受」。

一個人力量有限 陳惠澤撰寫百萬字防詐建議

「防詐是24小時全年無休，比7-11還7」，陳惠澤曾經如此敘述自己防詐的心情，巔峰時期，他每天睡不到四小時，沒日沒夜圍繞著防詐團團轉。

依據防詐的多年經驗，他分析，受詐騙的人普遍不敢報警，是因為怕丟臉、講出來會被嘲笑，且很少人真正去思考他們內心的想法，「我救過這麼多人，常常看到他們在哭，我就很難過，有時候甚至抱著他們一起哭」。

陳惠澤深知，光靠自己一個人的力量救不了多少人，於是他開始伏案撰寫防詐建議給政府與各機關，包括總統府、交通部、財政部、警政署、金管會、中華郵政等，一寫就寫了百萬字，他表示，今日政府的防詐措施中有七成以上是他寫的建議衍伸出來的，包含165反詐騙專線、金融機構24小時與警政機關連動。

為了撰寫詐騙建議，陳惠澤從注音符號ㄅㄆㄇ開始練習打字。 分享 facebook

「好笑的是，當初我不會打電腦」，不會電腦的陳惠澤一開始是一筆一劃書寫防詐建議，寫好再請別人協助打字，但他不好意思長期麻煩人家，因此不畏辛勞，買了台電腦，從最基本的注音符號ㄅㄆㄇ開始練習打字，「有時候好不容易打完一篇文章，不小心一按就又刪掉了」陳惠澤無奈地說。

一生幾乎都奉獻於防詐，陳惠澤說：「道高一尺，魔高一丈，魔永遠都比我們這些所謂正派的人聰明」，根據警政署統計資料，台灣詐欺案巔峰已過，自從2010年3月以來，每月發生的詐欺案件已不再超過3000件，平均落在2000件上下，但其中不敢報警的黑數並不可考。

除了舊有耳熟能詳的詐騙手法，隨著時代變遷，新型態的詐騙案大多發生在網路上，包括網路購物、電子郵件詐騙（BEC）。「165反詐騙宣導」更於臉書粉絲專頁提醒民眾，聽到「訂單錯誤要操作就是詐騙」、勿於臉書購物、做好個人帳號保護。

近期，更頻傳有心人士捏造與官方極為相似的山寨網站（如shopee.tw偽冒成shhopee.tw或shoppe.tw），引誘民眾上鉤，為保障自身權益，並避免帳號陷入風險中，「165反詐騙宣導」提醒，切勿隨意點及任何來路不明的網址。

要與智慧型犯罪的詐騙集團交手，除了膽識，還得有智謀，陳惠澤2004年從警政署署長謝銀黨手中頒贈「伸張正義」獎牌，2009年榮獲全國好人好事運動八德獎，2009、2010連續二年獲台中縣警察局頒發「防詐騙高手」獎盃。

陳惠澤於2004年從警政署署長謝銀黨手中頒贈「伸張正義」獎牌。 分享 facebook

他更於2012年，將自己10多年來與詐騙集團周旋的過程、累積的心法集結成書，自費20多萬元出版《詐騙集團現形記》，希望提高大眾對詐騙集團手段的警覺，找回祥和的社會。

乍看熱血的正義行動，其實好事多磨，陳惠澤受訪過程中頻頻為自己打抱不平，他表示，自己曾被交通部要求接受主管輔導，擔任郵局基層櫃台人員時遭高層指控不務正業，很多同事都問他，為什麼有陳惠澤在的地方就有詐騙？他無辜地說：「詐騙無所不在，關鍵是臨櫃人員有沒有注意到，並進一步關心，甚至去抓」。

把自己搞得遍體鱗傷，陳惠澤也曾想過要停止一切防詐行動，但卻放棄不了，「我每天都在罵自己，為什麼連駕馭自己的能力都沒有」。如今，他持續做著他認為應該做的事情，與同事、客戶分享阻擋詐騙的心得，把自己總結的經驗傳承下去，他期許，未來社會能更加肯定正道力量，讓正面能量更加發光。

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