大台北華城斷水爭議未解 台鳳擁有加壓站產權 永柏擅自斷水是違法

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【文．黃健誠】

大台北華城上的秀岡山莊多個社區及康橋中學，日前爆發斷水爭議，起因是永柏公司認為擁有加壓站所有權，要求住戶負擔高額權利金及使用費才能使用自來水，住戶不從即被斷水，但台鳳公司昨（4）日發出聲明指出，第八號加壓站的實質產權所有者為台鳳公司，永柏斷水的行為不只侵犯大眾權益，也侵犯台鳳產權。

台鳳公司的聲明指出，第八、九、十號自來水加壓站，是由秀岡開發公司為了開發大型社區所興建的，後來因秀岡開發與台鳳間的合作計劃，將加壓站等公設及土地產權移轉給台鳳公司。台鳳雖為自來水加壓站產權所有者，但一向無償提供給公眾使用，也就是同意無償由社區管委會基於公益管理使用，不應有任何營利性質的收費行為。

聲明中也提到，在民國89年時，台鳳公司曾經向永柏的負責人鄭中平借款約一億一千餘元，還以秀岡山莊的公共設施土地過戶作為擔保，但在91年時，已連本帶利償還鄭中平共一億八千萬元，但鄭中平卻不願交還土地。

台鳳指出，永柏將加壓站的斷水行為，已違反台鳳公司無償提供公眾使用的初衷，除了侵害大眾的權益外，也侵犯台鳳的產權，是公然違法行為。

永柏企業昨天對於斷水事件也發出聲明強調，永柏為秀岡山莊公共設施的管理權人，且依據高等法院的判決，秀岡一期管委會的管理權限僅限於一期社區範圍內的道路、步道、綠帶等公共設施，而在秀岡山莊區域內由永柏公司所有的土地，永柏有管理權。

永柏則強調，秀岡山莊未繳納使用費給公司，也違反當時的環境計畫與房地買賣契約，土地白遭住戶使用，在經法院判決的狀況下，確認永柏具有管理權，但多年來住戶並未繳納使用費，因此停水是合法有據。至於為何收取如此高額的權利金及公設使用費，以一百坪的房子為例，每戶每月需繳交4萬8千元，權利金亦高達28萬8千元才有水可用，違反民眾用水權利，永柏則未對此多加說明。

不過，永柏雖然強調其確實有土地所有權，但水利局2日前往加壓站時，強勢進入被永柏以圍籬封起的第八加壓站讓大台北華城被影響的社區及康橋中學恢復供水。水利局表示，自來水法第61條之1的規定，用戶使用自來水達10年以上，因此可確認住戶對此處土地有地上權。

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