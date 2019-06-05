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金管會強力整頓、股價一直跌 投資人等待這個「訊號」再進場買保險股

2019-06-05 12:41今周刊

【文／今周刊 藍富閒】

過去這半年，台灣股市最不保險的就是保險類股。在去年之前，連續傳了幾年好消息的保險公司，突然搖身一變成為金融市場的壞消息集中營，而台股兩家以保險為主的龍頭金控，正在進行40元保衛戰；難兄難弟上一次這麼狼狽，還要追溯到10多年前的雷曼金融海嘯。

為回歸保險的保障本質，降低保費收入過度成長的問題，金管會引導業者調整商品結構。記...
為回歸保險的保障本質，降低保費收入過度成長的問題，金管會引導業者調整商品結構。記者黃義書／攝影 (聯合報資料照片)
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另外，新光金控股價又回到個位數徘徊，原本要拚上市的南山人壽，也是市場地雷大本營，公司投資部門主管成立「老師群組」，等同股友社，公然在市場上炒股票，居然還不是最大的壞消息，花了110億元的新核心資訊系統，已經證實是市場上最大的笑話，這些壽險股，到底還有沒有未來？

很抱歉，短期內可能還沒有到底，再等一段時間比較保險。

去年11月，我們就介紹過成對交易，例如「作多銀行、作空保險股」，假如投資人是「作多玉山金控」，報酬率是30％以上，再加上「作空國泰或富邦等保險為主的金控」，報酬率往上再加碼15％至20％，會是當時最成功的成對交易之1。

那保險類股到底還值不值得買？什麼時候會到底？目前看來，金融業仍將面臨不同的挑戰，而這個挑戰的核心在壽險業。

到底壽險業面臨什麼樣的問題？首先是長期以來壽險受到台灣利率過低的影響，早年賣的保單，答應的預定利率太高，造成「負利差」，接下來就是惡性循環，因為負利率，壽險業到國外買了許多以美元等外幣計價的資產以及福爾摩沙債券。

因此只要匯率變動，就要付出極大代價，在這樣風雨飄搖的狀況下，壽險業鋌而走險，賣了很多本質上是定存的某類儲蓄型保單，於是各個產險業不但跟銀行搶「定存」，還付出高額「佣金」給銀行業者，直到最近大家才發現代誌大條了。

其實保險業的未來，決定了台灣金融業的版圖會如何改變，上市金控中，有3家以壽險為主，分別是國泰、富邦及新光，這3家加上中壽，是最近表現最差的金融股，其中國泰和富邦是金控市值的霸主，它們都比其他金控更大，靠的就是保險業的萬貫家財。

當然沉痾非立即可以解決，如果金管會楬櫫的「停售投資型保單」真的付諸執行，對這3家以保險為主的金控，將是大利多。因此國泰、富邦在「3字頭」可依序承接，而新光在8元以下也差不多了，反而是這段時間昂首闊步，以銀行為核心的金融股，過去數年引以為「利」的壽險佣金要出大問題。

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【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

今周刊

《今周刊》是台灣近六年來發行量成長第一名的財經雜誌。 我們以『深入財經、預約財富、關懷社會、品味生活』為編輯核心，是台灣最具影響力的綜合性財經雜誌。每周提供最新的財經剖析與產業動態，近年來並領先報導「消失的醫生」、「退休金大騙局」與「苦勞經濟」，並揭發台灣食安危機等重大議題，推動政策改革引起社會廣大迴響。 《今周刊》十八年來滿足讀者對財經趨勢的需求，更關懷社會、推動改革，期許與讀者共創進步的台灣！
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