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大公開／台鐵排骨便當 5地做法竟然差這麼多

貿易戰不停火》投資人不用怕慘賠！4專家給資產配置良方

2019-06-05 12:43今周刊

【文／今周刊 姚彩嬪】

中美兩強相爭，全球遭殃，大家都想找到與貿易戰關聯性低的投資，多元配置逐漸興起。

專家們建議，此時調整資產配置，納入多元投資組合，可平衡掉更多風險。

中美貿易戰續燒，直接影響台股走勢。 聯合報系資料照
中美貿易戰續燒，直接影響台股走勢。 聯合報系資料照
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中美貿易戰懸而未決，兩國雙雙提高關稅報復，讓金融市場無所適從，人民幣走弱、日圓因避險氣氛上漲，美元偏升格局，許多投資人檢視手上的資產，都陷入如何調整、往哪裡調整才好的困惑。

安本標準投信投資長彭炫通認為，目前這種高度不確定的時刻，更應謹守防禦與分散並重原則。話雖如此，RFC國際認證財務規畫師郭莉芳則先安投資人的心，她說：「中美貿易戰看似升溫，但是觀察市場的恐慌指數並沒有較今年1月、去年2月高，可見緊張氣氛沒有之前嚴重，可能是市場對於中美大戰已感到有些疲乏。」

而每當市場震盪不安，美股等所有標的都被打趴，只有日圓一路往上漲，較特別的是美元指數也一路走強，台幣則大貶，已從去年1美元兌29元台幣，貶到31元台幣左右。

美元走強 景氣發警訊 貨幣建議「7比3」

郭莉芳分析，其實美元走強對全球不利，近來市場已逐漸出現景氣下滑的訊號，比如自去年12月3日開始美債殖利率出現倒掛，「根據歷史經驗，從利率倒掛至景氣真正衰退，平均約400至600多天，換言之，最快明年上半年可看到景氣反轉。」

此時在貨幣配置上，郭莉芳建議台幣與外幣的比例為7比3，外幣投資則建議可從外幣保單、美元計價基金或美元定存規畫。至於近日因市場緊張、避險因素大漲的日圓，則不太需要特別跟風。而現在人民幣兌美元匯率已快破7，且可能還不是低點，除非有需求，譬如將來小孩準備去中國讀書，或是想在中國退休，再考慮分批逢低布局。

滙豐私人銀行亞洲區首席市場策略師范卓雲，經常為高資產投資人，提供資產配置建議，她則是認為，第2季及第3季內，人民幣兌美元匯率於6.95元水位徘徊，若貿易局勢緊張，美元兌亞洲及新興市場貨幣的匯價，則可能進一步走高。

投資專家紛紛認為分散風險概念，是此時的投資主旋律，學者則更保守，南台科技大學財務金融系助理教授朱岳中甚至認為，空手才是最佳策略，此時宜觀望不宜進場。

多角布局 航太有潛力 把握「333」原則

看來市場的高度不確定性，讓投資風險大為提高，此時，資產配置該怎麼調整呢？范卓雲與郭莉芳以及彭炫通不約而同表示，可採多元資產配置的方式來避險。

其中，彭炫通強調，投資人可先以333投資原則：3成股、3成債，另外3成為另類投資，如航空、電廠、REITs等證券化商品，挑選與貿易戰低相關的產品來投資。

而郭莉芳認為多元資產可考慮包含如航太行業、REITs等與中美貿易戰相關度低的標的。范卓雲則指出，包括黃金以及納入股票、債券等多元資產組合，是可考慮的選項。

在債券部分，市場預期美國聯準會將進入降息週期，全球利率預期會持續維持低檔，加上美國及亞洲債券收益率比歐洲債券更具吸引力，可聚焦在美國及亞洲短期債券；尤其後者，可關注中國、印尼及韓國債券。

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