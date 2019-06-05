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年輕人的不滿和無奈》勞保面臨破產 勞退自選法案為何14年過不了？

2019-06-05 12:46今周刊

【文／今周刊編輯團隊】

4月11日下午3點，由基金平台「基富通」執行的「好享退全民退休自主投資實驗專案」開放報名，雖然祭出免手續費、低管理費等優惠，「但要衝到1萬人，基富通還是有點擔心。」

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這的確是有難度的目標值。畢竟在今年4月，39家本土及外商投信公司中，定期定額投資境內基金人數超過萬人的只有11家，比率不到3成。此外，這個實驗計畫強調必須「定期定額投資基金、綁定2年」，參加者2年內若買回基金或中斷扣款，就得補繳各項費用。

不利因素一堆，但是，「結果真的超乎預期啊！」4月12日下午剛過2點，開放報名的23個小時後，報名人數飆破萬人，到了6月4日，達到5萬8819人。他們的熱烈參與，多少意味著對於政府退休金制度已經感到不信任。」

35歲的小杰，印證了投信業者的解讀。「對於注定破產的勞保年金，我形同放棄了；勞退，我覺得投資績效太差。這是我搶著報名的原因。」「勞退基金把我的錢和屆退人士的錢放在一起，只用最保守的方法一起投資，真的就是一個被困在框框裡的年金。」

從小杰的想法不難看出，對於年輕世代，現在的勞退新制，是個讓報酬率無法展翅高飛的制度。雇主按時替682萬名勞工繳納的6％強制提撥，以及54萬名勞工額外再加碼的自行提撥，每個月按時撥付的資金，像是投入一個被深深禁錮的年金籠牢。

回顧歷史，早在2005年7月1日勞退新制上路後不久，立法院即有討論相關議題。

三度討論鬆綁 三度無疾而終

2005年10月，勞退新制剛剛上路3個月，時任親民黨立委的劉憶如等人提出「勞退條例第二十三條修正草案」，強調「勞工得自行選擇其個人退休金之經營及運用方式，惟選擇後國庫不保證其運用收益」。也就是，勞退自選、盈虧自負。

由於勞退基金提供兩年期定存的保證收益，「他們（指基金管理者）的想法一定是穩健就好，投資低風險、低報酬。」這個說法，驗證了14年後小杰對勞退基金「操盤被禁錮」的指控。

只可惜，該法案後續並未排入議程討論。一個不分藍綠、從民代到主管官員都有共識的關鍵修法，竟就這麼莫名地被擱置下來。

第二趟生死輪迴，出現在勞保年金提早破產消息浮上枱面的2013年。「當時，我們每個月至少開兩次會。」現為政治大學風險管理與保險學系教授的王儷玲回憶，就連涉及稅務勾稽、最複雜的金流與資訊流部分，當時都已找到解決方案，「真的就差臨門一腳。」

隔年，由勞動部送至行政院會討論的《勞退條例》修正案中，的確包含「勞退自提的部分可自選」一項。未料到了2015年，勞動部忽然表示「共識尚不足」，旋即將「勞退自選」從其餘修正條例之中單獨撤下，勞退自選的改革，第二次未竟全功。

2019年，勞退自選在賴士葆的提案下爭得了第三次機會，但最後也是失敗。一件該做的事，一拖14年，它的連鎖效應，也讓台灣退休制度種下了兩大惡果，而且情況還依然持續惡化中。

兩個惡果，其一是「低報酬操作」對年輕世代的長期拖累；其二，是接續的連帶影響，勞退新制無法有效拉高勞工在退休時的所得替代率，於是，緊跟勞退新制實施後上路的勞保年金制度，也就處在一個極易遭到扭曲的修法環境。

先看報酬率。勞退新制上路至今14年，截至四月底，累計報酬率是45.8％，每年的年化報酬率相當於僅2.7％。對比之下，即便完全不運用投資技巧，把資金持續投入在台灣50指數或MSCI全球股票指數，這段時間以來的累計報酬率分別是76.6％與89.6％。

「其實我也有勞退自提，從進公司不久後就提滿6％。」只是，在小杰眼中，已慢慢變得像是一張可有可無的廢票。「我們這種本金放在2、3％報酬率的投資裡，能賺多少啊？」「對我們比較年輕的一代來說，把錢放在這裡，真的是浪費時間！」

報酬率低落 影響勞退金積累

曾擔任勞退基金監理會投資管理組組長、現為退休金協會祕書長的蔡長銘指出，「公務人員其實沒有任何動機去增加操作績效，受到法規限制，他們沒有辦法被給予獎勵金，基本上，就是『做得好沒獎勵、做不好卻要受責罰』。」

勞退無法自選、報酬率長期不足，也被認為間接催生出了另一個惡果。一個如今嚴重拖垮年輕人對於未來信心、注定提早破產的畸形勞保年金制度。

勞保在定位上屬於社會福利，在「確定給付制」的架構下，是「用這一代繳的錢給付上一代的退休金」，基金財務狀況與人口結構高度相關；高齡化的台灣，勞保年金的給付理當受限，否則注定破產。

相對地，勞退則是確定提撥制，「用自己現在存的錢，養未來的自己」，因此沒有破產疑慮，但要拉高所得替代率，必須仰賴「現在的自己多存點錢」，再加上適度的積極操作，才有機會拉高報酬率。

理論上，沒有破產問題的勞退，才應該是勞工累積退休金的主力，但在2008年勞保年金化的修法過程中，因為三年前施行的勞退新制，缺乏讓勞工自主選擇的空間，導致自行提撥勞退金的意願偏低。

2014年投信投顧公會的調查，顯示近五成勞工支持開放勞退自選並自負盈虧；2017年，摩根資產管理公司調查，5成民眾希望開放勞退自選；來到2018年，《今周刊》針對勞退自選的調查中，有超過7成的勞工支持開放自選，更有6成贊同增加標的並自負盈虧。但勞動部卻認為，「反對的勞工數量多於贊成數」，且「勞工不願意自負盈虧」。

「對勞退自選投下反對票的人，假如勞退自選實施，他不要參加就好啦！」王儷玲說的，就是指在勞退自選的機制中，不願意在自選平台上從事投資操作的人，仍然可以依據現行法規，委由勞退基金代為操作，獲得兩年期定存利率的保障。

如今，一場定期定額的退休理財實驗，戳穿了一條法案莫名卡關14年的荒謬，也連結了這些急迫問題背後的解謎線索。拖了14年，是該認真捏起線頭，解開勞退基金種種制約的時候了。

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