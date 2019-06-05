親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
商業周刊
新新聞
多維TW
今周刊
遠見
天下
全球中央
台灣光華雜誌
看雜誌

大公開／台鐵排骨便當 5地做法竟然差這麼多

零食、襪子都拿來報交際費 國光獨立董事徐小波「獨立性」遭外界質疑

2019-06-05 10:52今周刊

圖／今週刊攝影團隊
圖／今週刊攝影團隊
分享

【文．呂玨陞】

5月底，股東會旺季前夕，金管會、證交所等相關主管機關收到一份資料，主要內容是關於國光生技獨立董事徐小波交際費報帳的問題，資料上顯示，徐小波從2011年以來，就涉嫌以不實發票核銷經費。

由於國光生技今年將進行董監改選，徐小波再度成為國光生技獨董的被提名人，也讓外界對其與國光的關係，是否影響「獨立性」有所討論。

《今周刊》之前的報導指出，徐小波有「每月固定上限」、「實報實銷」的交際費用。對此，國光生技曾則表示，這筆費用是徐小波協助國光生技執行公司業務的交際費，並不是每位獨立董事都有此項交際費。換言之，這一筆金額是徐小波執行公司業務所花費的金額。

不過，徐小波這份報帳的明細項目繁瑣，從1、200元的零食，到上萬元的餐費都有，連數百塊錢的男襪等等都成為核銷項目。

事實上，從2011年到2019年，長達8年的時間，國光都為徐小波申報每個月固定5萬元的項目，累計超過400萬元。若用嚴謹點的角度視之，以不實發票核銷經費，恐有涉嫌觸犯偽造文書之嫌；國光對此項問題，未再回應本刊詢問。

再者，獨立董事不同於一般董事，強調的是其獨立性，其主要職務，通常在監督公司的管理階層。一位不願具名的公司治理專家表示，現行法規上雖然沒有明確規定獨立董事的交際費，但是實務上不常見到公司每個月給予獨立董事具週期性的交際費。

政大法律系教授方嘉麟則進一步補充，獨立董事比較常見的交際費通常是詢問專家意見所花費的餐費、諮詢費用等等，且通常是不固定的費用。徐小波每個月5萬元的交際費，在公司治理上確實是有違反獨立董事的獨立性之嫌。對此，徐小波辦公室以「不擬回應交際費相關問題」拒絕受訪。

恆業律師事務所擔任首席顧問

引發外界對獨立性的疑慮

除此之外，這份資料也顯示徐小波擔任首席顧問的恆業律師事務所，於2017年底至2018年曾經因一樁妨礙名譽權民事訴訟案，為國光生技提供法律服務。

根據《公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法》第3條規定，「公開發行公司之獨立董事應於選任前二年及任職期間無下列情事之一，……為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。」

因此，徐小波是否已違反獨立董事的獨立性？是否符合再次參選獨立董事資格，恐有待主管機關思考。

對比，2008年國泰金控選任獨立董事，原本把2007年退休的前勤業會計師事務所總裁魏永篤列為候選人名單。只因08年時，勤業曾提供國泰金教育訓練課程，且有課程收入，因此魏受到獨立性2年的限制，最後未進入獨董候選人名單，直到2017年才擔任國泰金獨董。

徐小波雖非恆業的合夥人，卻擔任首席顧問，對恆業的影響力自然不在話下，處在獨立性要求較高的位置上，未曾考慮避嫌，不免引發外界對其獨立性的疑慮。

面對改選在即的國光董事會，金管會證期局表示，目前法規上並無明確規定「獨立董事候選人」獨立性的資格問題，但是若當選為獨立董事後，有獨立性的疑慮應該「當然解任」。

目前國光獨立董事為同額競選，根據經濟部解釋，董事候選人公告後就不能更換提名人選。也就是說，徐小波在6月的股東會上一定會再度當選為獨立董事，只是，當選後若「當然解任」，就必須等到明年股東會才能補選。

可以確定的是，獨立董事若缺額，對已經在公司治理評鑑吊車尾的國光來說，絕非好消息。

延伸閱讀》

國光史上最大增資案！晟德斥資6.7億，將成國光生技第二大股東

連賠8年又被獨董質疑　林榮錦為何有勇氣入股國光生技？

獨立董事又持保留意見　國光生技財報發現什麼問題？

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

分享

今周刊

《今周刊》是台灣近六年來發行量成長第一名的財經雜誌。 我們以『深入財經、預約財富、關懷社會、品味生活』為編輯核心，是台灣最具影響力的綜合性財經雜誌。每周提供最新的財經剖析與產業動態，近年來並領先報導「消失的醫生」、「退休金大騙局」與「苦勞經濟」，並揭發台灣食安危機等重大議題，推動政策改革引起社會廣大迴響。 《今周刊》十八年來滿足讀者對財經趨勢的需求，更關懷社會、推動改革，期許與讀者共創進步的台灣！
>金庸武俠特展華山經典重現 相關週邊商品與特展門票免費送 →

相關新聞

年輕人的不滿和無奈》勞保面臨破產 勞退自選法案為何14年過不了？

2019-06-05 12:46

挺過火劫、淡季轉虧為盈...光隆三代掌門如何靠「科技腦」改變老羽絨廠？

2019-06-05 12:44

貿易戰不停火》投資人不用怕慘賠！4專家給資產配置良方

2019-06-05 12:43

金管會強力整頓、股價一直跌 投資人等待這個「訊號」再進場買保險股

2019-06-05 12:41

詹宏志上郭董節目大談「政客關說」 大剌剌釋出這3個訊息

2019-05-29 09:58

起底！將大台北華城、康橋中學斷水的永柏企業老闆 曾涉行賄書記官 法律糾紛高達上百件

2019-06-04 10:02

每月得先付4萬8才能用自來水！新店大台北華城爆發用水爭議 康橋中學被迫停課

2019-06-03 09:08

勞保年金領到一半突然過世 遺屬要如何繼續領？

2019-05-31 13:29

史上最貴普洱茶出現！為何賣出這筒茶就可以買1億元豪宅？

2019-05-30 12:32

我家附近有購物中心才不怕跌價？錯！這個因素才是重點

2019-05-30 12:04

還在開店面等客戶上門？13家小電商聯手打群架 從迪化街賣到華爾街！

2019-05-29 13:24

新台幣貶至2年低點是買股好時機？13檔受惠股出列！

2019-05-29 13:23

稅改、基建紅利加持 新興市場教父墨比爾斯：投資印度超過中國只是時間問題

2019-05-29 13:21

華為被川普斷供 謝金河：台灣科技業絕處逢生的一大機會

2019-05-29 13:20

儲蓄險快滅跡了？搶購前沒搞懂3件事 小心買了就虧錢！

2019-05-29 09:50

連柯文哲、徐國勇都瘋狂在買！金管會整頓儲蓄險 很多人喊痛

2019-05-27 09:32

最致命的一擊！安謀也要跟他分手 華為就像沒有氣泡的可口可樂

2019-05-24 10:26

守護台灣千億豬肉產業 護國神犬力抗豬瘟：不讓滷肉飯消失

2019-05-23 15:07

12年來藍綠都不敢面對的美豬問題 恐讓台灣貿易邊緣化？

2019-05-22 12:42

華為「終結之戰」全解讀：8個關鍵問題 看懂川普絕殺令的衝擊效應

2019-05-22 12:41

IKEA總部大裁員！為何在台灣還能連10年成長開新店？

2019-05-22 12:39

獨家專訪／華爾街傳奇操盤手《大賣空》真實主角：貿易戰 美國挺得住

2019-05-22 12:38

買不起就別硬買！35歲公務員扛千萬房貸 每月剩1萬生活

2019-05-22 09:56

2千萬理賠金差點變別人的！投保旅平險 別忽略這兩件事

2019-05-21 11:36

賣肉羹賺1億逃稅、名醫欠稅數億元罰6萬就解套 立委：縱放惡人

2019-05-20 13:07

電商菜鳥空降momo總經理 蔡明忠整合台灣大集團賣什麼藥？

2019-05-17 14:10

PChome與中華郵政物流園區爭議 momo不參加競標背後的3個秘密

2019-05-16 12:10

境外資金回台全攻略》3步驟看懂 你匯回的海外資金會被扣多少稅？

2019-05-15 13:16

當美國的小弟還是中共的肉票？郭董跟台灣人民都想清楚了嗎？

2019-05-15 13:16

每天練球6小時、夜宿箱型車 苗栗小孩苦練22年打進PGA奪冠！

2019-05-15 13:16

中美貿易戰 台灣最慘？25％關稅對台影響全解析

2019-05-15 13:16

提早20年退休！他靠基本分析選股 挑中這檔股票大賺3000萬

2019-05-15 11:24

漫威找上韓國瑜？說好的名人、企業都沒來 網友列16項跳票史

2019-05-14 12:57

鴻海接班人「世紀之謎」的背後 透露出什麼隱憂？

2019-05-13 12:06

台商投資可望回流5000億？郭董：我來拚經濟 5兆都可以回來

2019-05-10 15:08

寶雅步步進逼 28歲小老闆如何領軍小北百貨抗敵

2019-05-09 12:42

打造「新復仇者聯盟」 中國如何發揮狼性勇闖5G、新能源產業？

2019-05-08 13:50

中國力拚技術自主 台灣半導體產業該如何布局？

2019-05-08 13:50

「我就是逃兵！」漂泊37年 羅大佑歸根台灣唱出《光陰的故事》

2019-05-08 13:50
看更多

熱門文章

每月得先付4萬8才能用自來水！新店大台北華城爆發用水爭議 康橋中學被迫停課

2019-06-03 09:08

為什麼台積電可繼續出貨給華為？揭開中美貿易戰「神祕數字」

2019-05-29 07:00

郭董背後高人操盤 韓國瑜慘遭大面積切割

2019-05-30 11:01

「把中國帶回台灣」 相融意識正發酵

2019-05-31 08:38

起底！將大台北華城、康橋中學斷水的永柏企業老闆 曾涉行賄書記官 法律糾紛高達上百件

2019-06-04 10:02

三年才有成的蔡英文 被情緒勒索的台灣人

2019-05-31 08:38

新台幣貶至2年低點是買股好時機？13檔受惠股出列！

2019-05-29 13:23

勞保年金領到一半突然過世 遺屬要如何繼續領？

2019-05-31 13:29

儲蓄險快滅跡了？搶購前沒搞懂3件事 小心買了就虧錢！

2019-05-29 09:50

台積電「挺」華為沒在怕 神秘控管系統曝光

2019-05-31 09:38

從霸氣總裁到總統參選人 郭台銘的五大轉變

2019-05-31 14:03

一顆鳳梨揭開的兩岸密碼

2019-05-31 08:38

連柯文哲、徐國勇都瘋狂在買！金管會整頓儲蓄險 很多人喊痛

2019-05-27 09:32

除權息行情熱鬧登場 高殖利率做波段 高股利做短線

2019-05-31 13:05

川普制裁令讓神話破功 華為想脫鉤搞「中國標準」難

2019-05-29 17:02

碳爐燒熾飄散鵝香 燒鵝界連5年摘星的街邊燒味

2019-06-03 08:58

史上最貴普洱茶出現！為何賣出這筒茶就可以買1億元豪宅？

2019-05-30 12:32

詹宏志上郭董節目大談「政客關說」 大剌剌釋出這3個訊息

2019-05-29 09:58

華為被川普斷供 謝金河：台灣科技業絕處逢生的一大機會

2019-05-29 13:20

他比股神還要神！ 蘭迪斯送你6道保命符

2019-05-31 13:05

英國打造5G智慧工廠 第四次工業革命來了

2019-06-04 11:05

我家附近有購物中心才不怕跌價？錯！這個因素才是重點

2019-05-30 12:04

騰訊、阿里巴巴都變外國人的 習近平怒推新股市政策

2019-05-28 15:53

電動車不夠酷！德國「氫燃料網」有多厲害，還吸引中國投資？

2019-05-28 15:53

歐巴馬最愛漢堡店 香港灣仔吃得到最原汁滋味

2019-06-03 08:58

台灣唯一無二的活體蟹懷石

2019-06-03 08:54

全球爭搶12兆美元5G商機 四小龍除台灣均列全球領先群

2019-05-29 17:03

永豐金吹哨者告白 正義的煎熬為何遙遙無期？

2019-05-30 11:03

美中交鋒新戰場：決勝貨幣金融戰

2019-05-30 11:02

六首長同摘5星 老將實力強、新科挑戰嚴峻

2019-05-31 15:29

開大門「迎台商」 不能只看表象

2019-05-31 08:38

實質獲利的稀土概念股信昌電

2019-05-30 12:56

卓榮泰、羅文嘉如何從公親變事主？

2019-05-29 17:01

落難英雄股 股價淨值比低於一能不能買？

2019-05-30 13:38

南韓發展戰略產業 邁入5G強國

2019-06-04 11:05

試圖擺脫美國控制 「安倍主義」下的日本自衛隊轉型

2019-05-31 08:38

零食、襪子都拿來報交際費 國光獨立董事徐小波「獨立性」遭外界質疑

2019-06-05 10:52

華為供應鏈災情慘重 謝金河：生命找出路 資金找活路

2019-05-30 13:25

還在開店面等客戶上門？13家小電商聯手打群架 從迪化街賣到華爾街！

2019-05-29 13:24

中國無人商店未盛先衰 快速泡沫化

2019-05-30 13:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top