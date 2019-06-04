起底！將大台北華城、康橋中學斷水的永柏企業老闆 曾涉行賄書記官 法律糾紛高達上百件

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【文．黃健誠】

據本刊獨家調查發現，將大台北華城3個社區及康橋中學斷水的永柏企業公司，現任董事長鄭中平從事土地開發及營建相關事業長達四十一年，其間涉及的產權、法律糾紛案件多達上百件，其中最引人矚目的是，曾涉嫌行賄書記官，黨政關係良好，據當時的媒體報導，前國民黨立委吳育昇當年外遇所開的寶馬名車就是由鄭中平提供。

本刊2日獨家披露，新店大台北華城秀岡山莊的上千名住戶及有近兩千名師生的康橋中學，因加壓站被永柏公司強行封閉，更被要求支付高額的權利金及使用費，否則不予供水，致住戶及學校都面臨無水可用的窘境，而斷水事件爆發後，今（3）日下午新北市水利局與養工處的人員，為了恢復民生用水，強行突破封鎖圍欄，先行將第八加壓站恢復供電，讓住戶能有水可用，在今天傍晚時，社區已恢復正常供水，不料永柏晚間又派人將第八、第九、第十加壓站上鎖，住戶發現後立即報警，靜待警方前來處理，住戶無奈表示，永柏根本無視公權力、目無法紀，不知道究竟該如何處理。

今天下午，現場也爆發養工處與永柏公司間的衝突，代表永柏公司的鄭柏廷因不滿養工處人員強行進入，在現場咆嘯相關人員，更要求警方將養工處人員以現行犯逮捕。而下午四點多，調查局人員也上山調查相關事項，自此，公部門已全力介入，就是希望解決住戶與永柏之間的僵局。

但在斷水事件爆發前，永柏公司與秀岡山莊管委會的糾紛其實已長達十幾年，永柏公司發給住戶的律師函上寫著，秀岡山莊一期社區的公設及土地使用費為每坪每月480元，硬生生比陽光社區每坪180元及康橋中學的250元都還貴上2倍，而會被收取如此高昂的使用費，有住戶直指是永柏為了報復住戶曾參與污水廠拍賣一事。

民國97年時，秀岡山莊因建商秀岡開發倒閉，導致第四、五號污水處理廠遭到法院拍賣，當時兩個污水處理廠的底價總共1689萬元，但據知情人士指出，最後永柏是以近3倍、4千多萬的價格得標，而原因就出在當時有住戶曾參與競標。

律師函上也清楚說明，永柏早已函告管委會，污水處理廠建物、管線及設備等拍賣，使用對價將依拍賣公告底價計算，若惡性競標，全體使用者需共同負擔永柏的取得費用，因秀岡山莊第一期社區住戶參與該次競標，因此永柏取得污水處理廠的所有費用，都由一期住戶負擔。對此，住戶們認為，不能因為有人去競標，最後就得由全體住戶買單，這根本是報復性懲罰他們這些無辜的人。

雙方不只因污水處理廠、加壓站及公共設施所有權爭執不休。據了解，秀岡山莊管委會與永柏公司間已有超過十起的刑事訴訟案件，其中包括妨害自由、毀損等。有住戶指出，上周四（5月30日），社區住戶因第八加壓站被斷電，已無法抽水，只能另請水車運水到第九及第十加壓站加水，希望讓社區住戶仍能透過管線取得自來水，但過程中卻遭到永柏公司阻攔，連水車駕駛都被出言恐嚇。

當天雙方在爭執不下之際，叫來警察協助處理，代表永柏公司的負責人鄭中平之子鄭柏廷向警方出示法院判決書，主張永柏有管理權，而秀岡管委會則說他們有加壓站的使用權，並指控鄭柏廷破壞加壓站圍欄的鎖頭，警方最後將鄭柏廷依毀損罪現行犯移送地檢署。

但當天凌晨，鄭柏廷又回到秀岡山莊，將第八、第九、第十加壓站通通封閉，讓住戶相當擔心自己的人身安全，而鄭柏廷也同樣以破壞鎖頭為由指控管委會涉及毀損罪。另外，住戶則指控永柏公司出言恐嚇水車駕駛，警方表示，目前已受理此案，正在進行調查。

警方對此表示，針對雙方互相指控，有涉及刑事案件的行為，一定都有受理，但因為目前永柏公司及社區管委會間，仍有民事問題包括加壓站的管理權及使用權等尚待解決，警方無法介入兩者間的民事糾紛，只能就刑事案件的部分調查。

由於整起斷水事件，除了秀岡山莊的住戶外，也影響鄰近的康橋中學近2千名師生的用水，對此康橋中學低調表示，一切都交由法律程序處理，仍不願對此事發表意見，僅強調一定會讓學生有水用。據了解，康橋利用晚間請水車運水上來因應，以免學生無水可用。

而本刊追查持有加壓站土地進而向住戶及學校索討高額權利金及使用費的永柏公司，目前董事長為鄭中平，且另外也掛名為新祥記工程的負責人。永柏公司於民國67年設立，公司登記地址在北市大安區仁愛路，登記業別除了土石採取業外，其他主要是建築工程相關，還有都更重建業、不動產買賣租賃業等。

此次因斷水事件而出現處理的鄭柏廷則為鄭中平之子。查閱過往新聞，發現2009年時，曾有媒體指稱，前國民黨立委吳育昇的婚外情鬧得沸沸揚揚之際，當時吳育昇駕駛的寶馬名車就是由鄭中平提供，曾讓外界猜測鄭中平與國民黨政治人物的關係匪淺。

鄭中平在2009年，也曾被捲入書記官收賄案，當時，檢調懷疑鄭中平透過台北地院的退休科長翁自清牽線，向當時處理債權分配案的書記官楊响福行賄50萬，要求債權由3億多元虛增至5億多元，以利他多分得數百萬元的分配款，此案因涉及當年承包捷運新店線部分工程的得勝營造公司，外界高度矚目，當時台北地檢署更指揮調查局北機站，出動40名調查官搜索14處地點。

以鄭中平+永柏查詢司法院裁判書系統，發現鄭中平過往有不少關於債權、土地的官司。(圖取自司法院法學資料檢索系統。) 分享 facebook

在司法院系統中搜尋關於永柏公司或負責人鄭中平的相關裁判書，除了與秀岡山莊的官司以外，仔細檢視其內容，發現鄭中平的官司多與債權、土地有關，且案件更高達上百件之多。

對於斷水風波及鄭中平過往事件，記者多次撥打鄭柏廷電話，至截稿前都沒有回應。

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