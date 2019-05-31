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勞保年金領到一半突然過世 遺屬要如何繼續領？

2019-05-31 13:29今周刊

【撰文：許雅綿】

符合勞保的老年年金〈簡稱勞保年金〉請領資格的民眾，在2008年12月31日前有勞保年資者，可以選擇一次領或月領，但2009年1月1日之後參加勞保者，僅能選擇每月請領。不少民眾擔心，選擇月領之後，若不幸身故，這筆錢是不是就領不到了？

圖／達志
圖／達志
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根據勞動部勞工保險局的說法，為了保障勞保被保險人遺屬的基本生活，符合請領條件的遺屬，可以選擇請領老年差額金〈即一次請領老年給付，扣除已領年金總額的差額〉或是遺屬年金。

從上述勞保局的說法來看，或許一般民眾不好理解，以下就透過實例讓民眾進一步釐清，關於遺屬請領方式、請領條件等，3個不可不知的勞保年金請領問題。

一、勞保年金領到一半身故，遺屬該怎麼領？

以請領期間身亡的陳先生為例，陳先生民國45年出生，在2009年之前參加勞保，勞保年資35年，平均月投保薪資為4萬3900元，在60歲退休時，選擇月領的給付方式，但領了6個月之後，不幸身故。

由於陳先生是選擇月領勞保年金，以其年資和平均月投保薪資計算，每個月可領到2萬3816元〈計算方式：平均月投保薪資4萬3900元×年資35年×1.55%〉，而陳先生不幸在領取的6個月後身故，此時陳先生只領了14萬2896元〈2萬3816元X6〉。

因陳先生是2009年之前參加勞保，其遺屬可以選擇領老年差額金，或是遺屬年金。而兩種方式請領到的金額，也有所差異。

若選擇請領「老年差額金」的話，遺屬可以一次請領陳先生的老年給付金額為197萬5500元〈計算方式：4萬3900元X45個月〉〈詳備註〉，但扣掉陳先生已經領了的6個月年金14萬2896元，陳先生身故後，其遺屬可以一次拿回183萬2604元〈197萬5500元–14萬2896元〉。

備註：一次請領老年給付，依勞工保險條例規定，保險年資合計每滿1年，按其平均月投保薪資發給1個月老年給付；保險年資超過15年者，其超過部分，每滿1年發給2個月老年給付，但最高以45個月為限。

而若選擇請領「遺屬年金」的話，根據勞保局規定，在請領期間身故的話，遺屬年金的給付標準為「老年年金給付標準計算後金額×50%」，也就是陳先生月領金額2萬3816元的半數，為1萬1908元。

所以陳先生遺屬接下來可月領1萬1908元的遺屬年金到終身，或是請領資格消失〈例如配偶再婚〉為止。

此外，勞保的遺屬年金也有最低保障3000元，若計算出來每月請領的遺屬年金不足3000元，依規定可月領3000元，且若同一順序遺屬有2人以上時，每多1人加發25%，最多加計50%。

值得留意的是，由於陳先生2009年以前參加勞保，勞保年金給付可選一次領或月領，所以相對的，其遺屬也可選擇領老年差額金或遺屬年金。

但若是2009年以後才加勞保的民眾，因勞保年金只能選擇月領遺屬年金，所以其遺屬是沒有老年差額金請求權，即無法選擇一次拿回尚未請領的勞保年金，而要請領遺屬年金領至終身，則要符合「遺屬」的條件。

二、所有遺屬，都可以請領遺屬年金嗎？

「不是每位家屬都可領的，一定要符合《勞工保險條例》第六十三條的遺屬資格才可以！」

勞保局指出，首先，民眾要先知道「遺屬受領的順位」，為一、配偶及子女；二、父母；三、祖父母；四、受被保險人扶養的孫子女；五、被保險人扶養的兄弟姐妹。再來，則是要符合「遺屬資格」。

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一般民眾可能會認為，勞保年金沒有領完就身故，不就是當作遺產，依照遺產分配給遺屬就好？但其實並非如此，勞保的遺屬年金是要依照《勞工保險條例》的受領順位和資格，而非《民法》的遺產繼承順位。

針對遺屬請領年金的資格部分，市場上就有不少「太嚴格、太刁難」等聲音出現，原因在於若是生前和配偶離婚，父母和祖父母都不在，且子女都成年、有工作，薪資還超過基本工資的話，配偶和子女通通都不能領。

不過勞保局強調，勞保遺屬年金給付的性質是保險，主要是為了照顧被保險人遺屬的生活，避免遺屬生活無依，兩者都是在被保險人死亡後所發生，且是針對被保險人之外的人所做的給付，非屬於被保險人的「遺產」，也沒有繼承的問題，所以「遺屬」要符合資格才能請領。

三、勞保年金領到一半身故，遺屬一直沒提出請領怎麼辦？

一般符合請領勞保年金資格的民眾，自申請請領的當月起，可按月發給至其死亡當月止，從前述陳先生的例子來看，遺屬應自陳先生死亡之日起30日內，檢具相關證明文件(如死亡證明書)通知勞保局，並辦理後續老年差額金或遺屬年金的擇領事宜。

勞保局表示，若符合遺屬資格的話，不管忘記多久，只要有請領，就可按請領當月起，按月發給遺屬年金，而若忘記的年期太長，例如10年後才發現可以請領的話，勞保局審核符合規定的話，最多可追溯補發5年份的年金。

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【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

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