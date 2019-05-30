史上最貴普洱茶出現！為何賣出這筒茶就可以買1億元豪宅？

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【文．許怡先】

你相信嗎？普洱茶是可以喝的古董，今年5月27號在香港的一場拍賣會上，一筒百年古董茶以新臺幣1億元成交，創下了古董普洱茶價格突破億元成交的記錄。我們可以預測只要是古董普洱茶「號字級」的四大天王，符合來源出處清晰、保存的完好，就會像圓明園的獸首一樣成為國家寶藏。

剛在香港寫下傳奇這筒素有「古董普洱茶王」封號的百年福元昌，並不是一飛沖天，而是在10年內翻升了10個筋斗。話説2008年，當時一筒福元昌約合新臺幣1000萬元，在拍賣會的歷史上已是傳奇的一頁。（2008年一片福元昌號336,000人民幣，約合新台幣150萬元，一筒7片約新台幣1000萬元）

古董普洱茶的崛起，要回溯到2008年，在北京中國嘉德的一場專場拍賣。2008年12月15日晚上的中國嘉德拍賣公司，「普天同慶，傳世經典」的古董普洱茶專場，敲下了古董普洱茶進入重量級拍賣公司的第一錘。

在這一場的拍賣會裡頭，完整筒的拍賣，除了大票敬倉號，以還未達到卻接近拍賣底價的1,097,600人民幣勉強成交（底價112萬），其他完整筒的古董普洱茶，全部都流標了。而單片的古董普洱茶，成績也並不突出。單片的福源昌號，以人民幣336,000元成交，排名第一，同興號園茶，排名第二，以人民幣268,800成交。

說到福元昌，就要提到在古董普洱茶的拍賣成交領域裡頭，最重要的推手-北京中國嘉德，2013年11月中國嘉德的秋季拍賣，一筒完整的福源昌號並不是在普洱茶的專場，而是在雜項裡的一個小拍品，我當時人就在拍賣會的現場，現場此起彼落快速舉牌，卻經不起一通電話出價，900萬人民幣落錘，加上手續費成交價是1035萬元人民幣，寫下了古董普洱茶的歷史最高一錘。

這筒史上最貴的普洱茶，價值一億。 照片來源：東京中央拍賣行 分享 facebook

多年後，我問了當年中國嘉德雜項部的老總，他悄悄的告訴我，當時那位買家是中國北方的一位實業家，後來我也查出了那筒福源昌號的賣家是出自於臺灣工程業界的一位實業家。

古董普洱茶，進入重量級的拍賣會，從2008年到2013年再到2019，也不過短短11年時間，如此快速崛起，實在令人無法想像！

這次創下古董茶成交價新高的東京中央拍賣行是一家來自日本的公司，專注於中國及日本的各種藝術品，其中包括中國書畫、古董及日本和中國的茶具。

可別小看這個業務，中國書畫和中國古董是中國藝術品的兩大主要類別，占2017年全球中國藝術品拍賣市場總交易價值的85%。換句話說，這兩類藝術品要嘛數量多，要嘛就是很值錢。

另外，2017年，全世界約有600家拍賣行出售中國藝術品（例如：保利、嘉德、香港蘇富比），舉行的拍賣會約1000場，中國內地和中國香港地區擁有中國藝術品拍賣市場最大、第二大的市場份額，占全球中國藝術品拍賣市場總交易價值的70%、20%。

百年福元昌，享「普洱茶王」之譽

普洱茶有這樣的傲人的成績，從他的文化含金量來看，可能會更準確一些，也更能理清在藝術收藏投資上，普洱茶為什麼一直成為最關注也最醒目，也最有未來性的價值。

福元昌，是普洱茶百年歷史老字號。余福生（19世紀末-1945年）在民國年間開創此號。余福生勤奮誠信、選料考究，製作的茶品優良，贏得極高的聲譽，「福元昌號」茶莊，榮列當年四大名茶莊之一。

福元昌舊址 照片來源：取材自福元晶生活館 分享 facebook

光緒末年，雲南南部所有的茶莊和茶廠，都因為地方治安惡化，疾病流行，幾乎全部歇業停產。倚邦的元昌號茶莊和易武的福元昌號茶莊，也相繼關門閉廠。

1921年，開在易武大街的福元昌號茶莊，再度覆業營運，憑借對茶葉品質的用心和勤懇經營，福元昌號聲名鵲起。

福元昌圓茶，採用易武正山優良大葉種喬木原料，三級以上普洱茶菁製成。其茶葉厚大，條索寬扁，油光淡薄卻茶氣強勁，充分彰顯易武正山普洱茶的特色。

僅1929年當年，福元昌號年產圓茶就高達500擔，此時，福元昌與同慶號、宋聘號，並稱為「易武三大茶莊」，奠定了當時的普洱茶江湖格局。

2013年秋季中國嘉德進行的「案上雲煙——文房珍玩」專場中，「福元昌圓茶」一筒（七片）以1035萬元的天價成交，再次把「福元昌」這個老字號帶回到世人的眼中，引起了人們的廣泛關注。此桶圓茶是現存最古老的普洱茶之一，因為年代久遠，保存良好，是難得一見的珍品。

這次東京中央春拍，讓我們看到了「福元昌號」普洱茶的魅力，給出了福元昌普洱茶老字號一個真正可度量的價值。

福元昌內票 照片來源：取材自福元晶生活館 分享 facebook

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