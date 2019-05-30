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長達8年的「黃雀行動」 港視揭六四秘密救援

報稅剩不到2天！ 近5成民眾擔心這件事

我家附近有購物中心才不怕跌價？錯！這個因素才是重點

2019-05-30 12:04今周刊

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【文．黃健誠】

位於桃園青埔的華泰名品城，日前第三期園區開幕，湧入不少逛街人潮，而該區域之後又有環球A19、大江購物中心二期、IKEA旗艦店等購物中心將在2022年開幕，讓該地不少建商打出「購物中心牌」、「電影院牌」來增加買氣。

「走路就會到購物中心」、「樓下就是電影院」這些文宣口號很打動人心，但能否支撐房價？專家對此表示，民眾買房、看房時，可以不用因為購物中心或電影院就加碼追價，因為重點還是這個地點的「供需關係」。

過去幾年，青埔由於建商推案不斷，新大樓林立，每到晚上不見燈火，曾被業界形容「鬼城」，「點燈率」大約50%多一點。雖然房價一度最高每坪炒到40萬元以上，到後來一度跌到2字頭以下，很多投資客欲哭無淚。

隨著華泰名品城第一期在2015年開幕，生活機能逐漸完善，青埔房價再次受到購屋族的矚目，買氣開始回流。不過從2015年以來的平均每坪單價看來，並沒有因為購物中心的進駐或是其他如國泰、IKEA等利多消息而讓房價出現連續上漲，或者買屋的人「絡繹於途」。

像2015年時青埔每坪還維持在25.7萬元，但2016年受到總統大選因素和景氣降溫的干擾，一路跌至20.9萬元，2017年迄今由於經濟前景仍然不明，「停格」在25萬元上下。建商卯足力氣宣傳生活機能多好多好，但房價走勢卻是「相當理性」。

根據住展雜誌統計資料顯示，桃園地區今年三二九檔期的推案量達571億元，比去年的380億元增加高達5成，供給過多讓房價只能力求「守住」就好，買屋的議價空間也相對有彈性。

青埔地區歷年平均房價資料來源：住商不動產
青埔地區歷年平均房價資料來源：住商不動產
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住展企研室經理何世昌表示，在建案源源不絕供應下，即使建商主打電影院、購物中心，給了民眾未來的遠景，但實際上沒有人會天天看電影，甚至因為家裡旁邊是電影院反而懶得出門。

不過購物中心或大賣場在剛開發、生活機能還不完善的重劃區中，確實比較能支撐房價，因為能帶來日常生活消費的方便，這也是自住客買屋的最大誘因之一。但也要考量萬一購物中心吸引龐大人潮，造成塞車、噪音，是否生活品質也會大受影響！？

另外，像傳統百貨公司，如遠百、新光三越等，選址通常是挑人口相對飽和、住宅環境十分成熟的地段，不會選擇重劃區開設，而青埔的華泰名品城是台灣第一家標榜美式露天購物村的outlet，主要販售過季折扣商品，這種購物中心屬於非典型的百貨公司，不能一概而論。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨則認為，購物中心及影城能否成為支撐當地房價的因素，恐怕還是要看人口移入狀況及地點而定，民眾在看房、買房前，其實不需特別迷信，更重要的是，如果經營不善，「購物中心及電影院也可能會倒」。

買房最需要看重的，就是交通便利性和自己的生活圈，徐佳馨說，在桃園上班的民眾，如果選擇在青埔買房，就是一個行得通的選項。但如果在台北內湖上班，就算青埔有購物中心和電影院，也只能周末去逛逛，平時回家時間都晚了，只能「路過」看看而已。

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【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

今周刊

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