華為被川普斷供 謝金河：台灣科技業絕處逢生的一大機會

圖／聯合報系資料照 分享 facebook

川普揮舞關稅大刀，並下令制裁華為，華為在「斷供」後，將牽連全球科技廠。

而華為有難，台廠也不好受，台灣科技產業看似面臨危機，但也可能是絕地逢生的一大機會。

美中貿易戰全面開打，從貿易戰升高到科技戰，這當中有2記重拳直擊台灣。一是美國總統川普繼續揮動關稅大刀，不管是2000億美元或3000億美元，這次關稅清單都包括了手機、筆電、成衣、鞋業、玩具及遊戲主機等消費品，這些正是台灣出口的最大宗，大大衝擊台灣的產業鏈。

台灣的電子五哥備受衝擊，像是成衣業的儒鴻、聚陽，或是鞋業的寶成、豐泰等，都在這一波輻射範圍之內；宣布要參選總統的郭董，龐大的製造鏈更是首當其衝。

2是川普大刀揮向華為，美國商務部對華為列出實體管制清單，禁止美國企業向華為出貨，且所有已有或新下的訂單都必須暫停或終止。雖然美國商務部於隔日又放出90天的寬限期，但這只是臨時性的執照，新的交易並不適用。這宗對華為的禁售令，對全球科技產業及金融市場的衝擊既大且廣。

受美制裁 華為以「備胎計畫」拚科技自立

2018年華為全球總採購金額高達700億美元，涉及的全球供應鏈有13000家之多，衝擊最大的是半導體產業。華為是三星、蘋果之後，全球第三大的半導體採購買家。18年華為的半導體採購支出211.3億美元，其中有110億美元來自高通、英特爾及美光。華為對外揭露的92家核心供應商名單中，美國供應鏈有33家，占35.9％；中國本地供應商有25家，占27.2％；日本有十一家，韓國有兩家，台灣則有十家，列入名單者包含台積電、聯發科、日月光、鴻海、大立光等。

其中，台積電扮演最重要的角色。在美中貿易戰後，華為旗下的海思已下達「備胎全面轉正」，努力減少對美系半導體供應商的依賴，並將逐漸加重自主研發的麒麟晶片平台比重；但海思的代工廠就是台積電，若是台積電也被迫加入美方制裁華為的供應鏈名單，華為恐怕茲事體大。

華為旗下的海思，成立於2004年，前身是創建於1991年的華為集成電路設計中心，總部設在深圳，在北京、上海、美國矽谷和歐洲瑞典都設有設計研發分部。海思的產品覆蓋無線網路、數位媒體、國家網路的晶片及解決方案，主管這個半導體計畫的是何庭波，業界都稱她是中國晶片女王。這次川普封殺華為，海思的角色格外吃重；而海思設計的晶片都在台積電投產，這項制裁華為計畫，也因為半導體產業把台積電推到最前端。

美國制裁華為的清單，含蓋92家供應鏈，其中美國占33家，主要企業有英特爾、高通、博通等；若從獲利來看，代工大廠偉創力（Flextronics）占的金額最大。偉創力是全球第二大EMS電子專業代工廠，去年在美中貿易戰中，偉創力股價從19.71美元狂殺到六．74美元，這回又被捲入風暴中。

但衝擊最大的是光學感測元件產業，例如：新飛通光電（NeoPhotonics）出貨給華為的比重占了將近一半，美國商務部宣布禁止出貨當天，新飛通光電一天股價就暴跌20.63％。於1996年在加州聖荷西成立的新飛通光電，從事網路傳輸、接收與切換高速數位光訊號的混合元件，是全球第六大的光通訊模組及光積體電路供應商。受到華為影響而重挫股價，也顯示了雞蛋放在同個籃子裡的危機。

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