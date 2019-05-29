稅改、基建紅利加持 新興市場教父墨比爾斯：投資印度超過中國只是時間問題

分享 facebook 【文／今周刊 蔡曜蓮】

印度在總理莫迪執政下，「莫迪經濟學」引發外資狂熱；

莫比爾斯接受《今周刊》專訪，全面解析「莫迪經濟學」的投資吸引力。

印度是個極具發展潛力的國家！」墨比爾斯肯定地說。

被稱為「新興市場教父」的他，雖然已在去年自富蘭克林坦伯頓資產管理公司退休，但事實上，這位83歲的投資大師過著退而不休的生活，仍然積極走訪世界各個新興國家尋找布局機會。其中，印度就是讓他最感興趣的投資亮點。

原來，在墨比爾斯離開富蘭克林後，自行創設Mobius Capital Partners投資公司，去年9月推出首檔基金產品；墨比爾斯在五月中受訪時透露，這檔新基金目前約有15％的資金押寶印度，與新興市場的龍頭國家中國相當，印、中也是目前資金配置最重的兩大國家。

新興市場投資比重

印度超越中國「只是時間問題」

雖然墨比爾斯對2大國度的投資比重相當，但從今年一月他接受《彭博》專訪時的談話來看，他的投資比重「印度超過中國」，應該只是時間問題。當時他表示，在最理想的狀況下，印度的資金配置應該占總資產的3成，這是唯一以「單一國家」為單位的配置描述，「其他部分，拉丁美洲、巴西、阿根廷等30％、東歐、波蘭、土耳其等30％，中國和亞洲總計10％。」

顯然，在這位大師心中，印度具有無可取代的地位。事實上，從去年9月首檔基金產品推出至今年5月間，他已經拜訪印度2次。墨比爾斯強調，「我上次去了2個禮拜，走訪了包含孟買、德里等10多個城市，看遍金融、製造及零售業等；我的足跡相當廣泛，當然，並不是每個拜訪的公司都值得投資。但親自到當地去，看看該國正在發生什麼改變，是投資非常重要的一環。」

墨比爾斯看好印度經濟原因很多，不論人口紅利、高經濟成長率，最重要他認為，「總理莫迪的帶領下，我見證印度整個國家都在改變。」此際，正值莫迪帶領的人民黨，再度於國會大選以壓倒性勝利取得過半席次，穩定邁向連任之路；這位新興市場投資巨頭，也對莫迪的經濟政策投下信任票。

肯定稅改、印度製造

投資微型金融，看好奈米經濟

墨比爾斯肯定莫迪的稅改、印度製造（Make in India）等政策，「稅改等於是讓印度內的各大邦簽署自由貿易協定，它讓貨物運送更流暢，省去許多麻煩手續。」墨比爾斯強調。另一方面，印度製造則創造更多就業機會，墨比爾斯以手機舉例，許多印度人是用中國品牌，手機很難將整條產業鏈複製到印度，但印度製造政策要求，至少組裝要在當地，「於是像OPPO手機，就是在印度組裝。」墨比爾斯說。

此外，有2項莫迪的政策，也讓墨比爾斯以實際動作，也就是「掏錢投資相關公司」，證明他對這些政策的支持。

首先，「Aadhaar Card」是印度政府為逾13億人民推行的數位生物辨識系統，包括虹膜、指紋、臉部辨識等。此身分辨識系統與教育、金融、所有公共服務緊密結合。若暫不考慮隱私外洩問題，莫迪強調Aadhaar作為一個平台，「可解決許多問題，從社會補助到打擊貪污，最終為國庫省下一大筆錢。」

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