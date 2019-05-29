新台幣貶至2年低點是買股好時機？13檔受惠股出列！

【撰文／今周刊 唐祖貽】

美中貿易戰五月再度開打，美元緩步走揚，人民幣、新台幣則重貶，連帶股市也重挫。股匯市專家分別從不同角度規畫後勢走向，並提醒投資人機會與風險。

美中貿易戰打不停，新台幣兌美元匯率也貶不停。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

美國總統川普五月初突然再度向中國「宣戰」以來，全球股市豬羊變色，而匯市更是敏感，外資大舉從新興市場匯出、回流美國，導致美元轉強；首當其衝的人民幣，五月以來已貶值二％以上，新台幣、韓元也明顯貶值。

元大投信美元指數ETF研究團隊指出，今年初到五月初新一波貿易戰開打前，美元指數是在九五至九七之間狹幅整理；貿易戰開打後，美元指數緩步上揚、創下今年高點。但依據團隊的研究，接下來美元指數並不會像去年上半年一路大漲，為什麼？

元大研究團隊特別以「花旗經濟驚奇指數」（Citygroup Economic Surprise Index，簡稱ESI）來說明。ESI是花旗銀行與摩根士丹利在二○○三年共同編撰，透過各經濟區（分為歐元區、美國與全球）公布的各項經濟數據，與市場原先的預期是否產生落差，作為判斷景氣變化的依據。

當景氣好轉且公布的經濟數據超乎市場預期者愈多，驚奇指數就向上走揚；反之，當景氣衰退且公布的經濟數據低於市場預期者愈多，驚奇指數就會走跌，而以○軸作為景氣多空的分界。

以歐元區來說，當經濟不佳、驚奇指數往下甚至跌破○時，歐元就顯得弱勢，這時美元指數就容易走升；反之，若景氣不錯，該指數就會翻揚向上、維持在○之上，這時歐元就較為強勢，美元就不易大漲。打從去年上半年起，歐元區的景氣不如預期，這也是當時美元指數走強的主因。

而今年歐元區景氣雖依然不佳，但貿易戰開打後，歐元區其實有「出口替代」的效應，這正是歐元五月以來貶勢並不明顯，歐股也相對亞股抗跌的主因。此外，五月以來全球資金不但買進美元，也湧入日圓、瑞士法郎等避險貨幣，抵銷一些美元指數的漲幅。

所以，元大研究團隊認為，即使因短期利率走揚對美元有利，甚至貿易戰演變成長期戰爭，導致美元指數可能會突破一百大關，但時間也不會太久，因此目前並不是空手者進場買進美元的時機。

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持有新興股債基金者

可買美元指數ETF避險

元大研究團隊建議，現階段比較適合以「資產配置」的角度，搭配買進美元指數避險。例如，持有亞洲或新興市場股、債基金的投資人，就可考慮買進美元指數ETF，來降低因股、債價格下挫造成基金淨值的波動。而且由於匯率類波動幅度比其他如指數類、商品類要小，槓桿ETF也沒有連結期貨商品、淨值減損的比率也比其他類ETF小得多，所以買進元大美元指數正二（○○六八三L）避險，比較能發揮槓桿的效果。

即使美元指數漲勢並不強勁，但貿易戰的另一主角：中國，人民幣五月以來卻一路走貶，逼近「七」這個心理關卡。而且，雖然人民幣不在美元指數內，但占新興市場貨幣指數的權重卻相當高，連帶使得新興市場、尤其是亞洲的新興市場貨幣跟進重貶。

人民幣若貶破七

可考慮適度定存

知名的外匯達人「大佛」李其展就表示，貿易戰對中國經濟的衝擊，是人民幣一蹶不振的主因。儘管近期中國陸續推出多項政策或信心喊話，企圖力守「七」這個心理關卡，但以美國在五月十日宣布加徵、又給了二至四周的寬限期計算，最晚到六月中旬前，只要雙方沒有達成和解，二五％關稅就得正式加徵，（加稅商品）範圍甚至可能進一步擴大，那時人民幣恐將進一步貶值，跌破七只是時間問題。

不過，元大研究團隊表示，人民幣這波貶值，有部分因素是需靠貶值以彌補加徵關稅損失的考量；而若長期貶值下去，不但中國境內資金會大舉外逃，更會產生信心危機，假使貿易戰一直打下去，中國官方勢必會祭出大動作措施來挽救。

基於以上分析，元大研究團隊建議，若接下來美元兌人民幣真的突破七，在市場一片恐慌之際，反倒可以考慮適度轉換部分資產為人民幣定存，畢竟從全球主要貨幣來比較，人民幣仍然是高息貨幣，在相對低檔區買入，風險並不高。

至於台股，隨著外資五月以來賣超已超過千億元、且大舉匯出的結果，美元兌新台幣也創下兩年多來的新低。這樣的急貶，對外銷或出口為主的產業是否為利多？會有貶值收益嗎？

華南永昌投顧董事長儲祥生表示，新台幣貶值雖然有利於外銷或出口業者，但受惠程度仍須視競爭國匯率、個別公司的匯兌操作以及終端消費需求三大因素決定。

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美元報價、產能遷出中國

買台股優選這類公司

儲祥生指出，台灣最大的出口產業首推電子業，但以五月貿易戰開打後觀察，台灣最大的出口競爭國：韓國，韓元貶值幅度與新台幣相當，所以台廠並未享有優勢；其次，國內電子業者為避免匯率波動過大，多半有避險部位，新台幣貶值不一定有更多匯兌收益。可優先挑選如台積電（二三三○）、譜瑞-KY（四九六六）等，其產品是以美元報價、或手中擁有大筆美元部位的公司，才比較可能受惠。

更重要的是，美中貿易戰使全球科技業的結構及成本發生重大變化，加上若景氣下滑、市場終端需求趨緩，這些潛在風險都足以抵銷貶值帶來的收益。因此儲祥生建議投資人，除了以上三點，還可注意生產基地已遷出中國、轉往東南亞或移回台灣、不受關稅加徵影響者。例如網通股中的智邦（二三四五）、啟碁（六二八五）等。

以智邦來說，公司去年全年營收有將近七成來自美國市場，但全年的中國轉投資收益僅占整體獲利不到兩成，說明了公司主要對美出貨並非來自中國產能。而且，智邦從去年底就開始為貿易戰做準備。除了現有的新竹廠接單量有提升之外，並在苗栗積極籌設五條新產線，最快六月就能上線生產。公司日前亦表示，目前「中國生產出口美國」的產品約占整體出貨量三五％，可望在今年內全數移回台灣生產。

至於非電子業，則以紡織、製鞋、自行車、汽機車零組件等產業較為看好，尤其是以東南亞為主要生產基地的廠商，例如表中的廣越（四四三八）、聚陽（一四七七）、豐泰（九九一○）、豐祥-KY（五二八八）等。

美中貿易戰後續發展與人民幣走勢，可說是影響台股與新台幣後勢的兩大變數，而匯率往往又是股市的領先指標，因此儲祥生建議，現階段在局勢尚未明朗之前，台股最好多看少做，多留意美元與人民幣走勢變化，耐心等待波段買點出現。

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