詹宏志上郭董節目大談「政客關說」 大剌剌釋出這3個訊息

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【文．廖元鈴】

鴻海董事長郭台銘為謀總統大位，全台跑透透，不輕易讓出鎂光燈焦點，連網路聲量也積極搶佔，社群媒體一次開張到位。昨（5/28）日大動作開張Youtube頻道，首播邀到「台灣電商教父」詹宏志站台，但耐人尋味的是，任總統府國策顧問的詹宏志，上郭董節目大談「政客關說秘密」，違和的大動作，透露了哪些訊息？

時間倒轉到今年五月中旬，網路家庭董事長詹宏志少見地大動肝火發佈聲明稿，一封題為「我的失望與我的憤怒，交通部和行政院不要做愚蠢的事」，一紙全文道盡了中華郵政物流中心招租事件的爭議。

詹宏志翌日召開記者會，不諱言地點名三位民進黨立委，直言「他們都欠我一個道歉」，將歷來在陰暗處進行的「喬事文化」，洋洋灑灑地暴露在陽光底下。

短短幾日之內，燃起全台輿論之聲；然而批評聲浪可以留在當時，但對詹宏志來說，恐怕難以忘懷。

詹宏志親上郭董首播Youtube節目「郭董來請教」，作為客座來賓的他，直言「對現在的政治很不滿意」，儼然已成了現今執政黨的警訊。

任國策顧問卻上節目怒批

郵政物流中心案已經惹毛了詹宏志

媒體圈出身的詹宏志，不僅是著名的文化人、也是出版人，身兼城邦文化創辦人、《數位時代》發行人，在商場上，還是電商龍頭的網家董事長。擁「台灣網路教父」、「台灣電商教父」美名的他，曾帶領台灣創造電商王國的盛景。

2016年政黨輪替後，一度在林全內閣時期，被外媒誤傳入閣消息，從被任名為亞太經濟合作會議（APEC）企業諮詢委員會（ABAC）新成立數位創新工作小組主席，到被總統府欽點擔任國策顧問、無任所大使，再再顯示民進黨政府相當重視詹宏志的專業經驗。

然而，詹宏志此次親上郭董節目，犀利直批「對現在的政治，非常的不滿意」，以他的身分，又選擇在郭董的平台露出，可說是某個程度「借力使力」的批評。

事實上，還原郵政物流中心爭議一案，從公開招租案評選須知的「評選要項」當中，以其中的「每年委由郵政公司配送之國內貨量」、「預計最低承租倉儲單元數」，分數占比就高達40分；毫無疑問地，身為台灣電商龍頭的網家，長年與郵局合作配送商品，又屬意標下全部15單元，自然而然成了最高分奪標者。

但讓詹宏志忿忿不平的是，一個規規矩矩的標案，輸家不選擇乖乖打包回家，而是找上立委、官員關說，早在事前爆發前一周，他就接獲通知，「如果你不肯妥協的話，第一，這個標案會廢標，而且總經理會下台，一個禮拜後，總經理就真的下台了。」

不難理解，為何事件爆發後曾傳出詹宏志要辭去「國策顧問」，更在近期選擇敵對政黨的郭董頻道中，釋出這項訊息，無疑地，這對民進黨的執政形象，殺傷力不小。

沒說出口的焦慮

深怕台灣電商被邊緣化

曾見證台灣網路起飛，直到1998年後投資後繼無力的情況，詹宏志顯得有些焦慮。詹宏志在郭董節目，說明了他對目前台灣產業現況的觀察。

他認為兩次政黨輪替，政府的不連續性，使得本來重要的政策目標，消失在政黨輪替裡。

政黨輪替，也使得政黨經營社會的目標越來越短，1996年，台灣可以找到有十年網路經驗的人才，台灣是世界不可忽視的市場；但反觀現在，大的網路公司不一定要來台灣了，顯示整個台灣社會對網路的投資太少了。

然而詹宏志沒說的是，同樣的焦慮，恐怕也落在台灣的電商產業。

近幾年因為蝦皮大舉祭出補貼運費的策略，攻城掠地的將台灣電商市場廝殺地更加飽和，網家並無自亂陣腳，而是積極佈局東南亞市場，規劃運用台灣特有的「地緣關係」，試圖成為串聯各地優質商品的基地，更宏觀地期望成為台灣供應商出海南進的平台。

由此可見，占地17.14公頃的郵政智慧物流園區，可說是成了推進網家布局全球的重要基地，但卻遇到「關說」、「廢標」的插曲，動怒自然不在話下。

生意人所見略同？

郭董強調「政治要為經濟服務」

毫無疑問地，郭台銘不斷在節目中反覆強調—— 「政治要替經濟的競爭力服務」，儘管詹宏志有些緩頰地表示，「政治為經濟服務，這當然非常重要，政治也要為文化服務，政治也要為人權服務，都要的，政治本來就是要拿來服務眾人之事，現在是有一點點本末倒置。」

但詹宏志的遭遇，恐怕在某些選民與閱聽眾的心中，早已成了郭董政見的最佳代言人。

先姑且不論詹宏志是否認同郭董的政見，但詹宏志出現在郭董節目上大談此次爭議標案，恐怕顯示對如今執政黨表態「不信任」，國策顧問走出這一步，這一警訊，民進黨不可不重視。

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