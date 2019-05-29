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儲蓄險快滅跡了？搶購前沒搞懂3件事 小心買了就虧錢！

2019-05-29 09:50今周刊

圖／達志
圖／達志
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【文．許雅綿】

「保險歸保險，理財歸理財，」金管會日前大力整頓壽險業，從商品結構下手，盯上高儲蓄型保單，研議拉高死亡給付對保單帳戶價值比重，未來民眾恐怕難買到高儲蓄型的保單。

「今〈2019〉年來訴求IRR〈內部報酬率〉的儲蓄型保單，例如新台幣躉繳利率變動型的終身壽險等，其實都已經陸續在下架，包括台灣人壽、中國人壽和新光人壽等都陸續停售，目前市場僅剩全球人壽和遠雄人壽等還有相關的商品，」公勝保經北二業務中心體系總監孫羚沄觀察。

雖然儲蓄型的保單，早已悄悄在市場上減少，但近期金管會正式宣布擬調整商品結構，「高儲蓄險未來恐滅跡」的消息在市場上傳遍，保險公司、保險業務員都透露，確實陸續接獲民眾的詢問電話：「高儲蓄險以後買不到了，現在是不是應該搶購一波？」

不過，孫羚沄認為，儲蓄型的保單和純保障型的商品不同，民眾在搶買之前，還是要先釐清自己的需求，並做好資金的配置，才能避免出現中途解約，不但沒達成儲蓄的目標，反而還賠了本金的狀況。

儲蓄險該怎麼挑？

小資族選增額型、退休族選還本型

其實，一般市場上俗稱的「儲蓄險」，指的是有儲蓄性質的保險商品，目前市場上以利變型商品〈例如利變型終身壽險〉為大宗，其中又進一步區分為還本型和增額型。

另也有年期的差異，例如躉繳〈一次繳清〉、2年期、3年期、6年期、10年期、20年期等。目前保險公司最熱賣的，為6年期以下的儲蓄型保單。

而所謂的增額型儲蓄險，指的是繳費期滿、不需繳費之後，保額〈詳備註〉會增加，同時可以領回的解約金也會跟著增加。

備註：保額指的是「保險金額」，即和保險公司約定日後要賠付的最高額度。

和還本型不同的是，增額型保單的利息〈若以6年期儲蓄險為例，所謂的「利息」為第7年解約金減去第6年解約金的金額〉不會直接轉入保戶的帳戶，而是繼續當本金滾利息，類似銀行定存「複利滾存」累積的概念。

至於還本型的儲蓄險，則是繳費期滿之後，保險公司會依保單契約內容，將所繳保費加上利息自動給付給保戶，一般可分每年領或每2年領等，例如繳費期間，每2年領回保額6%的還本金；或是繳費期滿後，每年領回保額6%的還本金等。

「還本型的儲蓄險，存的金額愈大，領的解約金會愈有感，躉繳型的效果就會很好，所以這類商品比較適合退休族或是有閒錢的人，即想先存錢，之後獲得穩定現金收入來源的人，」孫羚沄建議。

而增額型的儲蓄險，則較適合小額存款，或是有特定存錢目標的人，例如買房基金或是教育基金等需求的人，因增額型的保單，解約金增額的部分，會持續滾入再增額，累積資產的速度比較快。

中途解約賠很大

搶買前留意3件事

但要留意的是，保險最重要的還是保障，在購買儲蓄型的保單前，一定要先把基本保障做好；另外，入手前也要先搞懂儲蓄型保單的繳費年期、自身的資金配置，以及解約風險等3件事。

孫羚沄說，儲蓄險未滿期解約的話，是會虧損的！所以為了避免出現提前解約的狀況，建議民眾買儲蓄型的保險商品之前，第一、一定要先設定存錢的目標，即設定儲蓄險繳費年期和預計領回的本金。

一般而言，以3年期的還本儲蓄型保單來看，觀察累計實繳保費和解約金的變化，通常放到第5或第6年，解約金額才會高於累計實繳的保費。

不過，孫羚沄強調，儲蓄型保單最重要的目的是要「累積財富、保全資產」，並非是要賺錢，強迫儲蓄並留住了一筆錢之後，投入報酬率更高的投資商品，才有機會賺到更多的錢。

第二、即便是買儲蓄型保單，也要做資金的配置，不建議將所有的閒錢，都丟入同一繳費年期的儲蓄型保單中，可依據個人的需求和配置，靈活配置短年期和長年期的儲蓄型保單，這樣一來，儲蓄險陸續期滿解約，才能保留資金的運用彈性。

第三、儲蓄型商品，有分為新台幣和美元計價，目前市場上保險公司推出相當多的美元計價儲蓄型保單，雖然預定利率高於新台幣計價，但入手前民眾務必先評估自己是否能夠承受匯率的波動。

再來，孫羚沄說，美元保單也比較適合有外幣需求的民眾，若無法承受匯率波動，建議保守型的民眾買新台幣計價的儲蓄型保單就好。

延伸閱讀》

一個良心業務員的告白：6個理由，為什麼你不該買儲蓄險

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【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

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