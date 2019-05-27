連柯文哲、徐國勇都瘋狂在買！金管會整頓儲蓄險 很多人喊痛

圖／達志 分享 facebook

【文．許雅綿】

台灣人喜歡買保險，特別是儲蓄險！即便金管會保險局多次發稿提醒民眾：「儲蓄險不是定存，提前解約會有損失風險，且保險是為了未來不特定的風險預作準備，本質在於『保障』而非獲利，」但仍不減市場上儲蓄險的銷售熱度。

值得留意的是，儲蓄型的保險商品，不僅一般民眾愛買，就連政府官員，例如台北市長柯文哲、桃園市長鄭文燦、立法院長蘇嘉全、總統府副總統陳建仁、內政部長徐國勇、央行總裁楊金龍、金管會主委顧立雄、經濟部長沈榮津、財政部長蘇建榮等人也愛買。

根據監察院《廉政專刊》定期揭露的公職人員財產狀況，觀察各政府官員財產申報內容中的「保險欄位」，會發現有買保險的部會和縣市首長當中，有超過8成以上購買的保險契約類型，都是「儲蓄壽險」，且買的保險張數還不少，購買超過10張以上的政府官員不在少數。

儲蓄型保單有多夯

這位官員買了40張！

若單純只看近一年來〈2018年5月至今〉，《廉政專刊》內有揭露財產狀況的縣市和部會首長買保單的情形，會明顯發現有兩種買法。包括：第一、瘋狂買儲蓄壽險型；第二、保守不買或聚焦保障型。

例如內政部長徐國勇和妻子持有的43張保單中，就有高達40張的儲蓄壽險，且分散在不同的保險公司，包括南山人壽、法國巴黎人壽、中華郵政、富邦人壽、全球人壽、台灣人壽和中國人壽等。

而台北市長柯文哲和家人持有的保險類型，則清一色都是儲蓄壽險，總共買了11張；財政部長蘇建榮和妻子買的12張保單中，也有10張是儲蓄壽險。

金管會主委顧立雄和妻子經濟部次長王美花買的10張保單，也有9張是儲蓄壽險；立法院長蘇嘉全和妻子的13張保單中，同樣有9張是儲蓄性質的保險。

至於副總統陳建仁、桃園市長鄭文燦、經濟部長沈榮津和家人都買了6張儲蓄壽險；科技部長陳良基則有4張、央行總裁楊金龍、教育部長葉俊榮也各揭露了3張，總統府秘書長陳菊僅買了1張保單，也是儲蓄型壽險。

值得留意的是，總統蔡英文、勞動部長許銘春的保險申報欄位完全空白，央行前總裁彭淮南去〈2018〉年申報的14張保單中，則有7張是利變型終身保險和壽險，另買了4張住院醫療手術相關的保單，是少數有保障型商品的部會首長。

保險當理財風氣盛

國人風險意識偏低

根據保發中心今〈2019〉年4月公布的最新統計，台灣保險滲透率（保費占GDP的比重）超過2成〈21.31%〉，居全球第一，平均每人花在買保險的費用為15萬5885元，但平均保額僅有60~70萬元，保障明顯不足。

「台灣人很害怕錢不見，喜歡『保本、還本』型的商品，加上投資屬性偏保守，所以錢不是放定存，就是買保險，」一位不願具名的壽險公司高層分析，以政府官員大買儲蓄壽險的現象來看，估計是從理財、資產保全的角度做規劃。

該位壽險公司高層說，高資產的政府官員，其財力是有能力面對突如其來的風險，而且也不需要報酬率，他們最需要的是資產的保全，而透過保險可以保本、長期累積，不像銀行定存期滿就須領回，所以儲蓄性質的保險商品，自然成為他們資產配置的主要標的。

不過，壽險公司高層認為，保險還是要回歸本身的意義和功能，民眾更應該要聚焦在「保障」上。

金管會擬整頓儲蓄險

未來難買高儲蓄型保單

希望保險能回歸「保障」本質，金管會日前也從商品結構下手，除了大力整頓壽險業之外，更盯上了高儲蓄型保單。

金管會除了要求業者多銷售「保障型商品」之外，保險局也將研議建立傳統型、投資型人壽保險門檻比率，確保業者有承擔一定的死亡風險，也就是將儲蓄險、投資型或利變型等壽險，死亡保障部分將拉高，生存保險金〈詳備註〉部分則減少。

而這也意味著，未來民眾恐怕難買到高儲蓄型的保單。

備註：所謂的生存保險金，是指約定於一定時間，當被保險人仍生存時，持續給付生存保險金給受益人。

「單純儲蓄不是保險的本意，提高死亡保障，才符合保險商品的屬性，也才能夠避免保險過度趨於理財，」金管會保險局長施瓊華強調。

針對金管會出手掐斷高儲蓄保單的做法，有壽險公司高層認為，確實保險還是要回歸最基本的保障功能，當未來發生突如其來的意外時，才能獲得真正的保障。

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