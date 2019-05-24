最致命的一擊！安謀也要跟他分手 華為就像沒有氣泡的可口可樂

【撰文／林韋伶】

已併入日本軟銀集團旗下、英國半導體設計軟體公司「安謀控股」（ARM）加入貿易戰戰局！公司向員工表明，將暫停與華為的業務往來，讓華為的處境雪上加霜。沒有Google，華為也許還能咬牙撐下去，但沒有ARM，華為產品恐怕會成為沒有氣泡的可口可樂。 圖檔來源：達志 分享 facebook

在美中貿易戰遲遲未落幕的情況下，華為這樣的中國指標性企業成為被拿來殺雞儆猴的對象，國際大廠包括：谷歌、微軟、英特爾、高通、Panasonic等，陸續傳出將中止與華為的合作、生意，如果名單僅止於此，華為似乎都還挺得住。

就拿谷歌與微軟的案例來說，外界擔心兩大作業系統龍頭中止與華為合作，將對華為手機、筆電市場造成嚴重衝擊，但華為公司高層今（23）天卻對美國CNBC表示，在今年秋天之前，華為就能在中國推出提供自家智慧型手機與筆電使用的作業系統。

華為消費業務集團執行長余承東更說明，在2020年的第1季或第2季，華為將推出提供國際市場使用的作業系統。

但現在連ARM都加入背棄華為的聯盟，恐怕會讓華為再也撐不下去。

許多消費者可能沒有聽過ARM這家公司，但你可能每天都在享受ARM提供的服務。簡單來說，ARM做的是晶片基本架構設計，自己不生產晶片，但授權給高通、英特爾、蘋果、三星與華為等大廠，搭載ARM架構設計的終端產品，從智慧型手機、物聯網產品到資料中心都有，其中，目前全球多數手機處理器用的就是ARM架構。

以華為來說，他們與ARM的合作關係相當長久，自2012年開始，華為集團旗下的海思半導體（Hisilicon）就開始生產以ARM設計架構為基礎的晶片。如今，ARM中止與華為的合作，這意味著華為必須從零開始，自己重啟晶片架構設計，等到真的有成果出來，恐怕要耗上數年的時間。

有外媒就形容，沒有ARM架構可以用的華為，就像生產可樂時被要求不能使用碳酸水一般，試想沒了氣泡的可樂還能喝嗎？

華為發言體系面對相繼而來的抵制表示：「華為很看重與全球合作夥伴的關係，同時我們也了解他們的艱難處境。目前我們的首要任務仍是提供世界級的產品給客戶，我們希望現今的狀況可以很快被解決，同時我們也很積極在找尋最好的解決辦法。」

對於多家國際大廠相繼宣布中止與華為的合作，華為除了對外信心喊話，也只能積極拉貨，據傳華為已經囤了約1年份的美國產零件庫存。但如今，連ARM都加入戰局，恐怕會讓華為在這條獨行路上走得更辛苦。

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