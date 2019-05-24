親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
商業周刊
新新聞
多維TW
今周刊
遠見
天下
全球中央
台灣光華雜誌
看雜誌

注意！浴廁看到這種小黑蟲 雖飛得慢但千萬別用手拍打

李梅樹家族墓園遭拆！文資評估疑霧重重

最致命的一擊！安謀也要跟他分手 華為就像沒有氣泡的可口可樂

2019-05-24 10:26今周刊

【撰文／林韋伶】

已併入日本軟銀集團旗下、英國半導體設計軟體公司「安謀控股」（ARM）加入貿易戰戰局！公司向員工表明，將暫停與華為的業務往來，讓華為的處境雪上加霜。沒有Google，華為也許還能咬牙撐下去，但沒有ARM，華為產品恐怕會成為沒有氣泡的可口可樂。

圖檔來源：達志
圖檔來源：達志
分享

在美中貿易戰遲遲未落幕的情況下，華為這樣的中國指標性企業成為被拿來殺雞儆猴的對象，國際大廠包括：谷歌、微軟、英特爾、高通、Panasonic等，陸續傳出將中止與華為的合作、生意，如果名單僅止於此，華為似乎都還挺得住。

就拿谷歌與微軟的案例來說，外界擔心兩大作業系統龍頭中止與華為合作，將對華為手機、筆電市場造成嚴重衝擊，但華為公司高層今（23）天卻對美國CNBC表示，在今年秋天之前，華為就能在中國推出提供自家智慧型手機與筆電使用的作業系統。

華為消費業務集團執行長余承東更說明，在2020年的第1季或第2季，華為將推出提供國際市場使用的作業系統。

但現在連ARM都加入背棄華為的聯盟，恐怕會讓華為再也撐不下去。

許多消費者可能沒有聽過ARM這家公司，但你可能每天都在享受ARM提供的服務。簡單來說，ARM做的是晶片基本架構設計，自己不生產晶片，但授權給高通、英特爾、蘋果、三星與華為等大廠，搭載ARM架構設計的終端產品，從智慧型手機、物聯網產品到資料中心都有，其中，目前全球多數手機處理器用的就是ARM架構。

以華為來說，他們與ARM的合作關係相當長久，自2012年開始，華為集團旗下的海思半導體（Hisilicon）就開始生產以ARM設計架構為基礎的晶片。如今，ARM中止與華為的合作，這意味著華為必須從零開始，自己重啟晶片架構設計，等到真的有成果出來，恐怕要耗上數年的時間。

有外媒就形容，沒有ARM架構可以用的華為，就像生產可樂時被要求不能使用碳酸水一般，試想沒了氣泡的可樂還能喝嗎？

華為發言體系面對相繼而來的抵制表示：「華為很看重與全球合作夥伴的關係，同時我們也了解他們的艱難處境。目前我們的首要任務仍是提供世界級的產品給客戶，我們希望現今的狀況可以很快被解決，同時我們也很積極在找尋最好的解決辦法。」

對於多家國際大廠相繼宣布中止與華為的合作，華為除了對外信心喊話，也只能積極拉貨，據傳華為已經囤了約1年份的美國產零件庫存。但如今，連ARM都加入戰局，恐怕會讓華為在這條獨行路上走得更辛苦。

分享

你可能感興趣》

川普給90天寬限期　華為全力補庫存　有多少量買多少

華為風暴 台系供應鏈名單和災情全解讀

川普頻頻出手打壓　任正非：早已做好準備，華為不會有事

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

今周刊

《今周刊》是台灣近六年來發行量成長第一名的財經雜誌。 我們以『深入財經、預約財富、關懷社會、品味生活』為編輯核心，是台灣最具影響力的綜合性財經雜誌。每周提供最新的財經剖析與產業動態，近年來並領先報導「消失的醫生」、「退休金大騙局」與「苦勞經濟」，並揭發台灣食安危機等重大議題，推動政策改革引起社會廣大迴響。 《今周刊》十八年來滿足讀者對財經趨勢的需求，更關懷社會、推動改革，期許與讀者共創進步的台灣！

相關新聞

守護台灣千億豬肉產業 護國神犬力抗豬瘟：不讓滷肉飯消失

2019-05-23 15:07

12年來藍綠都不敢面對的美豬問題 恐讓台灣貿易邊緣化？

2019-05-22 12:42

華為「終結之戰」全解讀：8個關鍵問題 看懂川普絕殺令的衝擊效應

2019-05-22 12:41

IKEA總部大裁員！為何在台灣還能連10年成長開新店？

2019-05-22 12:39

獨家專訪／華爾街傳奇操盤手《大賣空》真實主角：貿易戰 美國挺得住

2019-05-22 12:38

買不起就別硬買！35歲公務員扛千萬房貸 每月剩1萬生活

2019-05-22 09:56

2千萬理賠金差點變別人的！投保旅平險 別忽略這兩件事

2019-05-21 11:36

賣肉羹賺1億逃稅、名醫欠稅數億元罰6萬就解套 立委：縱放惡人

2019-05-20 13:07

電商菜鳥空降momo總經理 蔡明忠整合台灣大集團賣什麼藥？

2019-05-17 14:10

PChome與中華郵政物流園區爭議 momo不參加競標背後的3個秘密

2019-05-16 12:10

境外資金回台全攻略》3步驟看懂 你匯回的海外資金會被扣多少稅？

2019-05-15 13:16

當美國的小弟還是中共的肉票？郭董跟台灣人民都想清楚了嗎？

2019-05-15 13:16

每天練球6小時、夜宿箱型車 苗栗小孩苦練22年打進PGA奪冠！

2019-05-15 13:16

中美貿易戰 台灣最慘？25％關稅對台影響全解析

2019-05-15 13:16

提早20年退休！他靠基本分析選股 挑中這檔股票大賺3000萬

2019-05-15 11:24

漫威找上韓國瑜？說好的名人、企業都沒來 網友列16項跳票史

2019-05-14 12:57

鴻海接班人「世紀之謎」的背後 透露出什麼隱憂？

2019-05-13 12:06

台商投資可望回流5000億？郭董：我來拚經濟 5兆都可以回來

2019-05-10 15:08

寶雅步步進逼 28歲小老闆如何領軍小北百貨抗敵

2019-05-09 12:42

打造「新復仇者聯盟」 中國如何發揮狼性勇闖5G、新能源產業？

2019-05-08 13:50

中國力拚技術自主 台灣半導體產業該如何布局？

2019-05-08 13:50

「我就是逃兵！」漂泊37年 羅大佑歸根台灣唱出《光陰的故事》

2019-05-08 13:50

3坪修改室靠縫鈕釦、換拉鍊年收500萬 壯漢老闆如何收服貴婦名媛？

2019-05-08 13:50

賣過季商品業績還逐年增長！華泰名品城靠什麼挑戰百億營收？

2019-05-08 13:50

年紀輕輕初入政壇 黃捷堅持：做自己喜歡的事很充實！

2019-05-08 11:12

上班族如何錢滾錢？她靠低薪價值選股 4年本金暴增兩倍

2019-05-07 11:40

朱立倫質疑小英稅改濟富 但真正受惠的是薪資族

2019-05-06 08:37

股神認錯買進這家公司股票 巴菲特：當初沒買是笨蛋！

2019-05-03 16:51

不想面對外界標籤和眼光 8成選擇隱忍誰能治癒性侵受害者的傷？

2019-05-02 15:15

罹癌不再是無藥可救？一文搞懂當紅「免疫細胞療法」

2019-05-02 15:15

租約將到期、房東擬漲2成租金 信義威秀會搬家嗎？

2019-05-02 15:15

小七、全家和全聯挾擊下 美廉社憑什麼創造百億元營收？

2019-05-02 15:12

買房子房貸怎麼選？小心3大貸款陷阱 恐讓你荷包大失血

2019-05-02 13:33

口條有點「菜」還能取得大額保單 壽險女王蔡佩樺：我比別人多想一層

2019-04-24 13:21

製造假新聞讓他們賺到跑車、新房 揭秘全球假新聞大本營如何惡意操弄

2019-04-24 13:11

郭董參選 鴻家軍股價還漲嗎？留意這13檔個股

2019-04-24 13:00

滿手好牌還要賭最大！郭董總統路的謀略與罩門為何？

2019-04-24 12:53

5月報稅荷包大失血？每月做這件事 最多可少繳4萬元

2019-04-17 13:56

《與惡》逼視台灣集體心靈創傷 陳妤演活殺人犯妹妹：多想想與善的距離

2019-04-17 13:18
看更多

熱門文章

中美貿易戰的真相 一場市場全都誤判的戰爭

2019-05-17 16:26

華為「終結之戰」全解讀：8個關鍵問題 看懂川普絕殺令的衝擊效應

2019-05-22 12:41

指考衝刺術》靠「錯誤筆記本」記錄考題 他拚上台大醫學系

2019-05-17 08:44

「餐飲圈的孫悟空」 他是大陸麥當勞最怕的台灣人

2019-05-17 10:40

時機正好趁下跌布局 股東會 除權息行情一手抓

2019-05-17 16:26

2千萬理賠金差點變別人的！投保旅平險 別忽略這兩件事

2019-05-21 11:36

PChome與中華郵政物流園區爭議 momo不參加競標背後的3個秘密

2019-05-16 12:10

川普力阻華為5G進入美國內幕

2019-05-22 16:54

電商菜鳥空降momo總經理 蔡明忠整合台灣大集團賣什麼藥？

2019-05-17 14:10

指考衝刺術》掌握出題邏輯 女孩衝上台大生傳

2019-05-17 08:46

回應「草包」批評 韓國瑜：我放牛班畢業的 沒事兒

2019-05-14 15:56

最致命的一擊！安謀也要跟他分手 華為就像沒有氣泡的可口可樂

2019-05-24 10:26

想靠「七日豆漿減肥法」瘦身 可行嗎？

2019-05-20 09:03

川普出手打擊華為 風颱尾掃到台積電

2019-05-22 16:54

IKEA總部大裁員！為何在台灣還能連10年成長開新店？

2019-05-22 12:39

她自學日文 發揮英語力赴日當高薪人才

2019-05-17 08:43

賣肉羹賺1億逃稅、名醫欠稅數億元罰6萬就解套 立委：縱放惡人

2019-05-20 13:07

爬山該選登山鞋 還是雨鞋？

2019-05-20 09:06

支持同婚 七藍委遭同志圍剿 部分綠委遭鄉親「洗臉」

2019-05-23 08:38

民調力壓藍綠白 韓國瑜到底強在哪？

2019-05-16 09:06

柯P選總統 機率接近百分百

2019-05-16 12:42

揪員工開新品牌 員編003號執行長走回老路救得了王品？

2019-05-17 10:31

買不起就別硬買！35歲公務員扛千萬房貸 每月剩1萬生活

2019-05-22 09:56

高價搶下台北雙子星標案的人是誰？他逛10圈北車後 決定出手

2019-05-16 07:00

顯卡廠微星、技嘉再次發功

2019-05-16 13:13

電波拉皮毀容！ 整形名醫：從未見過!

2019-05-20 15:20

辦公室最大干擾排名 同事大聲講電話最讓人厭惡

2019-05-21 10:58

復仇者再度刷新記錄 從經典台詞學會4個多益字

2019-05-17 08:46

謝金河：尋找台灣優勢股

2019-05-23 13:30

中美貿易戰 台灣最慘？25％關稅對台影響全解析

2019-05-15 13:16

打敗股災的5G潛力股

2019-05-16 12:32

獨家專訪／華爾街傳奇操盤手《大賣空》真實主角：貿易戰 美國挺得住

2019-05-22 12:38

《新新聞》最新民調 賴神被小英追上

2019-05-16 09:08

《捍衛任務3》基哥！！不只是最強動保人士 還聯手古典樂共創暴力美學

2019-05-21 13:11

提早20年退休！他靠基本分析選股 挑中這檔股票大賺3000萬

2019-05-15 11:24

指考衝刺術》他活用英文作文範例 成功錄取成大電機

2019-05-17 08:46

小混混變4億直播天王 他是如何黏牢23萬老闆級鐵粉？

2019-05-24 08:53

研究發現對80歲以上的年長者來說 生氣比悲傷更傷身

2019-05-20 15:20

臻鼎-KY：全球智慧機用COF大缺貨

2019-05-23 11:52

迎夏商機啟動 5大旺季族群非常hot

2019-05-17 16:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top