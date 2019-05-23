親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
商業周刊
新新聞
多維TW
今周刊
遠見
天下
全球中央
台灣光華雜誌
看雜誌

日圓換匯飆破0.29 雙幣卡+ATM省很大

南科台積電5奈米18廠區再傳意外 兩人墜落命危

守護台灣千億豬肉產業 護國神犬力抗豬瘟：不讓滷肉飯消失

2019-05-23 15:07今周刊

圖／今周刊提供
圖／今周刊提供
分享

【文．王君瑭】

非洲豬瘟疫情再升級！香港也淪陷！台灣從防疫豬瘟開始，短短半年就開罰超過270件違規，裁罰金額超過5000萬！護國神犬更是功不可沒！但其實牠們大多竟都是來自收容所內的「流浪犬」！就讓我們一起來看看，這些流浪犬如何搖身一變，成為守護台灣千億農畜產業未來的「護國神犬」吧～

台灣超神檢疫犬　可分辨3000種味道　

2019年最緊張的議題之一，就是非洲豬瘟，不只防疫問題受到重視，也意外讓各港口機場最可愛的防疫尖兵－檢疫犬，再次受到關注。

其實台灣在培訓檢疫犬方面可以說是非常優秀，以日本為例，截至今年一月為止正式上線的檢疫犬僅29隻，但台灣目前則有高達47隻防疫犬，今年則預計再增加三隻，密度比日本高出許多！

而經過培訓的檢疫犬，經嗅覺可分辨的味道高達3000多種，而違禁標的物則可分辨出上百種，光是去年2018年就查緝超過6.1萬噸的違禁品，不管是各種包裝、各種保存處裡後的肉製品或是農產品，都逃不過檢疫犬的靈鼻！

恐怖漏洞　恐影響台灣農畜產業鍊

為什麼台灣如此積極的培育檢疫犬，原因就在於，台灣物產與生態鏈豐富，又倚賴外銷，一旦受到任何外來的病蟲害侵襲，都可能會造成大規模的農業損失。農委會防檢局副局長表示，許多旅客覺得順手攜帶一些農畜產品，只是小事，無傷大雅，但事實上影響卻超乎民眾所想。

以東方果實蠅為例，早期入侵到台灣後，因為東方果實蠅的宿主種類高達150餘種的柑橘果實類植物，導致像是如台灣芒果要外銷到日本前，都必須經過蒸熱的殺蟲處理、楊桃外銷到美國則要經過低溫冷藏的殺蟲處理，這些處理的設施除了會增加業者龐大的負擔以外，也會造成這個果實在採收時，沒有辦法選擇適當的成熟期，必須要在比較輕熟期時就採收，許多層面上都影響了台灣農產的外銷。

而眾所周知的口蹄疫，則是在民國八十六年時因走私而入侵台灣，而爆發了口蹄疫，當時為了防止口蹄疫情蔓延，台灣撲殺了三百八十五萬頭的豬隻，每年影響輸出的豬隻更是達六百萬頭，當時光是一年就影響了國內GDP生產毛額大約一千七百億左右的損失，而根除口蹄疫更是花了長達二十年之久。

「任何一點點的漏洞，對於台灣產業的傷害，都是我們在當下難以想像的。」

非洲豬瘟致死率100%　檢疫犬守住台灣兩千億未來

而這次在國際間引起恐慌的非洲豬瘟，威力更勝以往的口蹄疫，由於非洲豬瘟為DNA病毒，其致死率高達100%，第二，則是由非洲豬瘟目前尚未有有效疫苗可以治療，最可怕的是它可以透過已經製成加工的肉製產品去傳播，在一般冷藏的溫度裡，病毒可以存活達一百天，如果是冷凍溫度之下，甚至可以存活高達到一千天，傳播能力非常強。

然而非洲豬瘟疫情並未降溫，不但中國全面淪陷，現在連香港都失守！香港5月10號傳出在上水屠宰場有廣東進口的豬隻內臟遭驗出非洲豬瘟，目前預計將有約6000隻豬將面臨被人道毀滅，損失慘重，重創香港近八成的豬肉市場！而農委會也預估，若不幸非洲豬瘟傳入台灣，將會造成至少兩千億的經濟損失，徹底根除可能必須花上五十年的時間，而後續影響出口及畜產相關產業金額更是難以估計。

「不要小看這些防疫犬，牠們等於幫我們守住了兩千億的農畜產未來！」

農委會防疫局統計，從去年的十二月十八號執行強化非洲豬瘟的防檢疫措施以來，已經開罰超過277件案例，每一件都是二十萬以上的罰鍰，裁罰金額超過5000萬新台幣，這其中檢疫犬更是功不可沒。

檢疫犬培訓不簡單　年花20萬

也因為防疫工作如此的重要，因此防疫犬可以說是台灣工作犬中，待遇和福利最好的狗狗。

以今年度而言，總共編列4399萬在照顧及培訓防疫犬上，平均每隻防疫犬每年都需花費20萬左右，培訓時間前後長達一年半，不同於搜救犬，一位訓犬員可以搭配多隻狗狗的情況，防疫犬組皆以一人一犬的方式執勤，以將信任度與默契培養到最高，讓狗狗維持在最佳的工作狀態。

除了每天工時不得超過4小時外，防疫犬值勤的時間可長達七年，可以說是把狗狗畢生的黃金歲月都奉獻給台灣的防檢工作。

少數人仍持不友善態度　防檢員心酸

「你的狗碰到我的行李了！這個行李我不要了！你要賠我一個新的！不然我就告你！」

「我就是不喜歡狗，不要讓他靠近我！」

「狗很髒！為什麼狗可以在機場！不准讓狗聞我的行李！」

許多人都知道檢疫犬身負重任，尤其在港口或機場總能看見防檢人員和牠們努力工作的身影，但這樣的對話，卻仍然不時在防疫的第一線上演。

「他們不見得是有攜帶違禁品，也有單純不喜歡狗的民眾，通常會很大聲的罵我們，或是用雨傘或是包包之類的來抵擋或是驅趕檢疫犬，雖然我們防檢人員當下一定都會立刻制止，但這些舉動還是會讓狗在很認真搜尋的情緒突然被打斷，並受到驚嚇。」

今年二月才傳出檢疫犬被移民署官員「出腳」驅趕的事件，三月又再度發生緬甸籍華僑不滿被檢疫而出手推打防疫人員，雖然沒有傷到檢疫犬，但仍然對防疫犬組的人員帶來不小挫折。

「有時候會跟同事訴苦，講到哭不是因為覺得自己可憐，而是替狗狗覺得委屈，他們不會說話，只是努力的在值勤，達到我們給他的指令要求，為什麼卻要遭受這樣的對待？」

「有時候真的會很氣自己，覺得自己沒有保護好自己的狗。」

多年努力全白費　「誰懂我們付出多少？」

以高雄檢疫犬Jenna被移民署官員踢的案子為例，Jenna因此從前線退下，休息了一陣子後雖然有繼續執勤，但只能工作極短的時間。

「Jenna本來就比較警戒跟膽小，我們花了很多時間幫他做社會化，告訴牠，其實週遭是安全的、人類是友善的這件事情。但在那一個事件發生後，這一切努力等於直接歸為零了，因為牠就會覺得我還是會有危險，原來其實還是會有人會對我做什麼事情。」曾經是領犬員，現在則是助理訓練師的賴巧釋略帶激動地表示。

「請問大家知道我們付出了多少努力嗎？沒有人知道，一隻合格檢疫犬是要投入多大的心力才能上線值勤，而我們要花多少努力才能把Jenna的信心再拉回來？把牠環境適應的能力再拉回來？」

「對狗來講，你的一個無心之過，卻會對牠造成非常大的影響。」

破除品種迷思　流浪犬化身檢疫尖兵

「很多人都以為檢疫犬一定就是米格魯，但其實目前台灣近50組的檢疫犬中，有七隻是來自台灣各收容所的米克斯（MIX，意指混血沒有特定品種的犬隻），我們主要是選特性，而不是選品種！」

助理訓練師賴巧釋表示，擁有高度的探索意願和愛吃的狗狗最適合成為檢疫犬，「所謂愛吃，要是那種即使為了一顆飼料也衝到底，可以為了吃到東西不顧一切的那種程度！」這樣的狗狗對食物熱愛，就很容易能轉化成對指令的高度服從，是檢疫犬最重要的徵犬指標。

而近年來農委會檢疫局也積極推廣各機關和民間，能領養流浪犬訓練做為工作犬，不但可以拯救生命、減少流浪動物的問題外，更能在各方面幫助我們的生活。

像五歲的Jumbo，就是來自新店收容所的幸運兒，目前已經完成各項訓練，正式上線成為桃園機場的執勤檢疫犬，表現非常亮眼。

「我第一次在收容所遇見Jumbo的時候，因為收容所空間不足，大部分的欄位都是一次關好幾隻狗，甚至是一大群狗，但Jumbo看起來沒生病，卻自己獨享一個籠子，我就對他非常好奇。」

一問之下，原來是因為Jumbo太好動而且太貪吃了，總是把其他狗的食物都搶光光，以至於收容所的人員不得不把牠「單獨隔離」，賴巧釋一聽到，馬上就察覺Jumbo的潛能，於是要求帶Jumbo出籠測試。

「牠真的很誇張，一牽出籠整個橫衝直撞，拼命找東西吃，我丟一顆飼料，不管我怎麼打擾牠、驚嚇牠，牠都不為所動，就是要衝去吃那顆飼料！」超愛吃的特性讓賴巧釋如獲至寶，當下立刻決定帶回訓練。

「但因為Jumbo是流浪過的狗，所以剛帶回來的時候其實非常的緊張，我們花了非常多的時間，告訴牠不用搶食物、不用擔心挨餓，花時間告訴他可以放輕鬆，然後才能訓練牠去做到我們要求的指令。」果不其然，行為矯正後的Jumbo值勤力一級棒，在模擬訓練中總是能準確地找出違禁的目標物，上線半年，成功替台灣擋下非常多的違禁品呢！

拯救生命　適材適用　創造雙贏局面

「在我們眼裡Jumbo是寶，但說實在，這樣的狗若不是被我們帶回來，牠被認養的機率應該幾乎是零，在一般民眾家裡絕對是隻令人頭痛的狗，我也不敢想如果沒帶牠回來，牠的結局會是怎樣。」賴巧釋感性的說道。

「其實跟品種沒有關係，就算是流浪犬也是一樣的，只要你依照牠們的特性去訓練，絕對沒有壞的狗。牠們可以是陪伴犬、導盲犬、緝毒犬、搜救犬、陪伴犬、介護犬，甚至是檢疫犬，只要你給他們機會。」

防檢局希望透過與收容所合作培訓檢疫犬的例子，讓大家看到台灣米克斯的才能，希望推動適才適用的觀念，讓所有的狗狗都能找到發揮價值的舞台，被更多人接納，為生命教育做最好的示範。

尊重檢疫犬　共同捍衛台灣未來　

農委會防檢局表示，以動植物來講，除了水裡游的以外，一般民眾想像到的所有的動物產品，不論生的、熟的，基本上都不能攜帶入境；植物的產品部份，生鮮水果也是禁止輸入，種子種苗等等，如果沒有核准和檢疫、輸入記錄的，也都禁止攜帶輸入，如有任何不清楚的部分，都歡迎上農委會官網，或是在機場檢疫局處查詢。

因為許多重大疫病蟲害，都伴隨著這些農畜產品入侵到台灣，並造成難以恢復的傷害，希望國民們都可以一同遵守！最後農委會防檢局也再次呼籲，如果有機會遇上可愛的檢疫犬們，希望大家都可以尊重牠們的專業，配合嗅聞檢疫，讓我們共同捍衛台灣的農畜產業未來！

分享

延伸閱讀》

中國豬肉飛上天 非洲豬瘟催化通膨

10分鐘驗出非洲豬瘟！台灣生技廠研發全球唯二豬瘟抗體快速診斷試劑

「我會找到你」 內政部推「護國神犬」防豬瘟

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

今周刊

《今周刊》是台灣近六年來發行量成長第一名的財經雜誌。 我們以『深入財經、預約財富、關懷社會、品味生活』為編輯核心，是台灣最具影響力的綜合性財經雜誌。每周提供最新的財經剖析與產業動態，近年來並領先報導「消失的醫生」、「退休金大騙局」與「苦勞經濟」，並揭發台灣食安危機等重大議題，推動政策改革引起社會廣大迴響。 《今周刊》十八年來滿足讀者對財經趨勢的需求，更關懷社會、推動改革，期許與讀者共創進步的台灣！

相關新聞

華為「終結之戰」全解讀：8個關鍵問題 看懂川普絕殺令的衝擊效應

2019-05-22 12:41

12年來藍綠都不敢面對的美豬問題 恐讓台灣貿易邊緣化？

2019-05-22 12:42

IKEA總部大裁員！為何在台灣還能連10年成長開新店？

2019-05-22 12:39

獨家專訪／華爾街傳奇操盤手《大賣空》真實主角：貿易戰 美國挺得住

2019-05-22 12:38

買不起就別硬買！35歲公務員扛千萬房貸 每月剩1萬生活

2019-05-22 09:56

2千萬理賠金差點變別人的！投保旅平險 別忽略這兩件事

2019-05-21 11:36

賣肉羹賺1億逃稅、名醫欠稅數億元罰6萬就解套 立委：縱放惡人

2019-05-20 13:07

電商菜鳥空降momo總經理 蔡明忠整合台灣大集團賣什麼藥？

2019-05-17 14:10

PChome與中華郵政物流園區爭議 momo不參加競標背後的3個秘密

2019-05-16 12:10

境外資金回台全攻略》3步驟看懂 你匯回的海外資金會被扣多少稅？

2019-05-15 13:16

當美國的小弟還是中共的肉票？郭董跟台灣人民都想清楚了嗎？

2019-05-15 13:16

每天練球6小時、夜宿箱型車 苗栗小孩苦練22年打進PGA奪冠！

2019-05-15 13:16

中美貿易戰 台灣最慘？25％關稅對台影響全解析

2019-05-15 13:16

提早20年退休！他靠基本分析選股 挑中這檔股票大賺3000萬

2019-05-15 11:24

漫威找上韓國瑜？說好的名人、企業都沒來 網友列16項跳票史

2019-05-14 12:57

鴻海接班人「世紀之謎」的背後 透露出什麼隱憂？

2019-05-13 12:06

台商投資可望回流5000億？郭董：我來拚經濟 5兆都可以回來

2019-05-10 15:08

寶雅步步進逼 28歲小老闆如何領軍小北百貨抗敵

2019-05-09 12:42

打造「新復仇者聯盟」 中國如何發揮狼性勇闖5G、新能源產業？

2019-05-08 13:50

中國力拚技術自主 台灣半導體產業該如何布局？

2019-05-08 13:50

「我就是逃兵！」漂泊37年 羅大佑歸根台灣唱出《光陰的故事》

2019-05-08 13:50

3坪修改室靠縫鈕釦、換拉鍊年收500萬 壯漢老闆如何收服貴婦名媛？

2019-05-08 13:50

賣過季商品業績還逐年增長！華泰名品城靠什麼挑戰百億營收？

2019-05-08 13:50

年紀輕輕初入政壇 黃捷堅持：做自己喜歡的事很充實！

2019-05-08 11:12

上班族如何錢滾錢？她靠低薪價值選股 4年本金暴增兩倍

2019-05-07 11:40

朱立倫質疑小英稅改濟富 但真正受惠的是薪資族

2019-05-06 08:37

股神認錯買進這家公司股票 巴菲特：當初沒買是笨蛋！

2019-05-03 16:51

不想面對外界標籤和眼光 8成選擇隱忍誰能治癒性侵受害者的傷？

2019-05-02 15:15

罹癌不再是無藥可救？一文搞懂當紅「免疫細胞療法」

2019-05-02 15:15

租約將到期、房東擬漲2成租金 信義威秀會搬家嗎？

2019-05-02 15:15

小七、全家和全聯挾擊下 美廉社憑什麼創造百億元營收？

2019-05-02 15:12

買房子房貸怎麼選？小心3大貸款陷阱 恐讓你荷包大失血

2019-05-02 13:33

口條有點「菜」還能取得大額保單 壽險女王蔡佩樺：我比別人多想一層

2019-04-24 13:21

製造假新聞讓他們賺到跑車、新房 揭秘全球假新聞大本營如何惡意操弄

2019-04-24 13:11

郭董參選 鴻家軍股價還漲嗎？留意這13檔個股

2019-04-24 13:00

滿手好牌還要賭最大！郭董總統路的謀略與罩門為何？

2019-04-24 12:53

5月報稅荷包大失血？每月做這件事 最多可少繳4萬元

2019-04-17 13:56

《與惡》逼視台灣集體心靈創傷 陳妤演活殺人犯妹妹：多想想與善的距離

2019-04-17 13:18

教你如何無痛退休！ 用這招「養樂多理財術」 一進場就先賺2%

2019-04-17 13:18
看更多

熱門文章

中美貿易戰的真相 一場市場全都誤判的戰爭

2019-05-17 16:26

回應「草包」批評 韓國瑜：我放牛班畢業的 沒事兒

2019-05-14 15:56

高價搶下台北雙子星標案的人是誰？他逛10圈北車後 決定出手

2019-05-16 07:00

PChome與中華郵政物流園區爭議 momo不參加競標背後的3個秘密

2019-05-16 12:10

指考衝刺術》靠「錯誤筆記本」記錄考題 他拚上台大醫學系

2019-05-17 08:44

「餐飲圈的孫悟空」 他是大陸麥當勞最怕的台灣人

2019-05-17 10:40

時機正好趁下跌布局 股東會 除權息行情一手抓

2019-05-17 16:26

華為「終結之戰」全解讀：8個關鍵問題 看懂川普絕殺令的衝擊效應

2019-05-22 12:41

2千萬理賠金差點變別人的！投保旅平險 別忽略這兩件事

2019-05-21 11:36

民調力壓藍綠白 韓國瑜到底強在哪？

2019-05-16 09:06

電商菜鳥空降momo總經理 蔡明忠整合台灣大集團賣什麼藥？

2019-05-17 14:10

指考衝刺術》掌握出題邏輯 女孩衝上台大生傳

2019-05-17 08:46

川普力阻華為5G進入美國內幕

2019-05-22 16:54

《新新聞》最新民調 賴神被小英追上

2019-05-16 09:08

顯卡廠微星、技嘉再次發功

2019-05-16 13:13

中美貿易戰 台灣最慘？25％關稅對台影響全解析

2019-05-15 13:16

柯P選總統 機率接近百分百

2019-05-16 12:42

想靠「七日豆漿減肥法」瘦身 可行嗎？

2019-05-20 09:03

提早20年退休！他靠基本分析選股 挑中這檔股票大賺3000萬

2019-05-15 11:24

她自學日文 發揮英語力赴日當高薪人才

2019-05-17 08:43

賣肉羹賺1億逃稅、名醫欠稅數億元罰6萬就解套 立委：縱放惡人

2019-05-20 13:07

IKEA總部大裁員！為何在台灣還能連10年成長開新店？

2019-05-22 12:39

爬山該選登山鞋 還是雨鞋？

2019-05-20 09:06

川普出手打擊華為 風颱尾掃到台積電

2019-05-22 16:54

打敗股災的5G潛力股

2019-05-16 12:32

揪員工開新品牌 員編003號執行長走回老路救得了王品？

2019-05-17 10:31

老牌IC設計股 飆漲的秘密

2019-05-16 13:10

支持同婚 七藍委遭同志圍剿 部分綠委遭鄉親「洗臉」

2019-05-23 08:38

買不起就別硬買！35歲公務員扛千萬房貸 每月剩1萬生活

2019-05-22 09:56

林毅夫：中美貿易戰影響中國經濟成長僅0.5％

2019-05-16 09:08

電波拉皮毀容！ 整形名醫：從未見過!

2019-05-20 15:20

辦公室最大干擾排名 同事大聲講電話最讓人厭惡

2019-05-21 10:58

從可樂找靈感 台生材讓矽谷驚豔

2019-05-16 12:41

復仇者再度刷新記錄 從經典台詞學會4個多益字

2019-05-17 08:46

專訪林毅夫 被通緝的經濟學家

2019-05-16 09:08

獨家專訪／華爾街傳奇操盤手《大賣空》真實主角：貿易戰 美國挺得住

2019-05-22 12:38

指考衝刺術》他活用英文作文範例 成功錄取成大電機

2019-05-17 08:46

謝金河：台灣價值將重現

2019-05-16 13:08

今年掛牌市值王！緯穎把威脅變機會 臉書、微軟都成為客戶

2019-05-16 15:48

迎夏商機啟動 5大旺季族群非常hot

2019-05-17 16:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top