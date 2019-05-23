守護台灣千億豬肉產業 護國神犬力抗豬瘟：不讓滷肉飯消失

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【文．王君瑭】

非洲豬瘟疫情再升級！香港也淪陷！台灣從防疫豬瘟開始，短短半年就開罰超過270件違規，裁罰金額超過5000萬！護國神犬更是功不可沒！但其實牠們大多竟都是來自收容所內的「流浪犬」！就讓我們一起來看看，這些流浪犬如何搖身一變，成為守護台灣千億農畜產業未來的「護國神犬」吧～

台灣超神檢疫犬 可分辨3000種味道

2019年最緊張的議題之一，就是非洲豬瘟，不只防疫問題受到重視，也意外讓各港口機場最可愛的防疫尖兵－檢疫犬，再次受到關注。

其實台灣在培訓檢疫犬方面可以說是非常優秀，以日本為例，截至今年一月為止正式上線的檢疫犬僅29隻，但台灣目前則有高達47隻防疫犬，今年則預計再增加三隻，密度比日本高出許多！

而經過培訓的檢疫犬，經嗅覺可分辨的味道高達3000多種，而違禁標的物則可分辨出上百種，光是去年2018年就查緝超過6.1萬噸的違禁品，不管是各種包裝、各種保存處裡後的肉製品或是農產品，都逃不過檢疫犬的靈鼻！

恐怖漏洞 恐影響台灣農畜產業鍊

為什麼台灣如此積極的培育檢疫犬，原因就在於，台灣物產與生態鏈豐富，又倚賴外銷，一旦受到任何外來的病蟲害侵襲，都可能會造成大規模的農業損失。農委會防檢局副局長表示，許多旅客覺得順手攜帶一些農畜產品，只是小事，無傷大雅，但事實上影響卻超乎民眾所想。

以東方果實蠅為例，早期入侵到台灣後，因為東方果實蠅的宿主種類高達150餘種的柑橘果實類植物，導致像是如台灣芒果要外銷到日本前，都必須經過蒸熱的殺蟲處理、楊桃外銷到美國則要經過低溫冷藏的殺蟲處理，這些處理的設施除了會增加業者龐大的負擔以外，也會造成這個果實在採收時，沒有辦法選擇適當的成熟期，必須要在比較輕熟期時就採收，許多層面上都影響了台灣農產的外銷。

而眾所周知的口蹄疫，則是在民國八十六年時因走私而入侵台灣，而爆發了口蹄疫，當時為了防止口蹄疫情蔓延，台灣撲殺了三百八十五萬頭的豬隻，每年影響輸出的豬隻更是達六百萬頭，當時光是一年就影響了國內GDP生產毛額大約一千七百億左右的損失，而根除口蹄疫更是花了長達二十年之久。

「任何一點點的漏洞，對於台灣產業的傷害，都是我們在當下難以想像的。」

非洲豬瘟致死率100% 檢疫犬守住台灣兩千億未來

而這次在國際間引起恐慌的非洲豬瘟，威力更勝以往的口蹄疫，由於非洲豬瘟為DNA病毒，其致死率高達100%，第二，則是由非洲豬瘟目前尚未有有效疫苗可以治療，最可怕的是它可以透過已經製成加工的肉製產品去傳播，在一般冷藏的溫度裡，病毒可以存活達一百天，如果是冷凍溫度之下，甚至可以存活高達到一千天，傳播能力非常強。

然而非洲豬瘟疫情並未降溫，不但中國全面淪陷，現在連香港都失守！香港5月10號傳出在上水屠宰場有廣東進口的豬隻內臟遭驗出非洲豬瘟，目前預計將有約6000隻豬將面臨被人道毀滅，損失慘重，重創香港近八成的豬肉市場！而農委會也預估，若不幸非洲豬瘟傳入台灣，將會造成至少兩千億的經濟損失，徹底根除可能必須花上五十年的時間，而後續影響出口及畜產相關產業金額更是難以估計。

「不要小看這些防疫犬，牠們等於幫我們守住了兩千億的農畜產未來！」

農委會防疫局統計，從去年的十二月十八號執行強化非洲豬瘟的防檢疫措施以來，已經開罰超過277件案例，每一件都是二十萬以上的罰鍰，裁罰金額超過5000萬新台幣，這其中檢疫犬更是功不可沒。

檢疫犬培訓不簡單 年花20萬

也因為防疫工作如此的重要，因此防疫犬可以說是台灣工作犬中，待遇和福利最好的狗狗。

以今年度而言，總共編列4399萬在照顧及培訓防疫犬上，平均每隻防疫犬每年都需花費20萬左右，培訓時間前後長達一年半，不同於搜救犬，一位訓犬員可以搭配多隻狗狗的情況，防疫犬組皆以一人一犬的方式執勤，以將信任度與默契培養到最高，讓狗狗維持在最佳的工作狀態。

除了每天工時不得超過4小時外，防疫犬值勤的時間可長達七年，可以說是把狗狗畢生的黃金歲月都奉獻給台灣的防檢工作。

少數人仍持不友善態度 防檢員心酸

「你的狗碰到我的行李了！這個行李我不要了！你要賠我一個新的！不然我就告你！」

「我就是不喜歡狗，不要讓他靠近我！」

「狗很髒！為什麼狗可以在機場！不准讓狗聞我的行李！」

許多人都知道檢疫犬身負重任，尤其在港口或機場總能看見防檢人員和牠們努力工作的身影，但這樣的對話，卻仍然不時在防疫的第一線上演。

「他們不見得是有攜帶違禁品，也有單純不喜歡狗的民眾，通常會很大聲的罵我們，或是用雨傘或是包包之類的來抵擋或是驅趕檢疫犬，雖然我們防檢人員當下一定都會立刻制止，但這些舉動還是會讓狗在很認真搜尋的情緒突然被打斷，並受到驚嚇。」

今年二月才傳出檢疫犬被移民署官員「出腳」驅趕的事件，三月又再度發生緬甸籍華僑不滿被檢疫而出手推打防疫人員，雖然沒有傷到檢疫犬，但仍然對防疫犬組的人員帶來不小挫折。

「有時候會跟同事訴苦，講到哭不是因為覺得自己可憐，而是替狗狗覺得委屈，他們不會說話，只是努力的在值勤，達到我們給他的指令要求，為什麼卻要遭受這樣的對待？」

「有時候真的會很氣自己，覺得自己沒有保護好自己的狗。」

多年努力全白費 「誰懂我們付出多少？」

以高雄檢疫犬Jenna被移民署官員踢的案子為例，Jenna因此從前線退下，休息了一陣子後雖然有繼續執勤，但只能工作極短的時間。

「Jenna本來就比較警戒跟膽小，我們花了很多時間幫他做社會化，告訴牠，其實週遭是安全的、人類是友善的這件事情。但在那一個事件發生後，這一切努力等於直接歸為零了，因為牠就會覺得我還是會有危險，原來其實還是會有人會對我做什麼事情。」曾經是領犬員，現在則是助理訓練師的賴巧釋略帶激動地表示。

「請問大家知道我們付出了多少努力嗎？沒有人知道，一隻合格檢疫犬是要投入多大的心力才能上線值勤，而我們要花多少努力才能把Jenna的信心再拉回來？把牠環境適應的能力再拉回來？」

「對狗來講，你的一個無心之過，卻會對牠造成非常大的影響。」

破除品種迷思 流浪犬化身檢疫尖兵

「很多人都以為檢疫犬一定就是米格魯，但其實目前台灣近50組的檢疫犬中，有七隻是來自台灣各收容所的米克斯（MIX，意指混血沒有特定品種的犬隻），我們主要是選特性，而不是選品種！」

助理訓練師賴巧釋表示，擁有高度的探索意願和愛吃的狗狗最適合成為檢疫犬，「所謂愛吃，要是那種即使為了一顆飼料也衝到底，可以為了吃到東西不顧一切的那種程度！」這樣的狗狗對食物熱愛，就很容易能轉化成對指令的高度服從，是檢疫犬最重要的徵犬指標。

而近年來農委會檢疫局也積極推廣各機關和民間，能領養流浪犬訓練做為工作犬，不但可以拯救生命、減少流浪動物的問題外，更能在各方面幫助我們的生活。

像五歲的Jumbo，就是來自新店收容所的幸運兒，目前已經完成各項訓練，正式上線成為桃園機場的執勤檢疫犬，表現非常亮眼。

「我第一次在收容所遇見Jumbo的時候，因為收容所空間不足，大部分的欄位都是一次關好幾隻狗，甚至是一大群狗，但Jumbo看起來沒生病，卻自己獨享一個籠子，我就對他非常好奇。」

一問之下，原來是因為Jumbo太好動而且太貪吃了，總是把其他狗的食物都搶光光，以至於收容所的人員不得不把牠「單獨隔離」，賴巧釋一聽到，馬上就察覺Jumbo的潛能，於是要求帶Jumbo出籠測試。

「牠真的很誇張，一牽出籠整個橫衝直撞，拼命找東西吃，我丟一顆飼料，不管我怎麼打擾牠、驚嚇牠，牠都不為所動，就是要衝去吃那顆飼料！」超愛吃的特性讓賴巧釋如獲至寶，當下立刻決定帶回訓練。

「但因為Jumbo是流浪過的狗，所以剛帶回來的時候其實非常的緊張，我們花了非常多的時間，告訴牠不用搶食物、不用擔心挨餓，花時間告訴他可以放輕鬆，然後才能訓練牠去做到我們要求的指令。」果不其然，行為矯正後的Jumbo值勤力一級棒，在模擬訓練中總是能準確地找出違禁的目標物，上線半年，成功替台灣擋下非常多的違禁品呢！

拯救生命 適材適用 創造雙贏局面

「在我們眼裡Jumbo是寶，但說實在，這樣的狗若不是被我們帶回來，牠被認養的機率應該幾乎是零，在一般民眾家裡絕對是隻令人頭痛的狗，我也不敢想如果沒帶牠回來，牠的結局會是怎樣。」賴巧釋感性的說道。

「其實跟品種沒有關係，就算是流浪犬也是一樣的，只要你依照牠們的特性去訓練，絕對沒有壞的狗。牠們可以是陪伴犬、導盲犬、緝毒犬、搜救犬、陪伴犬、介護犬，甚至是檢疫犬，只要你給他們機會。」

防檢局希望透過與收容所合作培訓檢疫犬的例子，讓大家看到台灣米克斯的才能，希望推動適才適用的觀念，讓所有的狗狗都能找到發揮價值的舞台，被更多人接納，為生命教育做最好的示範。

尊重檢疫犬 共同捍衛台灣未來

農委會防檢局表示，以動植物來講，除了水裡游的以外，一般民眾想像到的所有的動物產品，不論生的、熟的，基本上都不能攜帶入境；植物的產品部份，生鮮水果也是禁止輸入，種子種苗等等，如果沒有核准和檢疫、輸入記錄的，也都禁止攜帶輸入，如有任何不清楚的部分，都歡迎上農委會官網，或是在機場檢疫局處查詢。

因為許多重大疫病蟲害，都伴隨著這些農畜產品入侵到台灣，並造成難以恢復的傷害，希望國民們都可以一同遵守！最後農委會防檢局也再次呼籲，如果有機會遇上可愛的檢疫犬們，希望大家都可以尊重牠們的專業，配合嗅聞檢疫，讓我們共同捍衛台灣的農畜產業未來！

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