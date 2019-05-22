IKEA總部大裁員！為何在台灣還能連10年成長開新店？

【文／今周刊 勵心如】

全球家具連鎖通路龍頭IKEA，5月16日，暌違6年才在台灣開出第六家門市，緊接著明年第7家就要開幕，在實體成長趨緩下， IKEA為何逆勢加碼在台灣的投資？投資10億元、創造約300個就業機會，歡迎IKEA到新北市！」5月16日，在IKEA（宜家家居）新店店開幕式上，新北市市長侯友宜興高采烈地歡迎IKEA新門市落戶。

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距離IKEA上次新門市開幕，已是6年前、2013年的事了。而如今，除了近期第6家門市盛大開幕外，第七家門市也正在桃園青埔動工中，預計明年開幕，屆時將是全台最大的IKEA。

IKEA過去幾年，在台灣相當低調，如今電商興起，IKEA瑞典總部更宣布，總員工人數要逐步裁減大約5％、7500人，並大舉招募電商人才、布局線上。為什麼在台灣實體通路成長趨緩之下，IKEA反而要逆勢展店？

「十年來，IKEA在台每年都是成長。」台灣IKEA市場行銷部副行銷經理吳語涵說。而根據經濟部統計處數據顯示，過去五年台灣整體零售市場年成長率在○0.32％至3.98％區間，但「在這段時間，我們成長率都超過5％。」吳語涵說。

「新北新莊店假日都擠滿人，北部市場還有很大空間。」吳語涵指出，高於平均水平的成長力道，讓IKEA在台灣採取拓展策略，過去幾年來一直積極尋找合適展店的地點。也因此在17年，當新北市美河市商場第6度公開標租時，IKEA跌破眾人眼鏡、出手投標，成功標下一至4樓商場經營權，讓原先信心滿滿要將此作為京站百貨第2個據點的日勝生集團，鎩羽而歸。

經營策略維持彈性

瑞典餐廳扮演成長發動機

IKEA新店店營業面積約6600坪，「這樣的空間大小，在北部不好找。」戴德梁行董事總經理顏炳立說，美河市商場和捷運共築、有停車場，交通方便，又面向整個大台北消費市場。這也是IKEA看好這一地點的原因。

IKEA能夠持續成長，首先在經營策略上，維持足夠彈性。IKEA以家具販售為主，但近年台灣五家門市的瑞典餐廳扮演營收成長發動機，提高來客在賣場停留時間與消費。去年餐飲業務占台灣IKEA營收達12％，高於全球平均的8％，居全球IKEA之冠。

新店的這個據點，IKEA更將首次扮演「2房東」角色，並在餐飲下了大工夫，首推鐵板現煎牛排及咖啡廳，並秉持一貫強調的平價路線，最便宜的美式咖啡僅35元。此外，1、2樓店面則計畫出租給合適品牌；雖然IKEA不願透露有哪些品牌，但因為IKEA自己經營餐廳，所以會以非餐飲品牌為主。

其次，近幾年以來，IKEA也推出各種實驗性的行銷方案，像是在一八年六月落幕的「IKEA House」，獨棟的四層樓建築結合咖啡廳的經營、簡單家飾的販售，強調來客體驗，達到推廣行銷「IKEA」品牌的目的。

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