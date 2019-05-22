華為「終結之戰」全解讀：8個關鍵問題 看懂川普絕殺令的衝擊效應

【撰文／今周刊 黃煒軒、林宏文】

在中美貿易戰火超升溫之際，繼去年中興通訊制裁事件後，美國進一步劍指華為，也讓全球金融市場情緒再度逼近臨界點，華為是否可能成為下一個中興？它有無能耐挺過這場空前危機？

Google中止與華為合作，億萬支手機受影響。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

美東時間五月十五日，在中美雙方拿起關稅大刀兵戎相向之際，美國商務部再度發布了一則震撼市場的公告；這次的目標，直指中國網通設備大廠華為。同日稍早，美國總統川普簽署了一項行政命令，宣布美國電信行業進入「國家緊急狀態」。

商務部的公告指出，自十六日起，美國政府在國家安全考量下，將把華為及旗下六十八家附屬事業，列入有貿易黑名單之稱的「實體清單」（Entity List）。這代表的是，未來只要未經美國政府許可，美國企業不得向華為提供自家研發的技術與產品。

禁令一出，費城半導體指數連兩日大跌，許多投資人未明言的恐慌，或是因為想起去年另一家中國通訊大廠被川普「瞬間打暈」的慘烈場景。

去年四月，美國以違反對伊朗出口禁令為由，將中國中興通訊列入實體清單，而中興遭美企全面封殺後，公司營運一度陷入癱瘓。最終，中興付出了高達十四億美元的天價罰款，更換董事會和管理層，同時允許美國指派的法規檢查小組入駐，美方才取消禁令。

然而，華為面臨的危機與其所衍生的暴風半徑，更勝中興。公司去年花在購買美國零組件的金額高達一一○億美元，占總預算近六分之一，顯示其倚賴美國供應鏈之深，也足見川普這記重手「斷貨」堪稱「華為絕殺令」。至於暴風半徑，華為目前的手機全球市占率達十八％、網通設備市占二九％，而據估計，台灣科技股有五至一○％的獲利，也是來自華為。

這道「絕殺令」能否轉圜？又將如何衝擊國內相關供應商？首先，得從「實體清單」的超威力，開始談起。

分享 facebook

川普這一招有多狠？

90天後，美國技術全面斷貨

Q1 什麼是「實體清單」？

在限制美國技術輸出上，美國商務部產業安全局（BIS）長年以「三大清單」進行管理。三大清單分別為：拒絕人員清單（DPL）、未經驗證清單（UVL）以及這次廣受討論的「實體清單」（EL）。

三大清單中，又以實體清單（EL）規範最為嚴格，必須在該對象「有威脅到美國國家安全與重大外交利益」的情況，才能將其納入。而根據美國出口管制規定，供應商若要向被列入清單的外國企業出口管制項目，必須申請許可，然而根據過往經驗，多數的申請均被否決。簡單說，一旦被納入實體清單，就等於面臨美國供應商的「集體斷貨」。

值得留意的是，是否納入實體清單，生殺大權掌握在商務部管理的「最終用戶審查委員會」，採取「多數決」；而若要撤銷或修改決定，則得「全數委員一致通過」。在此之下，華為要脫離清單，幾乎是「不可能的任務。」

Q2 美國的「實體清單」，也能牽制台灣供應鏈對華為出貨？

因為BIS把華為列入實體清單是依據美國《出口管理條例》，該條例中則有「美國最低含量標準」的規定，從「不得含有美國元件」到「美國元件不得超過二五％」之間，共分四等。

分級是為了管理，管理什麼？原來《出口管理條例》是可以「海外適用」的。也就是說，無論你是日本、韓國或台灣的公司，只要產品元件或技術包含了「美國元素」，那麼，就會被「實體清單」綁住。如果偷偷出貨被抓到，輕則公司不能與美國企業往來，重則面臨美國刑罰。

這也是為什麼，當禁令一出，各界高度關注台積電是否能持續出貨給華為。而據公司表示，經內部初估，台積電應可符合繼續出貨的門檻。

Q3 Google加入制裁，華為手機將少了哪些服務？

早前傳出Google已決定與華為在涉及需轉換軟、硬體和技術服務等業務上終止合作，這也代表華為新一代的Android手機只能使用公開版本的Android系統，無法再使用Google Play、Gmail、YouTube、Google Drive與Chrome等Google專有的應用程式和服務。

根據摩根大通報告指出，此發展勢必將衝擊占華為半數營收的海外市場，得利者則是其他中國品牌，以及韓國三星等。

儘管，在二十日美國政府發出九十天的「臨時許可證」之後，據傳Google已對停止與華為合作的計畫暫時踩下了煞車，惟該許可證效期僅到今年八月十九日，若期限不再延長，Google將重新對華為實施制裁，屆時台灣二十萬的華為手機用戶，恐將直接受到嚴重衝擊。

分享 facebook

華為做好抗戰準備？

海思「備胎轉正」恐是不可能的任務

Q4 華為旗下的海思，真能供應關鍵零組件？

有分析認為，華為因為在科研上的長期「高強度」投入，許多核心半導體晶片，華為旗下的海思半導體已可量產。海思總裁何庭波十七日也對內部發出信函表示，華為多年前就做過極限生存的假設，即使美國先進晶片和技術斷貨，華為仍可持續營運。因此，在美國正式宣布對華為的禁令後，海思也將啟用備胎計畫，「所有我們曾經打造的備胎，一夜之間全部轉正！」

不過，若細究何庭波這個說法，還是有不少疑點與破綻。業界人士指出，目前宣布停止供貨的廠商，如英特爾、高通、智霖、博通、美光、希捷等，這些公司的產品幾乎都是關鍵零組件，全球市占都很高，華為要自己開發出來，或是向外採購找到「備胎」，幾乎是不可能的事。

例如，華為的筆電仍然高度仰賴英特爾的處理器（CPU），短期內難以找到替代品，亦即一旦CPU斷貨，華為筆電業務無疑將受重擊。此外，英特爾的伺服器晶片也具有「難以取代」的地位，業界認為，華為即使找到備胎，功能及品質恐怕都是屬於次級品，且能否快速無縫接軌到現有產品上，也有很大的疑問。

另一方面，即使華為真的擁有可以「備胎轉正」的祕密武器，至少產品也要找人代工生產，但目前並未聽到台積電有接到海思基頻晶片之外的額外訂單，除非是製程技術較落後的產品，可以委託中國中芯等工廠代工，但同樣的道理，若下單的製程技術是落後的，當然很難取代現有一級供應商的產品。

華為旗下海思總裁何庭波日前指出，華為多年前就做過極限生存的假設，即使面臨美國「斷糧」，華為仍可持續營運。(圖片來源/視覺中國) 分享 facebook

Q5 備料一年以上，華為能夠「以拖待變」？

事實上，因應短期衝擊，華為並非毫無準備。據知情人士說法，早於去年底，公司財務長孟晚舟在加拿大遭逮捕後，就開始積極布建零組件的庫存，將庫存天數從當時的六到九個月，一口氣拉升到一至兩年。華為創辦人任正非近日接受外媒訪問時亦強調，絕對不會出現斷貨的情況。

然而，異康集團暨青興資本首席顧問楊應超則對任正非的說法不以為然，他形容，科技產品不是愈陳愈香的法國紅酒，而是有賞味期限的清酒；「不會有人在今年會想去買去年的iPhone，若華為先買起來備貨，一年後還能用嗎？」楊應超強調，華為不可能不懂這個道理，「只是這場仗是政府在打。」

Q6 取代Google，華為也已經有所準備？

據中國媒體《第一財經》引述消息人士說法，華為從二○一二年開始，內部已著手開發自有作業系統「鴻蒙」，意在成為Google Android系統的替代品。任正非亦曾表示，做終端作業系統（鴻蒙）是出於戰略考慮，「如果他們突然斷了我們的糧食，Android系統不給我用了，Windows Phone 8系統也不給我用了，我們是不是就傻了？」

據了解，「鴻蒙」目前已能做到對Linux系統大量優化，並已用於華為手機中的「安全部分」。有分析認為，華為鴻蒙的操作系統，目前已經具備一定實力。

不過，在當前Android全球市占逾八成的情況下，未來華為若推出搭載「鴻蒙」系統的手機，市場接受度到底如何？中國以外的國際市場能否買單？恐怕變數仍大，華為也未必敢輕易嘗試。

分享 facebook

對台產業衝擊？

外資：台積電下半年獲利恐掉5％

Q7 台灣供應鏈有哪些？受創多嚴重？

去年底，華為首度公布全球核心供應商，列名的全球廠商共有九十二家。觀察這九十二家名單，可發現台灣就占十家、美國三十三家、中國二十五家、日本十一家。若進一步爬梳，會發現從上游晶圓代工、封測、IC設計，到下游的被動元件與光學鏡頭廠等，都是華為採購的對象。

以國內指標科技廠為例，綜合各家券商報告，晶圓代工龍頭台積電營收中，華為貢獻約一○％，光學鏡頭大廠大立光及光通訊廠聯亞約一○％到二○％，砷化鎵大廠穩懋約一○到十五％。簡言之，若華為受到美方禁令制裁，其對台灣科技業的衝擊，就如同一場全面性的海嘯，絲毫不容小覷。

對此，瑞士信貸即於近日出具報告指出，若華為屆時手機及相關通訊設備無法順利出貨，且時間長達六個月，將直接衝擊十六家台廠下半年的營收與獲利表現。其中，台積電下半年獲利恐掉五％，精測與大立光減少八％，鴻海旗下的工業富聯（FII）更將因此短少十七％，至於群創、頎邦、聯詠、敦泰、神盾、穩懋，預計下半年營收將分別減少三％、四％、六％、七％、四％與八％。

然而，對於華為衝擊，也是供應鏈一員的微波通訊設備廠昇達科則樂觀看待，公司發言人郭俊良在接受本刊訪問時解釋，隨著華為的電信設備在全球市場受到打壓，其他電信設備商將有望獲得大好商機，「因為除了市場價格競爭明顯減少外，市場可爭取到的份額也將擴增。」他強調，在均價有機會拉高之下，對昇達科銷售上的產品組合，應是趨向於正面的助益。

穩懋董事長陳進財受訪時則指出，目前情況尚不明朗，無法準確評估，也沒有特別與華為溝通關切，一切維持正常。他並強調，現階段對於穩懋第二季的展望不受影響。據四月底公司法說會表示，穩懋第二季營收將季增十五％左右，毛利率上看三三％。

整體來說，永豐投顧認為，儘管晶圓代工、封測、三五族半導體、被動元件、光學鏡頭、PCB（印刷電路板）及網通等台廠供應鏈均提前備貨，短期衝擊有限，然而若上游晶片屆時遭斷貨，相關供應鏈中長期營運勢將受到衝擊。

貢獻台積電約１０％營收的華為，一旦確定接受美方制裁，恐顯著衝擊台積電下半年營收獲利。(圖片來源/台積電提供) 分享 facebook

Q8 為何在半導體大廠中，唯有聯發科可望受惠？

若華為遭修理，其他中國手機大廠Oppo、Vivo及小米等，一方面有機會拉升市占率，另一方面，也可能在寒蟬效應下，增加對非美系晶片的採購量；而在手機處理器上，Oppo、Vivo與小米三家中高階機種中，約六成晶片是向高通採購，四成則向聯發科採購，也因此，聯發科成為現階段被認為台廠中少數成為「華為絕殺令」的贏家，有望直接受惠這波大廠的轉單效應。

分享 facebook

值得留意的是，十六日的「實體清單」，對於應包含哪些公司與國家，具體又應涉及到什麼樣的技術，仍未有相關細節指引。根據十五日川普的行政命令，初步評估報告將在四十天之內發布，預期屆時結果將會揭示更多資訊。

儘管在二十日美方發出了九十天的臨時許可證，讓擁有華為設備的企業與個人，有時間安排適當的長期通訊網路與設備措施，看似給華為留下了應變的緩衝期，惟任正非稱該臨時許可「沒有多大意義」，同時他也強調，「美國政客目前的作法低估了華為的力量」，對美方在大刀後施與的「小惠」明顯不領情。

時隔半年，中美再度敲響科技戰鼓。金融市場情緒是否進一步升溫？華為又能否禁得起禁令考驗？四十天後，初步的答案將會揭曉。

分享 facebook

分享 facebook

更多精彩內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1170期)。

分享 facebook

你可能感興趣》

川普給90天寬限期 華為全力補庫存 有多少量買多少

華為風暴 台系供應鏈名單和災情全解讀

川普頻頻出手打壓 任正非：早已做好準備，華為不會有事

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】