12年來藍綠都不敢面對的美豬問題 恐讓台灣貿易邊緣化？

【文／今周刊編輯團隊】

傍晚6點，走進這家位在日本靜岡縣三島市的超市，同時供應日本與美國豬肉，貨架上每一小塊區域都掛有標示產地的招牌。此時，國產梅花肉、切片五花肉等熱門部位已紛紛被消費者用日圓下架；一旁打出特價的美豬專區，雖然同樣有人光顧，但人氣遠遠不及國產豬肉。

分享 facebook

一位40多歲的婦人，在國產豬櫃位停下腳步，將一盒近4百日圓的五花肉片放進購物籃，正想繼續前進，卻被記者叫住。起先有些錯愕的中西太太聽完提問，露出靦腆笑容說，自己今晚打算做泡菜炒豬肉，「雖然不是做什麼了不起的料理，但我只考慮國產豬肉，因為肉的鮮度很重要，國產肉吃起來也比較安心。」

近1億3千萬人口的日本，2018年自海外進口近92萬公噸、價值44億美元的豬肉，是全球最大豬肉輸入國；進入日本市場的進口豬肉，則以美豬數量最多，其次依序為加拿大、丹麥、西班牙。

雖然大量進口豬肉，但自2003年以來，日本國產豬自給率一直穩定維持在5成左右，即使2004年開放含萊克多巴胺美豬進口，也未明顯衝擊本土畜產業。

價格，是進口豬肉在日本市場最大的競爭優勢，美國豬肉單價只有日本豬肉的3分之2。但因為多數日本人認同國產豬的安全性與口感鮮度，再加上政府與業者運用明確標示，鼓勵消費者選購國產商品，讓日本豬肉在歐美競爭下，始終屹立不搖。

相較於日本的從容自若，「美豬」兩個字在台灣，一直是個禁忌話題。癥結就在於國人對美國養豬業者使用的萊克多巴胺（俗稱瘦肉精），這項摻進飼料後可增加動物瘦肉、減少脂肪比率的生長促進劑，懷有高度疑慮。

食用含萊克多巴胺的肉品，究竟會不會對人體造成危害？

「萊克多巴胺是成本最高、對人體毒性最低的瘦肉精。雖然牛、豬屠宰前沒有『停藥期』，但因萊克多巴胺排出動物體外速度快，殘留量通常遠低於CODEX（國際食品法典委員會）標準。」

台灣大學獸醫系名譽教授賴秀穗指出，目前沒有任何科學證據顯示，食用殘留容許量以內的萊克多巴胺肉品會對人體有害。因此，CODEX與同屬聯合國體系的食品添加物聯合專家委員會（JECFA），才會在2012年訂出標準。

從「貿易角力」角度切入，就能輕易理解為何美方自2012年以來，不厭其煩地呼籲我國根據「科學證據」，解決美豬與牛內臟爭議。

最近一次，是今年3月底美國貿易代表署（USTR）在年度報告中，再次對台灣「不以科學為基礎的農業政策」，表達「嚴正關切」。多年來，美豬開放與否，一直是台美貿易合作的重要障礙。

面對美方「期待」，7年來的馬英九與蔡英文兩任政府，始終堅持「牛豬分離」、「排除內臟」立場，從未退讓。

若是光看國內消費市場與產業結構，台灣的確沒有開放美豬的理由。

首先，台灣國產豬肉自給率高達9成，不足的部分，也有加拿大等國進口豬肉可以選擇；吃不到美豬，原本就不會對消費者造成任何困擾。

若再考量開放瘦肉精美豬可能引發的食安疑慮，以及對國內養豬業者的衝擊，維持「牛豬分離」的決定，毫無爭議。但如果從國際局勢評估，得到的結論將截然不同。

更多精彩內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1170期)。

分享 facebook

你可能也會感興趣》

這7種肉最致癌！五大罹癌惡習快看你中了幾項

爸媽送房子 這2招省下千萬贈與稅

大腸癌連環奪命！靠這10招抗腸癌，連醫生都在做

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】