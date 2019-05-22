買不起就別硬買！35歲公務員扛千萬房貸 每月剩1萬生活

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【文．黃健誠】

如果買房後，壓力會變很大，究竟還要不要買？日前網路上有名自稱是35歲的公務員，他背負1千多萬的房貸，每月付完房貸只剩1萬元，房貸還要繳30年，65歲繳完房貸「人生應該也差不多了」，他上網求救「這樣的人生還有救嗎」。此文引起網友熱議，景文科大財金系副教授章定煊指出，大家常聽到買房建議，如有房才會安定、買房先求有再求好、房貸應控制在月所得30%內等等，但他給的建議是「買不起就別硬買」。

章定煊分析大家常聽到的3種購屋建議，像是「付房貸雖辛苦，但有房子才有安定，苦一陣子就會苦盡甘來」，但台灣這10年房價大漲，所得房價比翻倍，而過去大家買預售屋時，1成頭款都用跟會硬湊出來，接下來2、3年則償還3成的工程款，最後才是6成的銀行貸款，因此剛開始2、3年，很多人可能根本連一塊錢都不剩，每月跟親友借錢東挪西湊的過日子，但重點是當時所得不斷上升，房價也不斷上漲，只要熬過付會錢及工程款的前2、3年，很快就能提前付清銀行貸款，但現在房價所得比這麼高，一旦套進去，解套就遙遙無期了。

而台灣房價版圖也發生大規模重整，捷運路網內，形成一個大都會圈，房價穩固，但在路網外，只有單條捷運所及的區域，房價風險性高，上下起伏很大，只靠台鐵的通勤電聯車，穩定性更低，為了先求有，買了都市外圍區域，但跟路網內的價格越拉越大，根本換不了屋。

章定煊也表示，台灣過去有房地產7年一循環的說法，就算買在高檔套到，7年也能解套，但這個說法卻不再可信，因台灣房地產從2005年來的大多頭，走到今年都還沒結束，長達15年的多頭，還能走多久，接下來的空頭又能走多久，因此就算房貸控制在30%內，房地產的循環被打亂，未來的多空非常難以預料。

面對是否要買房這個議題，章定煊則給予4個建議，首先是買不起就別硬買。再者，就算買不起也要記帳，讓自己儘量結餘，寧可租到郊區壓縮開支。第三，結餘款則要定期定額的方式理財，2.5%以上接近無風險的金融商品很多，這樣的報酬率可以咬住房價。最後，如果自願跳入房貸地獄，也要擠一點錢買消耗型保險，避免發生意外壓垮全家經濟。

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