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2千萬理賠金差點變別人的！投保旅平險 別忽略這兩件事

2019-05-21 11:36今周刊

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【文．許雅綿】

3年前，黎姓男子和一群友人到菲律賓長灘島旅遊，不幸溺水身亡，由於當初是透過同團友人，向保險公司投保旅遊平安保險〈簡稱旅平險〉，意外死殘保險給付金額為2千萬元，但事後家人查詢保險金發現，幫忙辦理投保旅平險的同團友人，私自將黎男保單受益人，填寫為同團男子的小孩…。

雖然同團男子的小孩父母，後來都簽屬保險金放棄同意書，但保險公司以契約要保人為友人、未經黎男書面同意，以及因黎男父母事後對同行友人提告，認為黎男死因疑點重重，拒賠2千萬元，黎姓父母一氣之下告上法院。

法官認為，根據保險契約要保書、同團友人的證詞，可判定是依照黎男個人意願投保，且保費和個資也是由黎男本人提供，友人只是負責代為申請，所以不採信保險公司的說詞。

另外，黎男的突發事故也符合「意外」要件，因此，判決保險公司要給付黎男遺產的2千萬保險金，給其法定繼承人〈黎男父母〉，全案仍可上訴。

投保旅平險時

別忽略兩動作

其實，很多民眾在投保旅平險時，都會透過熟悉的友人或是保險業務直接投保，以長灘島旅平險投保案例來看，黎姓男子請友人代辦投保旅平險時，到底疏忽了哪些細節？

磊山保經首都分行業務副總鍾奇展表示，一般而言，請別人幫忙投保旅平險時，建議要確認被保人〈保戶〉和受益人的姓名，且受益人欄位，一般建議除了填上指定受益人之外，最後也要記得填上法定繼承人。

因在受益人欄位填寫「法定繼承人」，等同於有填寫受益人，若沒有特殊狀況的話，是不會被列為遺產；若是沒有特別填寫受益人，也就是「不指定受益人」的話，保險金則會列為被保人的遺產，由法定繼承人來繼承，就必須併入遺產總額申報課稅。

至於填寫完指定受益人之後，鍾奇展也建議，被保人一定也要記得告知指定受益人，自己的旅遊行程以及投保內容，當意外發生事故時，受益人才有辦法掌握狀況，並且知道該向哪家保險公司申請理賠。

此外，從保險公司的角度來看，當保險公司收到被保人的投保資料後，應該也要進一步執行「實質核保」，確認受益人和被保人之間的關係。

若保險公司對於受益人關係有疑慮的話，應該要寄發「照會單」，要求被保人或業務人員針對受益人部分，提出說明。

整體而言，觀察長灘島保險理賠事件，被保人在投保旅平險時，主要忽略兩個動作，包括：第一、請友人代辦投保旅平險，受益人的部份，應該要親自確認清楚；第二、告知保險受益人，自己出國投保的保險公司以及保險內容等。

而且一般保險公司收到投保資料，也應確實執行實質核保，對於受益人和被保人關係有疑慮時，要進一步做確認的動作，因為以上相關細節的疏忽，都可能造成後續理賠上，不必要的糾紛。

旅遊平安險有三類

留意保障的時間點

可留意的是，黎姓男子投保的旅平險，意外死殘保險給付金額為2千萬元，或許很多人都有個疑問，出國旅平險額度需要保到那麼高嗎？以國人投保海外旅平險的保額來看，根據保險公司統計，平均意外身故保額約落在800萬至1千萬元左右。

「基本上，民眾出國投保旅平險，保險額度建議上，意外身故或意外失能部分可至少保1千萬元，海外突發疾病醫療100萬元，傷害醫療100萬元，保障才足夠。」

鍾奇展說，目前市面上提供的旅平險主要分為3大類，包括跟團所投保的旅行業責任保險、信用卡附贈的旅平險，以及向保險公司投保旅行綜合保險等，保障各有差異。

其中，旅行社為旅客投保的「旅行業責任保險」，通常身故保險金僅有200至300萬元，傷害醫療基本保額10萬元左右，保障低而且只保障意外造成的傷害醫療，若在國外水土不服，或是身體不適發燒、拉肚子，甚至需住院的話等「海外突發疾病」，是無法獲得賠償。

而很多發卡銀行也都會附贈旅平險，一般民眾可能認為，出國使用信用卡贈送的旅平險，應該就足夠了。但其實，信用卡贈送的旅平險，通常只針對搭乘大眾運輸的意外，或是班機延誤、行李延誤或是遺失等旅遊不便等項目，且僅有提供搭飛機期間的保障，還不包含意外醫療或是突發疾病等項目。

除非是較高等級的信用卡，例如頂級卡或是無限卡等，才有可能附贈「全程」的旅平險或是傷害醫療險，不過信用卡送的旅平險，海外突發疾病保障，通常都是沒有的。

鍾奇展說，個人向保險公司投保的旅行綜合保險，保障是最為完整的，其保障內容項目包括死殘、傷害醫療、海外突發疾病、旅遊不便險以及海外急難救助等，一天的保費約150元左右，保費便宜，保障也較為完整。

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