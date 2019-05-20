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賣肉羹賺1億逃稅、名醫欠稅數億元罰6萬就解套 立委：縱放惡人

2019-05-20 13:07今周刊

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【文．許雅綿】

賺錢不想繳稅，逃漏稅的事件層出不窮。過去就曾發生，新北市攤商在傳統市場擺攤賣肉羹、火鍋料，4年賺進上億元，卻被查出逃漏稅2千多萬元。

為了躲避追稅，攤商七度遷移戶籍，最後由家人到國稅局繳清欠稅，此事才落幕；另桃園壢新醫院院長張煥禎也被查出，涉嫌逃漏稅5億元，目前該案仍在司法調查中。

然而，逃漏稅除了補繳欠稅之外，依照目前法令，似乎無法對惡意逃稅大戶，產生嚇阻的作用。

日前就有立委質疑，逃漏稅上千萬、上億元，竟然僅罰6萬元就解套？時代力量立委黃國昌就以張煥禎涉嫌逃漏稅5億元為例指出，依現行法令，該案主要有兩種裁罰方式。

第一種是刑事罰，按照目前稅捐稽徵法第41條的規定：「以詐術或其他不正當方法逃漏稅捐者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科6萬元以下罰金」；第二種則是行政罰，依所得稅法規定，最高可處所漏稅額3倍以下的漏稅罰。

不過，基於一事不二罰的原則，且根據行政罰第26條規定，「刑事優先原則」，若經過刑事處罰，稅捐稽徵機關是不能夠對同一行為，再處漏稅罰。

也就是說，「若以張煥禎逃稅案為例，假設判刑確定，處6個月有期徒刑得易科罰金，依照現行法規定，只要繳罰金，可免除數億元的罰鍰，『根本是在縱放惡意逃稅大戶』，」黃國昌氣憤地說。

所以時代力量黨團提案，要求修法將併科罰金額由現行的6萬，改為漏稅額1倍至6倍，此事也因此引發外界關注。

在各界討論下，財政部確實也認為有修法必要，因此在5月中旬對外公告，將修正稅捐稽徵法部分條文。

財政部擬修法加重罰責

逃漏稅最重判10年、罰1億！

根據財政部公告的修法內容指出，針對提高逃漏稅處罰規定部份，目前共有3個版本。包括：甲案、將現行規定「5年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣6萬元以下罰金」，提高為「處5年以下有期徒刑，併科新台幣500萬元以下罰金」。

乙案、一樣提高罰金上限至500萬元，但針對逃漏稅額「情節重大」者，處6個月以上10年以下有期徒刑，併科新台幣1000萬元以上1億元以下罰金，至於何謂情節重大，則由法官判斷、裁量。

丙案則是除了甲案和乙案之外，即除了提高罰金上限至500萬元，且針對逃漏稅額「情節重大」者加重懲罰之外，擴大增訂將消極逃漏稅行為都納入。

目前財政部此修正草案處於預告階段，接下來會徵詢專家學者意見，並從3個版本中選出1案，之後送行政院和立法院審議，若順利通過的話，最快下半年就可適用。

民眾不小心逃漏稅

符合3種狀況不罰

或許很多人都有疑問：「有錢人惡意逃漏稅，要吃上官司，那5月報完稅後，才發現有部份所得薪資漏報，對於這類型『不小心逃漏稅』的狀況，也要負刑事責任嗎？」

其實，根據國稅局的說法，若民眾完成報稅後，發現有漏報或短報課稅所得時，除了補徵稅款以外，還要處所漏稅額2倍以下的罰鍰。

不過若符合以下3種狀況，只會補稅，不會被罰。

第一、有向財政資訊中心或稽徵機關，查詢課稅年度所得、扣除額資料，且在規定時間內完成報稅，但之後才發現有漏報課稅所得，若是漏報的所得，是財政資訊中心或稽徵機關應該提供，但沒有提供資料的話，民眾是不會受罰的。

第二、透過綜所稅結算申報稅額試算作業，而且有在規定時間內完成報稅，但最後被查到有漏報課稅所得的話，若是稽徵機關應該提供，但沒有提供的所得資料，也是不會受罰的。

第三、若民眾的漏報所得金額在25萬元以下，或是所漏的稅額在1萬5千元以下，且沒有夫妻所得分開申報逃漏所得稅〈依規定夫妻雙方都有所得的話，一定要合併申報〉，或是虛報免稅額或扣除額，或以他人名義分散所得之一者，可免予罰緩。

不過國稅局強調，如果是故意以詐術，或其他不正當的方法逃漏所得稅，就會被移送地檢署依法偵辦，也就是要負相關的刑事責任。

整體而言，一般民眾不小心漏報稅，如果在沒有被檢舉之前，或是調查人員還沒調查之前，就自動提出補報且補繳稅款的話，只會加計利息〈每逾2日加徵1%滯納金〉，不會被處以所漏稅額2倍以下的罰鍰。

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