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電商菜鳥空降momo總經理 蔡明忠整合台灣大集團賣什麼藥？

2019-05-17 14:10今周刊

【撰文／何佩珊】

在營運衝刺的關鍵時刻，momo宣布一項高層人事異動案，將於六月迎來新任總經理－台灣大哥大資深副總暨商務長谷元宏。為什麼找上沒有電商背景的谷元宏？台灣大和momo究竟希望創造出什麼樣的集團整合綜效呢？

momo提供
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台灣電商平台momo迎來一位電商新兵，於16日宣布台灣大哥大資深副總暨商務長谷元宏將自六月一日起，出任momo總經理一職。

因應產金分離，富邦人壽副董事長林福星在去（2018）年12月辭去momo董事長，其職缺則是交由momo總經理林啟峰升任，林啟峰同時也繼續兼任總經理的職務。而在谷元宏加入後，林啟峰就不必再身兼二職。

對於正值事業發展衝刺期的momo來說，多個幫手固然是好事，但找來電信業出身，沒有電商背景的谷元宏空降總經理，當然也讓外界有些好奇。

據了解，谷元宏擔任momo總經理這項人事案，早於今（2019）年一月底林之晨將出任台灣大總經理的消息出來時，就已同步定案，只是直到16日momo董事會通過後，才正式對外公布。

業界人士私下對台灣大哥大董事長蔡明忠這番調度有諸多討論，大致上來說，相對於看中谷元宏個人能力可以為momo帶來加分，這個決策更被認為是基於富邦集團整體布局考量所做的決定。而檯面上的官方理由，則指是為了強化台灣大集團與momo之間的整合。

谷元宏 圖/台灣大哥大提供
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「未來如何有更多（集團事業）整合，林之晨和我都有這樣的想法，蔡董事長也有這樣的想法。」林啟峰認為，借助谷元宏對台灣大業務的熟稔，有利於達成集團資源整合的共同目標。

至於電商背景的缺乏，林啟峰則認為問題不大。畢竟他自己在這個產業已經有15年時間，他說：「一開始我會多承擔一點routine的東西。」而且林啟峰也表示，因為同集團的緣故，先前就已經和谷元宏認識，看好接下來他若能快速上手新工作，兩人又能有相同理念，將會是很好的助力，也能減輕他的負擔。

其實林之晨自擔任台灣大總經理的消息傳出以來，他出席公開場合時，經常會提到momo，視momo為集團的第二成長曲線，也看好彼此資源整合有很大發展空間。那麼，台灣大集團究竟想要如何創造出電信與電商的整合綜效？

「前陣子已經做了一些整合，例如產品交換。」林啟峰形容，現在台灣大就像是momo的眾多供應商之一，而目前momo每個月來自台灣大的手機、平板等3C商品銷售規模已經上看一億元。藉由這樣的合作，一方面有助於擴大台灣大的採購實力，進而也可以爭取到比較好的產品價格，對雙邊成本結構都有幫助。

另一方面，momo過去兩年來，3C家電的銷售量雖然快速成長，但對比整體市場規模還是比較小，也相對不受到部分3C品牌的看重。但現在借助台灣大的電信業優勢，則是有機會取得比較完整且充足的貨源，或是特殊規格機種。

林啟峰表示，其實在此之前，momo曾經嘗試過與台灣大的電商平台myfone整合，只是最終發現平台與平台之間的整合難度不小。他舉例，假設今天消費者在myfone買momo的商品，如果有問題，myfone的客服可能還得透過momo去連絡供應商。相對之下，目前走商品整合的模式就單純、容易許多。

林啟峰 圖/momo提供
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而除了手機、平板電腦這類實體商品，林啟峰表示momo和台灣大的音樂服務MyMusic和影音服務myVideo這類虛擬商品，也已經開始有小規模實驗。不過對於未來是否會和亞馬遜一樣，採取會員忠誠計畫模式，用單一月費綑綁多項服務，或是只會作為行銷工具等，目前還沒有明確定案。

此外，林啟峰表示和台灣大全台超過800家實體門市當然也會有合作空間，如未來在momo下單，消費者可能可以在台灣大門市取貨。或者考量到台灣大門市非24小時營業，所以也可能會是在門市設置類似郵局i郵箱這類24小時取貨櫃。林啟峰表示，這些可能性都有討論過，相信技術上的難度也不高，只是現階段同樣還未有定案。

「網路這東西跟新零售，包山包海很多東西想到就可以做，只是要先把優先順序弄完，因為什麼都想做，就會什麼都做不好。」他認為現階段momo最重要的工作，還是完成衛星倉的建置與短鏈布局。因此他也不否認，截至目前為止，與台灣大的集團整合成效還非常有限。

不過林啟峰談起先前和林之晨的對話，笑著說：「我說1,000億（營收目標）是你說的，做不到你要負責，你一定要盡最大力量幫我們的忙。」

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【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

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