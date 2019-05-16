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中華郵政案 賀陳旦：胡扯一個名義，骨子裡是護航廠商

PChome與中華郵政物流園區爭議 momo不參加競標背後的3個秘密

2019-05-16 12:10今周刊

圖／PChome、momo提供
圖／PChome、momo提供
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【文．何佩珊】

在各界關注PChome與中華郵政物流園區爭議的同時，許多人也發現，此次參與競標的名單中有PChome、蝦皮和神腦，卻沒有過去也相當強調物流重要性，並且一直積極競逐台灣第一電商地位的momo。為什麼這個PChome給予極高評價的標案，momo卻不感興趣？

在台灣電商集團PChome捲入中華郵政物流園區標案風波的同時，許多人也注意到，這次標案中另外兩家參與競標的廠商，分別是蝦皮和神腦，卻沒有看到過去也經常強調物流重要性的台灣電商巨頭momo。

對於中華郵政這塊物流園區，PChome集團董事長詹宏志給予很高的評價，稱其就空間、位置和規模條件來說，都非常理想，要想在台灣想找到具備相近條件的另一塊土地，恐怕不是太容易。

同時PChome執行長蔡凱文也指出，相對於自行另覓土地建倉，直接利用中華郵政物流園區的土地和建物，將有利於提早著手物流中心規劃，提高後續建置效率，而倉儲建置速度的加快，就等於是省下每個月3千萬元的大筆租金。

所以從詹宏志接連兩天發布聲明和召開記者會的舉動，可以感受到PChome集團對政府在這起標案的處置手法極度不滿和氣憤，但在聽到行政院宣布願意讓PChome繼續和中華郵政完成議約和決標程序後，蔡凱文也彷彿鬆了一口氣，表示：「我們當然願意做下去。」

momo「北區物流中心」屋頂太陽能節能設計，預估每年能減少633噸二氧化碳排放量...
momo「北區物流中心」屋頂太陽能節能設計，預估每年能減少633噸二氧化碳排放量。圖／momo提供
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既然是PChome這麼看好的現成物流中心，就不免讓人好奇，這幾年也積極爭奪台灣第一電商寶座的momo，為什麼好像一點都不感興趣？

從momo這幾年一再改寫歷史新高的業績走勢應該可以想像，momo的物流需求量一定也處於高速增長，因此momo總經理林啟峰在過去也曾多次談及他們對物流投資的看重。

不過如果留意他過去的發言內容也可以發現，在momo位於桃園，占地約2萬5千坪的北區自動化物流中心啟用後，目前momo最想補足的其實是對南部地區的物流能力，而北部則是希望以多個小型衛星倉的方式布局短鏈。

這就是為什麼從客觀條件來說，中華郵政物流園區的地段好，空間大，是絕佳標的，但對momo來說則是太過於靠近既有的北區物流中心，不符合未來發展布局，因此沒有動心。

除此之外，在策略上，相對於PChome目前將總計超過7萬坪，共7個物流倉儲都集中設在桃園、林口一帶，只在台中另設一個約3千坪具有實驗性質的倉儲空間，且全都是採租賃方式建倉；目前momo除了在布局上選擇在南、北都要各設一個大倉，也更傾向於買地自建的方式。

對於PChome為什麼會以直接租用如中華郵政物流園區這類現成場地和建物為主要模式，除了蔡凱文先前提到的效率考量，他也形容PChome是一家「辛苦的公司」，是要用「管理」來賺錢的公司，所以採取租賃為主的另一個主要目的，就是想降低一次性現金支出負擔。

不過momo方面則是有不同面向的考量。林啟峰曾表示，其北區自動化物流中心的總投資金額為41億元，其中土地成本約17億元，由此可見整體物流支出當中，最大金額是來自自動化設備。自然他們不希望將價值高達24億元的資產，放在一塊不一定能長久使用的租賃倉庫上。

此外，自己找地蓋倉雖然有初期支出較高，以及耗時較久的缺點，以momo北區自動化物流中心為例，從動土到正式啟用就花了超過一年半時間。但長期來看，整體成本則未必會比較高，並且可以享有BOO（Build-Own-Operate）稅務優惠。如momo在去年第二季就因此認列了1.6億元，而這正是讓momo去年可以有更大行銷操作空間、更敢於放手拚市占的一大關鍵。

兩種不同策略，誰是最後的贏家，現在還無法下定論。但如同業者人士所說：「有倉庫雖然不代表商品就一定賣得出去，但沒有倉庫卻可能連可以賣的商品都沒有。」物流之於電商平台的重要性，其實不僅止於對消費者的服務效率，倉儲空間的充足與否，更是決定能否率先訂下大量熱銷商品庫存的必備武器，可以說是決定電商平台成長天花板的一大關鍵。

而就momo南部物流中心還沒有明確進展，PChome目前則是有望完成中華郵政物流園區議約程序，預計最快在2022年啟用4萬坪物流倉儲空間，將庫存品項與存貨數量提升超過50%。相信對於和momo之間的電商龍頭之爭會帶來一定程度影響。

接下來，就看momo如何出招了。

延伸閱讀》

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【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

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