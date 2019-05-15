每天練球6小時、夜宿箱型車 苗栗小孩苦練22年打進PGA奪冠！

【文／今周刊 鄭閔聲】

白球筆直飛往果嶺中央，精準地在離洞口只有6碼（約5.5公尺）的位置靜止，這是台灣高爾夫球選手潘政琮，與生涯首座美巡賽（PGA Tour）冠軍之間，最後的距離。

4月21日，在美國南卡羅萊納州舉行的傳承高球賽（RBC Heritage），進入決勝的第四回合。當天前17洞，潘政琮打出全場次佳成績，累計總桿數躍居單獨領先；關鍵的第18洞，他只要掌握眼前這記六碼推桿、抓下「博蒂」，就能篤定奪得冠軍。

潘政琮謹慎微調站姿，輕巧地瞄準左側出桿，白球畫出漂亮的右曲線朝洞口前進，一切看來都很完美，直到頑固的白球在洞口涮了一圈，又硬是彈了出來。潘政琮這時不禁雙膝一彎、露出苦笑；他知道，錯過這次大好機會，很可能讓其他選手迎頭趕上，將比賽逼進延長驟死賽。

但他很快調整心情，先穩穩推進停在洞口的白球，接著立刻趕往室內練習場，為延長賽暖身。這時候的他，完全沒有料到，幸運女神正準備對他露出微笑。

進入練習場沒幾分鐘，潘政琮就透過直播畫面得知，原本總成績只落後他一桿的美國選手坎特雷（Patrick Cantlay），在同樣的第18洞，意外吞下「柏忌」；本來已做好長期抗戰準備的潘政琮，就這麼登上王座，成為32年來，第一位在這項全球最高水準職業高球賽事稱霸的台灣人。

父辭教職全力栽培

苗栗小孩夜宿廂型車征戰

「我真的沒想過會這麼順利。」幾天後，潘政琮對《今周刊》記者談起「看電視拿冠軍」的過程，語氣仍顯得有些難以置信。

想在高手如雲的PGA贏得冠軍，有時或許需要一點機運；但對年僅27歲、球齡卻超過22年的潘政琮而言，這場勝利就如同比賽中逐洞累積的成果，沒有一絲僥倖。

在苗栗出生的潘政琮，沒有顯赫的家庭背景，父親潘榮和曾經是高中珠算老師，母親康月美則在住家附近的全國高爾夫球場擔任桿弟。一家8口，經濟狀況並不寬裕。

由於妻子工作的緣故，潘榮和得以接觸高爾夫球，並斷定這項運動未來極具發展性，於是他主動辭去穩定的教職，改當夜間保全，打算專心將兩個兒子—當時年僅5歲的潘政琮與8歲的潘福強，培養成為角逐高額獎金的職業高爾夫球選手。

潘榮和的高爾夫球水準只有業餘愛好者程度，訓練兩個孩子的方式也是土法煉鋼。他們的專屬練習場，是全國高爾夫球場旁一塊無人管理的山坡地，父子3人每天就從山腳下徒步跑上「祕密基地」鍛鍊體力，然後在雜草叢生的空地上揮桿。起先，他們擊出的小白球經常消失在亂草堆裡；但隨著兩兄弟每天勤奮地用球桿「除草」，練習場慢慢變得有如高爾夫球道般平整。

「那時候訓練量真的很大，除非遇到颱風天，否則沒有放假。」潘福強回憶，自己與潘政琮當時年紀還小，不懂得享受高爾夫球樂趣，完全是被父親「壓著」練球，每天清晨上學前與傍晚放學後，固定要練球6小時，全年無休。潘政琮當年也不清楚父親為何如此嚴厲，還曾經因為邊練邊哭，讓旁人誤以為潘榮和「虐童」。

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