中美貿易戰 台灣最慘？25％關稅對台影響全解析

【文／今周刊編輯團隊】

5月9日上午，美國貿易代表署提交301條款修訂通知文稿：稅率25％、金額2千億美元的對中商品關稅，將自美東時間5月10日凌晨零點一分生效。貿易戰，確定回到5個多月前的高度危機狀態。

中美貿易戰。（路透） 分享 facebook

不過美國海關及邊境保護局（CBP）公布了一份補充文件，強調新上路的25％關稅，並不適用於在5月10日之前離開中國，以及在6月1日前抵達美國的貨物。也就是，距離貿易戰進一步升級的真正時點，川普「好心」地給中國3周的緩衝期。

然而，美東時間5月13日，貿易代表署的一份清單，把金融市場的恐慌情緒進一步推向「面臨核戰」等級。

這是一份涉及3千億美元中國輸美商品的新一輪制裁名冊，如果這份清單上路，那麼除了醫療相關產品與稀土之外，美國境內的中國貨已被川普的貿易戰火通殺。

尤有甚者，由於這份清單涵蓋了成衣、鞋類、玩具等民生消費品，以及「蘋果供應鏈」的手機及筆電等電子產品，對台灣產業的殺傷力更是不容小覷。

「中國出口」遭受25％關稅重擊，將對全球金融市場造成什麼樣的影響？「別只關注高關稅的直接衝擊…。」摩根士丹利的另一份報告，直指「連鎖效應」才是貿易戰再起對全球經濟的真正衝擊波。

想像一下，「25％關稅」像是撞球枱上的白色母球，當川普選手奮力推桿，母球向著一群彩色子球凶猛奔去，被撞擊的不會只是首當其衝的第一顆球，名為「中國反擊」、「國際熱錢流向」、「匯率波動」、「投資信心」、「資本支出」等等的小球們，都將隨著川普的一記推桿而開始失序四竄。

事實上，於3千億美元關稅清單發布當日稍早，中國已經展開反擊。台北時間5月13日晚間，中國國務院關稅稅則委員會發布公告，決定自6月1日零時起，對已實施加徵關稅的6百億美元美國商品清單，分別實施25％、20％與10％加徵關稅。

資金、產線大出逃

亞洲貨幣恐貶值一波 美中GDP都將受挫

德意志銀行的報告提醒，若貿易戰全面開打，投資熱錢抽離亞洲市場的現象恐將發生，緊接著，就是「亞洲各國將面臨貨幣貶值的沉重壓力。」印尼與菲律賓可能成為貨幣貶值壓力最大的國家，短期之內也有加速升息的可能。

而今年底人民幣兌美元匯率恐貶至7.2，明年進一步貶至7.5，新台幣則可能從當前的31，貶至33.4；韓元亦恐貶至1290，至於泰國、越南、新加坡及印度貨幣，亦將歷經一波大小不等的貶值。

報告中還指出，在貿易戰火全面開打的18個月之內，美國與中國GDP成長率將無差別地各自跌掉2個百分點，期間，美國甚至可能出現經濟負成長。

此外，亞洲整體GDP成長率則恐在12個月內減少2個百分點。當中，德銀的報告也特別點名「香港與台灣的經濟成長折損最大」，估計分別將有3.9與3個百分點的減少幅度，至於歐洲，甚至可能步入經濟衰退。

只是，關於「台灣最慘」的結論，各界普遍存在分歧看法。

「現在談GDP還太早。」瑞士信貸私人銀行部高級顧問陶冬受訪時強調，貿易戰肯定會造成全球經濟成長下滑，但影響程度必須看貿易戰凌遲世界的時間多長、對企業信心的折損有多大而定。

可以確定的是，企業已經知道「雞蛋不能放在同一個籃子裡」，「生產線會移到印尼、越南、柬埔寨等亞洲國家，也會移回台灣。」

貿易戰對企業信心的衝擊必須高度關注。摩根士丹利的報告就指出，即使去年還沒有「2千億美元商品、25％關稅」，但數據顯示，以3個月移動平均值來看，去年3月的全球企業資本支出年成長率還有21％，今年3月則比去年同期減少3個百分點。

台股產業影響全解讀

我經濟估受惠逆勢成長

值得留意的是，在詢問美國國家經濟研究局（NBER）研究員、紐約市立大學經濟系教授周鉅原的看法時，他指出，因為美國進口的轉單效應影響，依據他的模型分析報告，台灣經濟反而是受惠於貿易戰的。

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