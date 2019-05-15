提早20年退休！他靠基本分析選股 挑中這檔股票大賺3000萬

圖／達志 分享 facebook

【文．許雅綿】

高中時，父母把他當成股票的抽籤戶，經歷台股最輝煌的時期，曾經聽父母提及：「投資股票一天就賺到一台BMW，」讓吳家揚當時好奇，什麼是「股票」。

在好奇心、耳濡目染之下，吳家揚開始積極研究股票，不僅大學靠著投資股票，每個月為自己賺3000元至5000元左右的生活費，出社會進到科技業工作，更進一步靠著研究產業、財報分析，選到一檔讓他致富的股票。

大學四年靠股市投資

賺逾10萬元生活費

現年50歲的吳家揚回憶，「民國75年，當時我讀高中，台灣經濟已經開始發達，很多人變得有錢，買股票成為全民運動，很多人甚至辭掉工作去買股票，我的父母也去玩股票，賺了很多錢，」讓他想要搞懂什麼是股票。

「那時候投資的書籍很少，要拿到股票的相關資訊很困難，只能從收音機取得零星的個股資訊，或是電視午間新聞最後五分鐘，報告股市和個股的漲跌，所以很多散戶都會訂閱民間『老師』的股市分析資訊，訂閱後，每天都可以拿到一頁或兩頁的股市分析。」

積極研究股市幾年之後，民國77年，吳家揚上大學開了一個戶頭，並拿了3萬多元的壓歲錢，開始投資。他說，自己買的第一檔投資商品，是封閉型基金（後來改制，目前證交所沒有相關商品），當時股市上漲，該檔基金跟著漲，很快地一年內，3萬元變成5萬元、8萬元。

有了投資賺錢的經驗之後，大學就讀化學系的吳家揚，開始投資股票，他從自己最熟悉的塑化、紡織類股開始買，例如台塑四寶等。他笑說：「大學只要不考試、不點名、非必要到的課，我就會跑去號子〈證券商的營業處所〉看盤。」

由於在台股輝煌時期進場，投資都有賺錢的他，每個月生活費中，有3000~5000元來自於投資股市獲利，以此估算，大學四年靠著投資股票，累積為自己賺了10幾萬元的生活費。

而他也分享，那年代很少有投資理財的書籍可參考，基本上都以技術分析為主。所以他操作股票的方式，就是「短進短出」，有賺到錢就賣掉，停利點設定10%，直到現在只要認定是短線的股票，他仍遵守「停利點10%」的原則。

不過，到了研究所時期，他大部分時間都在實驗室，無法常盯盤做短線交易，所以除了技術分析之外，開始學著搭配財報分析觀察股票，「財報數字不錯的個股，買了就放著。」

當兵期間，用同樣的操作方式，持續投資股票，加上觀察產業動向，投資的標的以塑化等類股為主，紡織、建設類股為輔，且存到一筆錢，就買產業龍頭股。隨著本金的增加，他當時每個月的平均投資獲利，已增加至上萬元。

靠產業分析敏感度

投資DRAM股票致富！

吳家揚出社會後，台積電竄起，台灣股市的焦點已逐漸轉向電子股。由於他在DRAM產業工作，投資策略上，開始著墨產業分析，「我在DRAM產業相關的公司工作幾十年，雖然台灣在DRAM產業沒什麼競爭力，但身在其中，可以很清楚的看見產業趨勢的變化，加上個股漲跌又快，我後來靠DRAM類股，賺了很多錢。」

其中，賺最多的一次，同時也是讓他達到財富自由的一檔股票，就是華亞科〈股號3474，於民國105年12月6日被收購下市〉。

他回憶，「民國92年，我跳槽到華亞科，進去之後開始員工認股，從每股15元開始大量認股，認到每股31元左右，每次認股張數都是幾百張，大量的認股，民國95年華亞科IPO〈首次公開募股〉的價格，是每股33元。」

吳家揚說，投資要賺錢，就是股票持有的張數要很多，所以他大量持有華亞科股票。而他最低價買在15元，最高價曾賣在40元，陸續買進持有上千張，靠華亞科這檔股票，兩年半的時間，就讓他賺進3千萬元，最後在37歲時，達到財富自由。

回憶這段致富的經歷，吳家揚說，「投資一定要熟悉，我在DRAM產業工作，研究景氣循環，且投資股票十幾年，當時從華亞科設廠的時間點，認為是谷底翻身的訊號，加上華亞科是台塑集團旗下的公司，綜合評估分析下，認為『有大魚要出現了』，所以公司有員工認股，我就一直認、一直認。」

身處於科技業當中，投資的股票調整為以電子股為主、其他產業為輔。而他曾經靠投資生技股穆拉德加捷〈4109〉，獲利上百萬元。

他分享，挑選穆拉德加捷的邏輯，主要是先從產業分析上，看好當時生技產業會有一波發展趨勢，所以民國95年、96年間，10幾塊錢開始買，陸續買了100多張，並在每股35至40元之間陸續賣掉，在這兩年的時間內，賺超過1倍。

技術分析是落後指標？

靠產業、財務分析選出飆股！

「股價從10幾元，漲到20、30元，台灣其實有很多這種股票，只是你做功課，就能把這些股票挑出來。」至於該怎麼挑？吳家揚說，技術分析和財務分析雖然是落後指標，但只要勤觀察、看趨勢，就能找到好股票。

一般而言，和股價關聯性最高的是公司的獲利。吳家揚認為，財報分析中，有四大項目必看，包括：第一、月營收成長率和年營收成長率；第二、毛利率、稅後淨利率和營業利益率；第三、EPS〈每股盈餘〉、ROE〈股東權益報酬率〉、ROA〈資產報酬率〉；第四、現金流量等，以上數字都越大越好。

而吳家揚也會觀察上述提及的財報細項，過去5年至10年間的變化，畫出一張「財報趨勢圖」。以台積電為例，中間雖然有財報數字減弱，但觀察過去的財報趨勢圖，研判未來仍然穩定成長，只要沒有意外就可以繼續買進。因此，投資人養成觀察長期的趨勢很重要。

台積電〈圖表來源：吳家揚提供〉 分享 facebook

至於產業分析方面，則是觀察產業的景氣循環。他說，例如房地產產業循環10年到20年，電子業可能3年到5年，消費性電子1年到2年，塑化產業的循環，10年大概就大多頭了，這部分可以從經濟學家的書籍，或是產業學者的研究報告中獲取資訊。

吳家揚表示，他挑選股票一定要遵循以下順序，就是先看產業分析，挑選出適合買進的產業，再透過財報趨勢圖，觀察該公司現階段是否適合持有，「一定要先看產業，再看財報，若順序反了，也許就賺不到那3千萬了。」

投資台股讓他42歲退休

退休後 穩健配息股票為主

30多年的台股投資經歷，吳家揚理出一套選股邏輯，讓他選到華亞科這檔股票，投資金額超過3千萬元，當年他37歲，已達到財富自由的條件，同一年他也買下人生中的第一間房。

隨著房地產大幅增值，加上投資和保險等價值，他的資產從3千萬元，再提高至5千萬元，所以他毅然決然離開職場，提早退休，追求隨心所欲的生活，那年他才42歲。

而退休後的資產規劃，吳家揚也不馬虎。他將資產分成核心和衛星，核心部分指的是穩健的資產，例如不動產、保險、穩定現金流的資產〈例如不動產收租、股票或基金配息等〉；衛星則是收入來源，例如工作收入（寫書、演講等）或是買短線飆股，衛星資產賺到錢，就放到核心資產做累積。

觀察吳家揚退休後的資產分布上，房地產和保險占了8、9成，股票和基金僅1成左右。

雖然過去靠著投資股票獲利不少，但他說，一年內飆一倍的股票，都算是飆股，他退休後不會把飆股當成核心資產，因為有可能大賺或大賠，「退休後，應該以核心資產為主，投資穩健的配息股票，才能安穩地過快樂的退休生活。」

小檔案 吳家揚

出生：1969年

學歷：台大化研所、交大經管所雙碩士

經歷：科技公司工程師

台股投資資歷：33年

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