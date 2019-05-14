漫威找上韓國瑜？說好的名人、企業都沒來 網友列16項跳票史

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【文．李伊晴】

高雄市長韓國瑜昨（13）日接受電視節目專訪時爆料，美國漫威公司找上他，希望把他參選的勵志故事畫成漫畫，不過，有網友私訊詢問台灣漫威公司，對方卻表示「完全不知情」，高雄市府晚間也緊急發布新聞稿解釋，接洽者是前漫威成員，現為AAE執行長David Martin。

不過，這不是韓國瑜上任後第一次放話被打臉，有網友就整理了高雄市政府以往的吹噓紀錄，製作「高雄發大財記事本」，洋洋灑灑列出16項跳票史。

韓國瑜一月初剛上任時，透露已與「日本寶可夢總公司」接洽，希望2月燈會期間能舉辦Pokemon Go活動，高雄市觀光局長潘恆旭也表示，日本寶可夢公司有來找市府洽談，合作的可能性高。不過卻被爆基進黨爆料，舉辦Pokemon Go活動的其實是美國Niantic公司，根本與日本任天堂公司無關，而且Niantic亞太區副理也澄清說他們並非寶可夢公司，而且未曾與高市府團隊接洽。

緊接著也陸續傳出高雄市政府與香港賽馬會討論發展賽馬、F1賽車將來高雄等，都一一被相關單位否認。

而其中一件最令人印象深刻的跳票史，是高雄市政府為發展觀光、增加能見度，希望每個月都能有名人和明星代言，之前曾傳出3月份會邀請香港歌手鄧紫棋出任高雄觀光大使，但潘恆旭卻在接受電台訪問時表示，因鄧紫棋有經紀約，冠名贊助需要花錢，「需要錢合作的關係，不是我們想要經營的長期關係」，還指出經紀公司向高市府要了一筆很高的費用，「其實鄧紫棋本人應該不是那麼貪財。」

這番言論引起輿論熱議，鄧紫棋經紀公司更發聲明澄清並未收到觀光大使邀約，不過，潘恆旭隨後又表示，他找的是鄧紫棋高雄演唱會時接洽的行銷公司，而非經紀公司，行銷公司應該沒有傳達給經紀公司，才會形成各說各話的局面。

除了鄧紫棋，名模林志玲、藝人小S、港星任達華也都傳出將任高雄觀光代言人，但各人的經紀公司不是說未曾聯絡，就是說不曾答應過代言，最後出任高雄觀光代言人的作家瓊瑤、網紅「波特王」等人，也跟先前傳出的名單大不相同。

此外，先前高雄市政府也放話今年3月會邀請一位國際級巨星造訪高雄，並證實已與美國加州前州長、主演過「魔鬼終結者」的阿諾史瓦辛格接觸，但高雄新聞局長王淺秋隨後澄清，考量經費和落地接待規模後，韓國瑜已裁示暫停此計畫，且邀請好萊塢巨星的計畫一開始就是新聞局在連絡，可能是潘恆旭資訊沒有對上進度，已確定阿諾不會到高雄訪問。

觀光大使名單跳票事件不斷，後來還傳出中國全國人大代表、全國台聯副會長許沛向人大常委會建議贈送貓熊給高雄，不過，許沛日前澄清，目前只是個人的「建議案」，還需要由中國大陸中央層級拍板決定。

貓熊不來，日前高雄市政府說已邀請阿里巴巴集團董事局主席馬雲訪問，馬雲已回函希望到高雄拜訪，消息傳出至今，馬雲都也還沒來。

說好的活動單位、明星、企業家都沒來，這次又傳出漫威要幫韓國瑜畫漫畫，雖台灣漫威公司已表示不知情，但有了多起前例，現在許多人都等著看，這次的支票是否實現，若最後成真，才能真的跌破大家眼鏡。

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