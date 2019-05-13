鴻海接班人「世紀之謎」的背後 透露出什麼隱憂？

圖／唐紹航攝影 分享 facebook

【文．林宏文】

上周，鴻海董事會公布最新董事名單，包括6名董事及3名獨董人選，引發媒體開始陷入「誰是下一個鴻海董事長」的猜謎遊戲。

同時間郭台銘多次接受媒體詢問，除表明他自己不會是董事長，也排除盧松青、戴正吳兩人。鴻海董事長的人選，如今已縮小到剩下呂芳銘、李傑與劉揚偉三人。

媒體可以繼續猜測，也可以舉出各種理由說明誰最有機會，畢竟人選只剩下三位，猜中機會大幅提高到三分之一。

不過，這種猜測意義並不大，因為從公司創立至今，鴻海一向是郭台銘說了算，他說誰當就誰當，而且誰擔任董事長，很可能也只是代表人而已，未來老郭不論掛名什麼頭銜，也持續會是鴻海集團中最有影響力的那個人。

事實上，傳承交棒是公司最嚴肅的大事，權力交到誰的手上，也是公司治理重要一環，但鴻海這次「誰是董事長」的世紀謎題，卻引發出一個至關重要的核心議題。到底這家在全世界最有影響力的製造大廠鴻海，是如何進行傳承交棒的？

交棒的慎重與嚴肅，去年台灣另一家世界級企業台積電，就用超過十年的時間，一步步循序漸進地完成。

不厭其煩地親上火線溝通

張忠謀順利完成交棒任務

一樣是公司創辦人、並且扮演30多年核心領導人的張忠謀，先是交棒蔡力行沒有成功，之後重新布局規畫，又歷經3位共同營運長、2位共同執行長等制度設計，拉長考驗與觀察的時間，最後終於在去年決定交棒給劉德音及魏哲家。

在這個交棒過程中，候選人當然是張忠謀觀察評估多年後所「欽點」的，但程序上則以更透明公開的方式，讓人才進入競爭機制，也讓來自四面八方、個個頭角崢嶸的高階主管，都在這個過程中可以見證與認同，避免一級主管的抗拒心態，也提高未來團隊與接班人的合作。

張忠謀在交棒過程中還特別注意一個重點，他願意將這個過程中每個重大決定與社會溝通，即使這是一個超級敏感、不需讓外界七嘴八舌的決策，但張忠謀很清楚，台積電是具指標性的頂尖企業，爭取社會大眾的認同是至關重要的大事，因此，每到傳承重要階段時，張忠謀都親自花時間與外界溝通，讓社會大眾清楚理解他的決定與作法。

台積電這個交棒過程，張忠謀不厭其煩地親上火線，其間也要承受不少外界質疑與誤解，但坦率與公開的決策過程，最後也贏得社會大眾及股東的支持與肯定。

但是，相較於台積電，鴻海的權力交替不僅來得突然，事前沒有跡象，也看不出有什麼程序，從4月17日郭董宣布參選總統起，其間發展更讓人意外連連，郭董不僅多次表達不續任董事長，而且還強調就算沒選上也不會回來。

在不到一個月的時間內，這家世界規模最大的代工廠鴻海，最高領導人的交接是如此的急轉直下，曾說過「鴻海股價沒回200元不會走」的代工皇帝郭董，一時之間讓80萬名鴻海股東，有被拋棄背叛的感覺。

股東心中的疑惑要解開

有待郭董再說得更清楚

鴻海的交棒過程到底如何，郭董若不對外說明，外界很難一窺究竟，但若對比台積電這種採取較公開的作法，鴻海的交棒，確實看不出有什麼制度或機制，而未來新董事長產生後，除了要花時間解答社會大眾的疑惑外，能不能獲得內部主管的信任與接受，恐怕也是一大考驗。

郭董過去一向很推崇張忠謀與台塑創辦人王永慶，也經常說他都向兩人學習，但在交棒傳承上，除了台積電的透明程序與對外溝通，台塑集團的步步為營，最後交到九人小組手中，也有不少的傳承真髓，顯然都很值得郭董好好參透學習一下。

當然，鴻海近來交棒的混亂局面，很可能是事出有因，重點仍是郭董目前一心一意想選總統，所有精神力氣都放在競選造勢上，或許那一天郭董參選興致沒有了，也許會再發表重回鴻海拚經濟的感言。世事難料，沒有事情說得準，對於人生高潮迭的郭台銘來說，更是如此。

只是，對於一家在全世界、兩岸及台灣都舉足輕重的企業集團來說，鴻海全球有60萬名員工，在台灣、中國、日本、香港有數十家上市櫃公司，這個超大集團應該如何交棒，郭董在努力跑選舉行程之餘，似乎應該再花點時間，關心一下股東心中的疑惑與憂慮。

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