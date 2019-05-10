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台商投資可望回流5000億？郭董：我來拚經濟 5兆都可以回來

2019-05-10 15:08今周刊

【撰文：林韋伶】

台商加速回台投資，蔡英文政府喊出全年目標將倍增至5000億元，對此，鴻海董事長郭台銘今（10）日發下豪語：「我如果有機會帶台灣拚經濟，那不只5000億元，5兆元都可以回來。」

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在美中貿易戰、貿易保護主義情緒持續延燒的情況下，許多台商開始思考回台投資的可能性，蔡英文政府抓住這波機會，要經濟部全力衝刺今年台商回流投資金額5000億元的目標。

不過對「經濟人」郭台銘來說，似乎不把這樣的數字放在眼裡，回應：「我如果有機會帶台灣拚經濟，那不只5000億元，5兆元都可以回來。」

郭台銘也分析，台商回流是好事，但回台投資金額不是最大重點，重點應放在台商回台能否提升附加價值，且政府應檢視「台灣有做好準備嗎？」

郭董指的準備，就是企業界長年在討論的缺電、缺水、缺工、缺地、缺人才等「五缺」問題，這些問題在台商真正回台的1年前就應該要提早開始解決。

他同時也認為，台灣國土規劃還有改善空間，政府應該好好思考台灣各地縣市可以扮演什麼樣的角色，像是已經形成精密機械科技創新聚落的台中，政府應該想辦法擴及彰化、南投、雲林等縣市，將其規劃打造成全球最大精密機械科技中心。

而談到昨晚在農家過夜的體驗，郭台銘說：「這是第一夜，我以後會到更多農民家去看，希望多看幾家，也會陸續去觀察各行業面對的困難。政治必須替經濟服務，政府的研究、教育單位應該去了解各種農業產銷、運銷實際情況，才能了解問題所在，我一定會用心了解問題、再提出對策。」

在擔任企業家時期就是個工作狂的郭台銘，如今要參選也是親力親為，他今天宣示自己的政見不會去找博士、留美的學者來論述，而是會帶著小編每天去看、實際了解情況，再去思索有沒有對策、應該怎麼解決。

對於台灣年輕人遇到的困境，郭董說：「台灣年輕人都很優秀、純樸，也都有夢、想追夢，但家庭收入可能無法支持或台灣環境也不允許，針對這點我會慢慢去了解他們需要什麼，且我有信心能幫助他們完成期望。」

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【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

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