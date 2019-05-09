寶雅步步進逼 28歲小老闆如何領軍小北百貨抗敵

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【文 勵心如】

過去25年，南台灣起家的小北百貨默默擴張，成為台灣唯一店數破百、具規模的五金連鎖百貨品牌，面對美妝通路龍頭「寶雅」宣布要跨界布局五金百貨市場，小北百貨要如何應戰？

「董事會給我500家的目標，朝這方向去發展。」今年4月，在小北百貨25周年慶上，去年才接任總經理的二代黃健瑭說，小北目前店數120家，500家的目標，等於是要把規模擴張三倍以上。

1994年在台南小北夜市起家的小北百貨，向來低調。創辦人黃卜文、黃義弘兄弟從賣五金雜貨開啟一片天，一路拓展版圖，是台灣唯一一間門市數破百、具規模的五金連鎖百貨。

向來掂掂低調經營的小北百貨，突然公開宣示擴張行動，除了展現28歲少主經營的企圖心，寶雅今年初宣布要以新品牌「寶家」進軍五金百貨市場，激起小北的危機意識，恐怕也不無關係。

小北百貨和寶雅同是台南起家的企業，過去一個經營五金百貨、一個是美妝保養品，河水不犯井水，如今寶雅喊跨界，未來短兵相接勢不可免。

而寶雅雖然是五金百貨的後起之秀，以其現有204家門市、6萬多品項產品的實戰經驗，複製到五金百貨絕對游刃有餘。對小北來說，面對年營收140億元、是自己規模逾3倍的強敵寶雅，絕對必須嚴陣以待。

「其實我們真的都還在學習，近期的關注是大家的抬愛。」小北百貨副總張書賓謙虛地說。12年前進入小北的張書賓是創辦家族黃家的親戚，在2017年創辦人黃卜文猝逝後，去年黃健瑭接任總經理、張書賓則升為副總，黃義弘則卸下總經理一職、轉為監察人，輔佐接班新梯次。

小北百貨門市約200坪左右，小於全聯超市的200至300坪的標準店型；但是小北商品品項數高達2.5萬種，包括五金百貨、生活日用品，足足是全聯的一倍多。可見小北能做到五金百貨第一把交椅，絕非偶然。

符合消費者需求、一站式購足

積極導入現代管銷存貨系統

首先，一般五金百貨都是小規模傳統店舖，小北在2007年，由創辦人黃卜文領先同業導入資訊化，為連鎖經營奠下基石。早在小北門市數僅3、40間，一半以上的產品都沒有國際條碼，無法掌控銷售、庫存具體數據，甚至連價格無法一致，「常常隔壁雜貨店賣10塊、我們就砍到9塊。」張書賓回想。

建立起管銷存貨的第一步。隨後，積極導入ERP、POS系統，逐步現代化。2012年，小北建立新總部、數千坪的統倉也因應而生來，成為展店的後盾，目前可負擔三分之一的商品，另外三分之二則有廠商直送門市。

雖然基礎建設建置完成，在品項龐雜廣泛的五金百貨中，如何找出「符合消費者需求、一站式購足」，靠的則是來小北各店店長長年累積下來的經驗。

小北的展店模式極為特別。幾乎每展一家店，黃家就成立一間公司，並開放約15%左右股權給該店員工認股，讓員工都變成老闆，把小北當做自己事業來經營，並負責每個店的商品採購。

也就是說，小北今日的江山，是靠著120家「小小北」的螞蟻雄兵所打下的。不過，未來，隨著小北要走上資本市場，預料資本整理將是一大工程。

採購當然也是大學問。張書賓說，小北建檔案的產品超過10萬種，但經過時間淘洗，如今架上實際販售的約2.5萬種。小北的客平均消費僅在200元以內，跟全聯的300元、寶雅的400元，有段差距。選品，自然必須切中要害，最高準則則是滿足五金品項上，客戶的「一站式購足」。

基本上，即使某一個類別的產品銷售情況不佳，也會至少保留一個產品不下架，提供消費者有需要時，可以買得到。也因此，像斗笠、廚房用小畚箕、拜拜用品等周轉率不高產品，小北門市一定買得到。

24小時經營、導入非現金支付

傳統五金老店要積極翻新

一名台南的計程車司機就說，小北在夜市開第一家店時，並不覺得這種店有突出之處，但7、8年前，住家附近開了一間小北後，他逐漸「買泡麵、掃帚等生活用品都到小北」，他說，尤其買電池，小北最齊全，「像是汽車遙控器的圓形電池，便利商店也買不到。」

小北的便利性還展現在24小時的業態上。這是患有小兒麻痺的黃卜文，以回饋社會為初衷所做的決策。張書賓說，現在小北120家門市，只有兩家因位於封閉型商圈等而沒有24小時經營，目前為止，不打算改變24小時營業型態。

去年新接班人黃健瑭走馬上任後，除了展店的目標外，也開始進行「調體質」工程。包括進行「貨架管理」，建立標準陳列位置、不再讓門市隨機上下架，做更好的庫存管理等等。

另一方面，小北導入非現金支付上也相當積極，除了信用卡之外，Line Pay、Apple Pay等工具都可使用。今年三月還默默在部分門市引進影印機，增加新服務。此外，今年也要推出實體卡、APP的會員制度，搶攻會員經濟。

在年輕接班梯次的積極改革下，傳統五金老店積極翻新，接軌年輕市場，尤其當美妝通路寶雅強敵壓境，這塊市場將會更加熱鬧。

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