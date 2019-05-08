3坪修改室靠縫鈕釦、換拉鍊年收500萬 壯漢老闆如何收服貴婦名媛？

【撰文／今周刊 劉俞青】

縫鈕釦、換拉鍊，尋常巷弄裡的工作，一名壯漢卻率領娘子軍組成裁縫部隊，悄悄進駐一○一、新光三越等二十個商場，各大精品和貴婦名媛，都是他們的客戶！

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繽紛熱鬧的台北一○一商場，衣香鬢影、人聲鼎沸，但一手推開通往廁所的通道，一下子從光鮮明亮掉入安靜的空間中。

就在廁所隔壁，小小一間三坪的工作室，裡面擠了大約十來人，有人在試衣服、有人在量身，也有人在此聊起天來，熱鬧程度不輸外面的商場，這裡是一○一商場裡「最角落的心臟」——精格修改室。

提起精格，可能沒幾人聽過，但若提起一○一裡幾位手藝精湛巧奪天工、衣物破損都能妙手救回的師傅，許多大台北的婆婆媽媽、貴婦名媛可能都不陌生。而成功打造這支裁縫大軍，成為全台最強部隊的，是身高一八五公分的壯漢——胡震台。這位壯漢連一個鈕釦都不會縫，卻是這些裁縫大軍口中的「最暖心老闆」。

縫鈕釦、換拉鍊，通常只是主婦為了貼補家用，用一台裁縫車在巷弄間搭起的兼差工作，但胡震台卻率領七十位全職裁縫師，悄悄進駐一○一、新光三越、明曜百貨、福華名品等二十個據點，甚至連LV、迪奧、BOSS等精品服飾的修改，都送往精格。一○一迪奧店經理Alice說：「衣服交給精格，就是信任、放心。」

▲ 稍嫌凌亂的工作室，多少名貴的衣物在此妙手回天。(圖片攝影/蕭芃凱) 分享 facebook

坪效發威！

外接訂單比商場還多

精格修改室，乍看只是一間小小工作室，但早自民國八十六年就登記有案，是一家二十多年的公司。每一間工作室雖不過三坪大小，一年營業額超過五百萬元的卻所在多有。以一○一為例，除了二樓廁所旁的工作室接單處理簡單的修改，四樓還有一間裁縫室，繁複、高難度的改裝工程就送到這裡來；光是一○一就用了六位全職的裁縫師，還不包括周年慶或旺季時兼職幫忙的職缺，生意鼎盛超乎想像。

但根據一○一商場行銷部資深總監李亞屏表示，商場裡以服飾為主的專櫃僅占約四成；六位裁縫師的編制，怎麼算都太多，原來，精格的手藝聲名遠播，在商場裡修過衣服的客戶，日後修改衣服都習慣往這裡送，許多據點外接的業績，甚至比商場裡轉送過來的訂單還多。「結合整個信義區生活圈的形態，精格表現淋漓盡致。」李亞屏說。

換句話說，雖然是藏身在商場裡，卻身兼街邊店的效益，兩相加總拉升了業績，這是精格可以在寸土寸金、講求坪效的百貨商場裡生存下來的關鍵原因。

精格能穩坐百貨商場修改大王地位，精神領袖胡震台功不可沒。

「家家有本難念經」

暖心頭家堅持薪水袋發薪

一般人對這個名字可能陌生，但在台北服裝業提起這個人，幾乎人人皆知，更習慣他經常一身短褲、POLO衫的打扮穿梭各商場的模樣。這一天，我們跟著他的步伐走進一○一商場，他是來「發薪水」的。發薪水？薪水不是直接轉入薪水帳戶？還要老闆來發？

「這個產業很特殊，七十位裁縫師有七十一個故事（意指每個人都有辛苦的人生經歷），有的人薪水要偷偷塞回娘家，有的人薪水要接濟在外苦讀的孩子，唉！辛酸說不完，所以我們至今用薪水袋發薪水。」胡震台一名壯漢，講起這些故事卻流露出柔軟的一面。這一站發完，他下一站要到美麗華百樂園，偷瞄一下上面的薪水數字，其實不算低。

一般巷弄裡的家庭修改工作室，換拉鍊、改腰身，一件一百元、兩百元計，一個月能淨賺三、四萬元，已相當不錯；但在精格，扣除租金，「不要小看，我們至少有二位百萬年薪的師傅，認真一點，一年賺七、八十萬元都不是難事。」胡震台說。

精格師傅的薪水是按件計酬，再與老闆按約六比四比例拆帳，師傅拿六成，因此修改費愈高，師傅的收入就愈多。由於精格在百貨公司已有基本客源，又與許多精品簽約合作，有些衣服單價動輒八千、上萬元，修改費也跟著拉升。

「曾經有一位看似黑道大哥的中年人，從國外outlet買了一件類似小馬哥的黑色皮大衣來修改，市價大約一萬美元，但整整大了二碼。」在精格工作超過二十年的師傅謝娜莉說，皮衣修改本來就是高難度，加上要兼顧版型，大二號的尺碼須把整件衣服的結構小心拆開，重新整治，工程浩大；但這位大哥一穿上身，非常合身好看，「三萬元的修改費付得十分爽快」，帶著滿意的笑容離開。

精格的生意好，除了手藝精湛，還有更多的貼心。

▲ 他言行低調，受訪全程戴著口罩，堅持把光芒留給這群商場裡的角落英雄。(圖片攝影/蕭芃凱) 分享 facebook

客人身長摸透透

幫黃舒駿改西裝獲好評

有一次，熟客、也是音樂人黃舒駿拿了好幾件國外買的西裝前來修改，師傅對他的褲長、手長尺寸已十分熟悉，但想到這幾年在電視上，看到黃舒駿在中國音樂節目當評審時，常是坐著把手彎曲放在桌上講評，於是提醒他，手彎曲會讓西裝外套的袖長內縮，因此應該要略長一點，襯衫袖不至於露出太多，才會好看。

這個貼心的小建議，當下讓黃舒駿覺得受用，修改出來的西裝，當然也包君滿意。

身為連一個鈕釦都不會縫的門外漢，胡震台自言：「我一心想賺錢，沒想到遇到這群阿姨阿嬤，甩不掉沒辦法。」習慣用粗話遮掩暖心。

但胡震台的前半句說的是實話，他從小就對賺錢充滿興趣，高中畢業去當兵，在部隊裡，每個阿兵哥都擔心遭遇兵變，他卻在此嗅到錢的味道，放假就跑到台北後火車站，買很多便宜好看、女孩子專用的粉盒，靠著賣給部隊同袍送女友，小賺一筆。

下部隊，他抽到人人避之唯恐不及的傘兵，「跳傘」是每名傘兵心中的大石頭，他跑去採購觀世音菩薩項鍊，掛在胸前還會閃閃發亮，幾乎每名傘兵要跳傘前，都跟他買一條保平安，他又小賺一票。

退伍後，他進補習班蹲了半年多，考上台大外文系，但只念了一年多就領悟「不是讀書的料，也沒興趣」，毅然輟學投入商場，因為英文還不錯，他做起進口德國水晶的生意，到百貨公司設專櫃。

剛開始很窮，他每個月都要看小小本的《財訊》月刊吸收商業知識，當時《財訊》一本要賣一百多元，他嫌太貴，於是和書報攤老闆談好，讓他帶回去看兩個晚上，保證不弄髒雜誌，老闆只收他三十元。

民國八十年代初期，他看到《財訊》的文章報導台灣即將加入WTO（世界貿易組織）的衝擊，發現關稅大幅變動，對專做進出口生意的他影響甚巨，開始想轉行，因為和百貨業熟，無心插柳才踏上修改衣服的生意。

一開始，第一個點開在台北市的明德春天百貨（現已停業），第二家就開在車水馬龍的明曜百貨，開始在東區培養了死忠客戶，儘管明曜的百貨業績普普，這家開在六樓的修改室，二十多年來都維持三位師傅，和百貨的業績完全脫鉤。

▲ 精神領袖胡震台的手提袋裡，裝的是每月發送的薪水袋。(圖片攝影/蕭芃凱) 分享 facebook

乾洗店虧損收掉

修衣卻闖出名號開20據點

民國九十三年底，一○一商場開幕，胡震台知道是個好機會，主動爭取進駐，事後證明，這是精格正式走向企業化經營的轉捩點；一開始，一○一要求精格還須兼營乾洗店，為了要拿下這個點，胡震台咬牙吃下來，沒想到乾洗店虧損收掉，精格卻靠著修改手藝打出名號，尤其是能修改一○一商場中各國際品牌的衣服， 讓精格業績步步高升，聘用的裁縫師也逐步拉高到六位。

之後，精格逐步進駐百貨公司，從北到南愈做愈大，台北新光三越A11、京華城、福華名品到南部的南紡購物中心、義大世界購物廣場等共開了二十多個據點。胡震台不盲目擴點，不只考慮商場的業績，也考慮區域消費力，兼顧街邊開店的思惟，「我沒有那麼多人力，不能盲目擴點。」

二十多年來，精格的師傅流動率低，胡震台深刻了解每位師傅的個性和特殊需求，例如有人太需要錢，因此下班還拎二大袋衣物回家繼續趕工；有人只能偷偷摸摸來上半天班貼補家用，胡震台都全力配合。

胡震台用特殊的管理模式，讓這群師傅死忠跟隨，而師傅們則以高品質的手藝回報。這些娘子軍一針一線的車縫，雖是毫不起眼的小螺絲，沒有亮眼的頭銜、沒有數以億元計的營收，但胡震台將她們集結，打造全台灣最強裁縫部隊，創造她們的人生價值，也造福許多人的修改需求，她們是，角落真英雄。

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