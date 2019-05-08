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罷工若衝擊營運 長榮航：停年終不加薪、禁員工優待票

打造「新復仇者聯盟」 中國如何發揮狼性勇闖5G、新能源產業？

2019-05-08 13:50今周刊

【文／今周刊編輯團隊】

「賭性堅強」，中國電動車電池龍頭「寧德時代」榮譽董事長張毓捷的辦公室牆上，掛著這樣一幀書法。60歲那年，友人們請書法名家揮毫寫下蒼勁有力的四個字，送給他當生日禮物。豈料不久後，這幀書法竟一度被「福建第二富豪」給「A」走！

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福建第二富豪、張毓捷的徒弟、寧德時代董事長、A走書法的，指的都是同一人——今年51歲的寧德時代創辦人曾毓群。在本次「2019年兩岸三地企業市值一千大排行」調查中，去年在深圳證交所股票掛牌的寧德時代，以近8200億元台幣的市值，衝上第84名，持股近3成的曾毓群，身價則逾2千億元台幣。

對76歲的張毓捷，以及小他25歲的曾毓群師徒檔而言，創辦寧德時代，的確是個賭注。

因為，他們需要放棄原本安穩的工程師生涯，把身家賭在前途未卜的新創事業上，更令他們不安的是，誠如張毓捷所言：「做電池，是個非常危險的行業，電池裡裝的都是易燃化學物品。」

2011年底，寧德時代從ATL（新能源科技公司，寧德時代的前身）的汽車動力電池部門獨立出來，成為一家獨立公司。2012年，中國國務院發布《節能與新能源汽車產業發展規劃》，將汽車電池列為重點扶植項目，給予大力補貼。曾經，一輛純電動車小轎車，售價可能12至15萬元人民幣不等，政府可以補貼消費者一輛電動車高達6萬元人民幣。

換句話說，在中國，買電動車的成本，僅一般汽油車的一半。以今年而言，平均每輛純電動車消費者，仍可獲得近3萬元人民幣的補貼。

寧德時代便是在這個政策風口上遠颺起飛。自2012年後，中國電動車出貨開始呈現三級跳成長。以2018年而言，全世界總計賣出171萬輛純電動車，中國就占73％，達125.6萬輛。

挾著ATL時期出貨給蘋果、三星、華為等一線消費電子大廠的名號與口碑，寧德時代快速攻占市場，不僅中國本土車廠訂單囊括十之八九，2012年旋即拿下BMW電動車電池訂單，緊接著，福斯、日產、賓士、本田、寶獅雪鐵龍等國際車廠電池訂單也陸續落袋。

看準電動車未來趨勢

黃魚之鄉變「全球鋰電池之都」

快速攻城掠地的寧德時代，2017年電池出貨量首度超越特斯拉供應商Panasonic，坐上汽車電池出貨量霸主寶座，當年全球市占率達17％，2018年據估計已提升至22％。換言之，全世界每5輛純電動車中，就有一輛以上是由寧德時代製造的電池所驅動。

為寧德時代供應電源管理系統的台灣供應廠精星科技總經理張振紘指出：「發展電動車，是中國汽車工業技術完全自主的一條捷徑！」

深入研究汽車產業的張振紘分析，傳統燃油汽車的核心零組件是引擎與變速箱，占整車成本約25％至40％不等，汽車強國日本，摸索了將近一百年，才有引擎與變速箱的精湛工藝。

「但電動車的核心零組件是電池，占整車成本高達35％至40％之譜，擁有電池技術，就等於可以執未來全球汽車工業的牛耳。所以，中國才不惜代價發展動力電池。」

「現在主流技術是，電動車每充一度電至少可跑40公里；至於燃油車，即使省油車款，一公升汽油頂多可跑十幾公里。」工研院材料與化工所技術長潘金平解釋，電動車在成本優勢之下具有必然的未來性：「一度電不到3元台幣，一公升九五無鉛汽油要30元台幣！」

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本文為精采摘要，更多精彩內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1168期)。

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