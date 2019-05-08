中國力拚技術自主 台灣半導體產業該如何布局？

【文／今周刊】

由《今周刊》委託台灣經濟新報社進行調查統計的「2019年兩岸三地企業市值調查1000大」(簡稱兩岸三地一千大)結果，於五月八日正式發布。《今周刊》兩岸三地一千大調查邁入第十六年，今年排行榜中，最值得注目的是，代表中國經濟轉骨與產業升級的「新刺客」，佔居要角。

美國川普對中國發動的貿易戰打打停停，新近，在無預警下，川普政府宣布對從中國進口的2000億美元商品，關稅稅率提高至25%，引發震憾。在中國對美貿易報復籌碼已顯捉襟見肘下，加速產業升級腳步、提高技術自主，成為中國刻正醞釀反擊的最猛一拳。

電動汽車與5G通訊技術發展，被視為是中國經濟競爭力「彎道超車」的捷徑。因此，許多電動車概念股以及5G概念股，儘管上市未滿一年，在中國政府大力扶持與提供補貼下，企業規模迅猛成長，登上兩岸三地一千大的百名榜單。

其中，代表中國5G建設剛性需求的中國鐵塔，以1兆7136億元，位居第24名。代表自動化與人工智慧促使製造業升級的工業富聯，以1兆5468億元市值，排名第31，甚至超越母公司鴻海的53名。而僅花7年時間就超越特斯拉電動車電池主力供應商Panasonic，坐上全球電動車電池出貨量寶座的寧德時代，去年甫上市，也以8199億元市值，擠入第84名。

其他，諸如「新零售」代表美團點評與拚多多、「新醫療」代表邁端醫療等，也皆上市不到一年就能擠入一千大中的前一百名，展現黑馬之姿。

台灣企業部分，台積電今年上升一名，名列第六。今年一千大，總計有68家台灣企業入榜，較2018年減少4家。值得關注的趨勢是，在中國企圖強化半導體技術自主性的浪潮下，台灣半導體業戰略地位更顯重要，使得台積電、瑞昱與聯詠的排名大躍進。

2019年兩岸三地一千大的榜首由阿里巴巴擠下騰訊拿下，但是兩家差距微小。阿里與騰訊的互聯網龍頭之爭，檯面上打的火熱，也具體而微地顯示在一千大的排名之爭上。中國平安從去年第10名躍升至第5名，是進步最速企業，凸顯出該集團布局物聯網新金融的亮眼成果。貴州茅台從第12名上升至第10名，顯示出中國白酒消費呈M型化，高端高價白酒因為新富階級的壯大，而愈來愈受歡迎的趨勢。

◎ 2019兩岸三地一千大企業市值調查前15名

分享 facebook

◎ 台灣企業前10大

分享 facebook

◎ 上市不滿一年，即擠入前100大

分享 facebook