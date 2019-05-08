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年紀輕輕初入政壇 黃捷堅持：做自己喜歡的事很充實！

2019-05-08 11:12今周刊

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【文．蘇君薇】

高雄市時代力量議員黃捷，年僅26歲，初入政壇不滿一年，近期卻因一段「翻白眼」影片瞬間爆紅，成為PTT鄉民口中「新一代女神」。但在爆紅的背後，黃捷不僅是名政壇新人，更是名滿懷衝勁、熱情，為家鄉努力打拼的高雄女孩，堅持「當下做自己喜歡的事，很充實！」

撥通黃捷的手機，電話那頭傳來一陣有朝氣的甜美女聲，先向記者說明自己正在北上奔馳的高鐵列車上，接著正式受訪。

來自高雄市鳳山區的黃捷，國小至高中都在高雄念書，從高雄女中畢業後，就讀台灣大學，雙主修公共衛生系及社會學系，之後進入台灣大學環境衛生研究所攻讀碩士學位。大學畢業後，曾任媒體記者，專跑環境線及政治線，也曾擔任時代力量立法院黨團工作。

同學眼中衝勁十足的「背影」　永遠走在最前方

談及求學生活，黃捷透露，自己在高中時就很關注時事，也會閱讀雜誌，從中吸取新知、接觸社會議題，直到上大學後，更加廣泛地接觸各種社運團體、社會學相關理論，才開啟她對於媒體、公共衛生、性別等各項議題的高度關注，不但在校內擔任性平委員，也踴躍參與社會運動。

不論是「RCA事件」讀書會、2014年的「318學運」（亦稱太陽花學運），到2017年的立法院抗議勞基法修惡，都可見到黃捷的身影，而她充滿幹勁的樣子，更被大學同窗形容是「只能看見背影的同學」，不管做什麼永遠走在別人前方。

對此，黃捷笑說，與其說是衝勁，她倒認為是「要真的做自己喜歡的事情」，例如當記者、加入時代力量黨團工作、參與學校社團活動或社運等，「只能說，這是自己真的喜歡，當下做起來真的很充實的事。」

黃捷認為，不管做什麼，都要做自己喜歡的事。圖／黃捷服務處提供
黃捷認為，不管做什麼，都要做自己喜歡的事。圖／黃捷服務處提供
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沒想過下一步往哪走　時機點出現就站出來

回想當記者的時光，黃捷直言「對我幫助很大！」當時在跑政治新聞時，一次次的採訪，讓她廣泛接觸到政治史、了解政治人物的思想及作為，看見其中的個人價值，加上在時代力量黨團工作時，學到政黨如何運作，還有議事規則如何改變社會，這些經歷都對初入政壇的她很有幫助。

那麼，過往經歷也是影響從政的理由嗎？黃捷想了想後回答，其實在工作的當下她只想把工作做好，現在也是，不會特別想到下一步往哪走，當整個社會氛圍到了有改善機會的時機點，才讓她決定投身選戰。

黃捷舉例，2014年太陽花學運後，開始有非藍非綠的政治人物出現，而去年（2018）大家對傳統政治的厭倦，導致新政治破口出現，「所以像我們這種非政二代或富二代的人，是有機會參與政治的。」再加上，她認為台灣最近亡國感很重，出現很多撕裂、衝突，這些都不是大家樂見的，才會選擇這時站出來。

沒錢沒政治人脈　巨大壓力下生出奇招

不過，打選戰可沒這麼簡單！相較於多數參選人掛看板、買廣告，黃捷只是單純的一位素人，不但沒錢也沒政治人脈，讓她在一開始就強烈的感受到「政治等於金錢」，擔憂「這樣怎可能會贏，如果大家都是掛看板、買廣告，我們這種什麼都沒辦法做的人怎麼辦？感到深深無力，原來台灣政治是這麼回事。」

沒錢、沒政治人脈，讓黃捷背負巨大壓力，但也讓她在選戰中找到獨樹一格的宣傳法－騎單車穿梭在大街小巷、找好友寫推薦信，黃捷笑說「這是我唯一有的資源」，騎單車沒什麼成本，好友也對她有多年的認識，所以選擇透過這樣的方式讓大家認識她。

黃捷的努力、獨特宣傳法最終奏效，成為政壇最年輕議員，而說到初入政壇有什麼發現或期許？黃捷印象最深的，是不同黨派議員私下相處都很融洽，也希望能與以往有所不同，她說，過去較像是選民服務型的議員，現在則希望能針對問政、監督政府優先，回歸本質。

黃捷靠著騎單車拜票、找親友寫推薦信，在鳳山打出知名度。圖／黃捷服務處提供
黃捷靠著騎單車拜票、找親友寫推薦信，在鳳山打出知名度。圖／黃捷服務處提供
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翻白眼爆紅招來惡意批評　樂觀看待

秉持著要將工作做好的想法，以及為高雄鄉親、年輕人發聲，黃捷常在臉書專頁上分享自身工作報告、對議題的看法，卻沒想過，自己爆紅的契機，竟是在市議會上對市長翻白眼，甚至被PTT鄉民稱為「新一代女神」。

對此，黃捷坦言「因為翻白眼爆紅我也蠻意外的，這是一瞬間的動作，甚至不到一秒。」感謝大家對她的支持，但也希望大家別失去焦點、不要造神，不希望大家覺得她是多厲害的人，「希望大家還是回歸到我是議員的這部分，我只是正常做好自己的工作而已，所以希望大家不需要太過吹捧。」

爆紅之後，開始有不理性網友留言攻擊、惡意批評，但黃捷都樂觀看待，謙虛表示自己還蠻樂於接受批評，「因為我真的還有許多需要學習的地方」，知道不要過度在意負評，否則心理會愈來愈不健康。

不過，網路留言攻擊也讓黃捷想起最近剛看完的《我們與惡的距離》，她說，儘管她不太在意惡評，知道大家是在激動的情況下留言，但大家還是要對網路上的發言負責。同時，黃捷也提及，先前看的美劇《國務卿女士》，劇中角色處理政治外交有何困難，對她了解政治運作有蠻大幫助。

鼓勵大家「不要害怕」　人都有改變社會的機會

最後，被問及有何建議可分享給像她一樣有意從政的年輕人？黃捷想了想說，「我覺得，大家不要害怕」，假若自己能成為一個典範，她希望可鼓勵大家，不論是素人、年輕人、沒背景的人或家財萬貫的人，都是有改變社會、貢獻社會的機會。

黃捷發現，許多年輕人不關心政治，但她認為「生活就是政治，這是我們公民的責任」，希望可以號召大家多關心政治，若大家都透過自身方式在對社會進行些微的改變，這都是推進社會很重要的力量。

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