上班族如何錢滾錢？她靠低薪價值選股 4年本金暴增兩倍

圖／達志 分享 facebook

【文 許雅綿】

「開始投資之前，我看了很多書籍，書中都會建立一個觀念『愈年輕開始學習投資，愈好！』而且剛開始投資的錢，賠掉錢也沒關係，當作繳學費，因為可以為你帶來經驗，不要等到存了很多錢、一把年紀了之後才投資，會賠的更多。」75年次、有10年以上投資經驗的蕾咪說道。

大學期間，對於「投資」兩個字非常有熱忱，不過當時蕾咪只有家教收入，薪水並不穩定，為了想要了解投資，她大學曾經跑到銀行，跟行員說「我想要投資基金！」當時在一名理專的協助下，她開始學習看線圖、了解什麼是基金。

剛開始接觸投資，蕾咪接收投資訊息的管道，除了書籍、網路，就是到銀行去找理專。

等到慢慢累積投資知識後，蕾咪出社會後領到第一份薪水，就馬上投入基金市場，而誤打誤撞，她投資的第一年，剛好是2008年金融海嘯，金融市場慘跌的那一年，撿了大便宜。

透過七三法則、價值選股

投資基金4年本金翻倍賺

理工背景出身的蕾咪，投資很有想法、計畫性。她出社會第1份薪水為3萬5千元，她透過「三個信封理財法」，將自己的薪水分成三等份：生活花費、儲蓄和投資。

剛工作的前3個月，她先大膽地投入薪水的3分之1，即1萬元拿來投資基金，而後回到校園讀研究所，收入降低後，改為每月3000元定期定額買基金，連續扣款4年多。

她回憶，投資的第一年，剛好是2008年金融海嘯，當時什麼都不懂的她，只知道投資人都賠的很慘，不過抱持著「反正來繳學費」的樂觀心態，加上當時聽到「市場來到近5年低點，」她就順勢進場投資基金，而後才發現，她在2008年10月進場，碰巧讓她買在起漲點。

自嘲將投資當作「網路遊戲」，蕾咪有著自己的一套選基金法則。篩選基金上，除了看過去績效報酬之外，也會研究基金的持股分析、了解投資區域、產業等，且會判斷該檔基金持股的公司營運狀況，進場後也要設定「停利點」。

此外，蕾咪也很懂得資產配置，投資屬性偏向積極的她，會配置7成股票型基金、3成債券型基金。而當時持有的基金當中，美國大型企業和貝萊德世界礦業基金等兩檔基金，讓她獲利最有感。

蕾咪說，2008年買了美國大型企業基金，該檔基金持股成分包括微軟、亞馬遜、麥當勞和肯德基等大型公司，當時認為「就算是金融海嘯，還是要吃飯、使用生活類的商品」。

綜合評估下，她買進了美國大型企業基金，後來該檔基金也有20~30%的投資報酬率；而後也買了風險屬性較高的貝萊德世界礦業基金，持有期間也有50~80%區間的投資報酬率。

若以蕾咪2008年10月開始連3個月投資1萬元，接著每個月3千元，到了2012年為了到歐洲遊學，她將所有基金獲利了結，當時帳戶約有40萬元，若扣掉本金17.4萬元，估算下來，她投資4年多，本金暴增超過兩倍。

基金獲利了結 轉戰台股

自學摸索一套選股邏輯

基金獲利了結之後，蕾咪拿了投資基金獲利的錢，到了義大利實習、歐洲旅遊了一年，2013年回到台灣，進到一家美商科技公司上班。

由於蕾咪任職的公司在美國有掛牌上市，並開放員工以85折認股，她為此開立的美股投資帳戶，並開始研究股票市場。後來認股的公司股票上漲了3成，扣掉手續費等成本，賺了近4成。

美股的獲利經驗，讓她嚐到甜頭。蕾咪的投資工具，也從基金轉戰到了股票市場，特別是台股，且隨著收入的提升，投資金額也從每個月3千元，增加到3萬、5萬元。

有過投資基金的經驗，蕾咪很清楚自己屬於「價值型投資人」，她偏好透過分析財報、殖利率等數據，來擬定選股策略，再透過電腦篩選出符合條件的個股。

篩選條件上，殖利率一定要大於5%，ROE〈股東權利報酬率〉介於10~15%之間，而財報分析則著重現金流是否穩健，以及股價不要偏離每股淨值太多等面向，來判斷該公司值不值得投資。

至於選股條件設定好，用電腦篩選出個股後，再以「七三法則」來做配置，也就是7成配置高風險、高報酬股票，例如科技股等；3成則配置較低風險的股票，例如傳產股、電信股等。她也陸續持有10多檔股票，包括超豐、潤泰新等。

值得關注的是，股票操作上，她會將持有的股票，區分為波段股和定存股。波段股操作一定會「嚴守停利點。」

她說，只要碰觸到停利點就賣，「停利點最高就是設定20%，我不會追高。」定存股則長期投資，穩定領股息為主。

她說，台股投資一路以來大賺小賠，到後來她靠了8成的台股投資、1成的外匯投資、1成的黃金投資以及定存，在新竹買了一間預售屋，並創業成立一間數位行銷公司。

「價值選股、資產配置、停利停損，」是蕾咪投資歷程中，始終不變的心法。

小檔案 蕾咪〈Rami〉

出生：1986年

學歷：中興大學資工系、台大電子所

經歷：工業技術研究院 設計工程師、美商公司研發工程師

投資資歷：10年以上

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