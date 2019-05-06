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朱立倫質疑小英稅改濟富 但真正受惠的是薪資族

2019-05-06 08:37今周刊

朱立倫臉書
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【文．張弘昌】

5月3日晚間，前新北市長朱立倫邀請前金管會主委曾銘宗在臉書直播，批評蔡政府的稅改是「障眼法」，而且是「小濟貧、大濟富」。

隔天早上，朱立倫再度臉書發文質疑小英的全民稅改方案，表示「許多受薪階級看似扣除額變多了，然而相較之下，蔡政府對富人卻大方無比，包括綜所稅率從最高45％下修到40％，股利所得的稅率，則一口氣從45％調降到28％。」由於正值繳稅時節，此文一出引發網路各界論戰。

今年5月，綜所稅納稅義務人開始適用去年初通過的稅改新制（全民稅改方案），按照財政部預估，將有542萬戶的所得稅負擔減輕，為此總統蔡英文日前還透過官方LINE發布懶人包流程圖，讓民眾一次就看懂，因此朱立倫的直播和發文，明顯是針對小英而來。

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全民稅改方案，是前行政院長林全任內的政績，並在賴清德繼任後立法通過。而當初為了捍衛自己的改革理念，林全接受《今周刊》專訪時就直接指出，此次稅改的最大受惠者為「薪資所得者」和「中低收入者」，增加的是公司營所稅和外資股東股利所得，政府整體稅收則沒有明顯增減。換句話說，主要是稅收來源結構改變。

為何對薪資所得者和中低收入者有利？從稅改內容就可以清楚知道，當時修法提高了四項所得稅扣除額，包括標準扣除額、薪資扣除額、身心障礙扣除額和幼兒扣除額，分別增加33％（9萬元到12萬）、56％（12.8萬元到20萬）、56％（12.8萬元到20萬）和380％（2.5萬元到12萬），受益戶則分別為517萬戶、542萬戶、62萬戶和61萬戶。

以此推算，只要個人年所得低於40.8萬元、雙薪家庭年所得低於81.6萬元、4口之家（兩位5歲以下子女）年所得低於123.2萬元，就不必繳稅，而這也讓許多人今年報稅時，發現跟去年不一樣，開始「有感」。

營所稅＋股利所得稅的實質負擔稅率

超過綜所稅最高稅率

另外，外界爭議最多的股利所得稅，最後在甲乙兩案中採用乙案，也就是「合併計稅減除股利可抵減稅額」和「單一稅率分開計稅」擇一使用。

「合併計稅減除股利可抵減稅額」就是將股利所得與其他各類所得合併加總，計算應納稅額後，並按股利金額的8.5％計算可抵減稅額，但每一申報戶抵減上限金額為8萬元，這對全年股利所得約94萬元（8萬元／8.5％）以下者有利，也有機會享有退稅，適用一般小額散戶和菜藍族。而要超過94萬元股利，以股息殖利率5％計算，股市資金要在1880萬元以上。

至於「單一稅率分開計稅」，指股利所得按照單一稅率28％分開計算稅額（分離課稅），其他各類所得則另外計算後，合併申報繳稅，這對適用綜所稅高稅率者（30％以上）有利，而這點也是朱立倫批評的地方。

對此，早在稅改草案期間，林全就已經舉例解釋。他說，假設一家廠商獲利100元，他先交20元營所稅（新稅制從17％提高到20％），剩下80元分配給股東，又用28％分離課稅（原本26%，後來立法調高為28％），相當於在綜所稅被課徵22.4元（80*28％），兩者合計稅率是42.4％（（20+22.4）／100），已經高於綜所稅最高累進稅率40％。

林全認為，在承擔風險下，股東投資企業每淨賺100元還要交42.4元給政府，已經不算輕了。而且如果要增加企業股東在台灣的投資意願，稅制的高低是很重要的一環。

事實上，根據財政部的試算表，這次股利所得課稅也是「大搬風」，取消了兩稅合一可扣抵稅額減半制度，增加了股利所得乙案新制，各自減少和增加了500多億元的稅收，而按照2015年所得稅報稅資料比較，這500多億元重分配後，一般民眾因為新制可享有約300億元減稅額，高所得富人則約263億元，前者仍然高於後者。

至於綜所稅最高稅率從45％降至40％，過程有其歷史緣故。2014年，在民眾仇富氣氛下，立法院通過富人稅條款，除了將股利可扣抵稅額減半外，還把年薪超過千萬元的所得者，最高稅率調高5％。

原本這項立法是因為稅制不公呼聲不絕，因此順從民意想從富人身上多擠出稅收，但卻引發後遺症，因為連高階人才的薪資負擔也跟著增加，結果開始爆發出走潮，或被境外公司挖角，不利產業升級。

當時和碩董事長童子賢就忍不住批評，45%所得稅率原本想要增加課徵資本家的所得，卻意外懲罰到專業經理人，衝擊到這些工作者的創造力及生產力，跟政府的初衷背道而馳，最後就是把台灣人才往國外推。其實不光是台灣，法國的富人稅也因為造成境內資金大量出走，最後黯然收場。

薪資所得稅收占比過高

有待進一步稅改

股利所得課稅只是新制取代舊制，增減變化不大；而綜所稅四項扣除額大幅提高以照顧中低所得者，但政府整體稅收卻沒有明顯增減，因此必然有其他稅種增加來填補，這個被「拔鵝毛」的稅種就是之前提到的營所稅和外資股東股利所得。

其中營所稅從17％增加到20％，是最大宗的創稅來源，可增加600多億元，但仍比美國、日本、韓國和中國大陸還低；外資股東的股利稅額扣繳率則從20%增加至21%，也不得抵繳未分配盈餘加徵稅額。

由此可知，當初林全所主導的全民稅改方案，並非「小濟貧、大濟富」，而是政府稅收來源重分配，且由於內資稅率和外資拉近，反而減少了過去「假外資」的怪象。

至於薪資所得稅收占比過高問題，則有待進一步推動稅改，比方檢討房地產等財產交易和持有的稅率，以縮減貧富差距。

延伸閱讀》

稅收超徵5千億拿去「還債」 稅改團體：應還稅於民

看不懂這次三讀通過的稅改？ 懶人包看這裡

稅改案三讀通過！月薪3萬元以下不用繳稅

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