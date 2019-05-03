股神認錯買進這家公司股票 巴菲特：當初沒買是笨蛋！

【撰文：林韋伶】

被全球投資人奉為「股神」的巴菲特（Warren Buffett）竟然也有看走眼的時候？！是哪一檔股票讓巴菲特在接受媒體採訪時承認：「當初沒有買真的是笨蛋。」

圖片來源／達志 分享 facebook

由巴菲特掌管的波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway，簡稱波克夏）公司即將在美國時間5月4日召開股東會，在股東會前夕，巴菲特接受美國CNBC電視台訪問時自爆，波克夏已買進全球最大電商龍頭亞馬遜（Amazon）的股票，巴菲特還說：「我一直是亞馬遜的粉絲，但之前沒買亞馬遜股票真的是笨蛋。」

事實上，這已經不是第一次巴菲特對於沒有早點成為亞馬遜股東表達惋惜，在2018年的股東會上，他就曾經說過：「我從亞馬遜剛成立就開始觀察這家公司，我覺得貝佐斯創造的可謂是奇蹟，但如果某項東西被我視為奇蹟，我通常不會投資在其中，這就是我犯的錯誤。」

不過，巴菲特隨後也補充，這樣的原則還是讓他逃過投資網景公司（Netscape）這種大泡沫。

此外，儘管波克夏買進了亞馬遜股票，但真正出手的人仍然不是巴菲特，根據外媒報導，應該是由管理價值逾130億美元（約台幣4043億元）股票投資組合的Todd Combs或是Ted Weschler所買進。

2016年蘋果改變了巴菲特投資風格

如果對巴菲特投資風格有些研究的人應該都知道，他其實並不偏好投資科技股，在波克夏的90多家企業持股中，多數為保險、能源、食品零售、鐵路等產業類股。一直到2016年，他對科技股的態度才出現改變，其中一項最為外人所知的就是投資蘋果（Apple）。

在2016年，同樣是在Todd Combs或Ted Weschler的主導下，波克夏開始買進蘋果股票，累積到了2018年9月，波克夏的蘋果持股甚至一度達到約5%，持股市值飆上近600億美元（約台幣1.87兆元）。

不過，在巴菲特成為股東後，蘋果股價開始走跌，波克夏在過程中也慢慢降低蘋果持股約289萬股，也就是大約1%的持股，且一直到今年2月，巴菲特表示他們都沒有再增加蘋果持股。

想要了解波克夏的投資策略是否有改變、巴菲特是否將針對接班人議題有相關發言、股東們又會對巴菲特有哪些提問，都可以關注在美國時間5月4日，將於內布拉斯加州奧瑪哈（Omaha）登場的波克夏股東會，目前外媒估計當天將有3~4萬名股東到場參與。

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