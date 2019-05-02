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政治素人沒包袱 郭董：若當總統要組「勝利者聯盟」

租約將到期、房東擬漲2成租金 信義威秀會搬家嗎？

2019-05-02 15:15今周刊

【文／梁任瑋】

高居全台影城營收王的信義威秀影城租約即將在2020年11月到期，身為房東宏泰集團有意調高租金，使得威秀究竟是續租或是另找他處，再度成為信義商圈各大商家的熱門話題。

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信義威秀是台北信義計畫區內唯一的電影院，早年首創商場結合電影院模式經營，以電影院為核心，再結合高達4、50家餐廳、服飾、百貨等零售業種，提供一次購足的消費形態，打造成功的經營模式。據了解，信義威秀除了過半收入來自電影票，還有約4成5營收是餐飲、轉租、廣告等收入，被視為威秀影城的金雞母，也讓信義威秀儼然成為此區地標之一。

評估是否續租之際，威秀影城同步準備擴增勢力，進駐興建中的信義計畫區大遠百A13，也因此一度被外界解讀是要轉移陣地。

A13定位為頂級影廳

根據威秀影城規畫，大遠百A13定位為頂級影廳，客單價將達500元以上，與目前信義威秀有所區隔，目前威秀也已在A13百貨外牆掛上招牌，宣示擴大版圖的意味濃厚。

商仲業者透露，隨著微風南山廣場開幕後，信義計畫區商場租金跟著水漲船高。身為信義區大地主的宏泰，在信義計畫區松壽路上就有A14（即現在的ATT 4 FUN）、A16、A17（即威秀影城）、A19（即NEO 19）共四棟商場，其中威秀影城所在的2棟，因為租約簽得早，租金行情偏低，每年租金收益為2億元，若比照微風南山的水準，還有調漲空間，因此宏泰打算趁著租約到期，提高租金行情，預計可以增加20％租金收益。

為此，信義威秀的商場櫃位廠商也很關心未來租金成本是否大幅調升，擔心未來威秀為了轉嫁租金成本，有可能調高餐飲櫃位包底抽成比率。

本刊針對與威秀租約到期一事詢問宏泰，得到的回覆是，「目前正在密集洽談中，會盡早做出決定。」看來宏泰與威秀能否再續前緣，很快就會有答案出爐。

至於緊鄰信義威秀隔壁的NEO 19，由建鑫開發董事長王超立向宏泰承租經營，而ATT 4 FUN目前租約也尚未到期，短期內均沒有異動情形。

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【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

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