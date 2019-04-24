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製造假新聞讓他們賺到跑車、新房 揭秘全球假新聞大本營如何惡意操弄

2019-04-24 13:11今周刊

揭秘全球假新聞大本營如何惡意操弄。 圖／聯合報系資料照片
揭秘全球假新聞大本營如何惡意操弄。 圖／聯合報系資料照片
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【文．非營利性網路媒體《報導者》劉致昕】

根據跨國民間媒體組織「組織犯罪與貪腐舉報計畫」（Organized Crime and Corruption Reporting Project,OCCRP）調查，北馬其頓的韋萊斯（Veles）小鎮不僅是2016年美國總統大選中極右媒體的外包對象，也可能是俄羅斯國家網軍的下游。

更重要的是，在被揭露之後，韋萊斯還繼續對外做網軍生意，已有7個國家開始複製「Veles模式」，建立起影響各國輿論的「境外勢力」。

記者獨家專訪名片上印著「不小心幫川普當選」的網軍教練，談他如何在假訊息產業中淘金。

踏入這座因惡意而振興的小城

「我知道這可能不是最道德的職業，但這真的改變了我的人生。」

卓加亞諾斯基（Filip Trajanoski）在電話那端告訴我，今年25歲的他，有房、有車，第二次創業也做6個月了，是做Instagram上的行銷服務。

改變他人生的，是他創立的個人網站，在過去4年為他帶來至少25萬美元收入，「我是比較差勁的，光是我認識的人，就有三個人賺了至少一百萬（美元）。」卓加亞諾斯基來自北馬其頓共和國中部小城韋萊斯（Veles），讓他快速致富的，正是2016年美國總統大選期間，眾多操作不實資訊的境外網站之一。

當時，北馬其頓至少有一千人在做這門生意，為準川普支持者建立政治性的內容農場、經營粉絲專頁，大賺廣告錢。

打開他的臉書，他具備所有年輕人追求的一切：度假行程、健身、一身帥氣的行頭，但同時，他也是臉書和全球民主國家「通緝」的對象。

時間回到2016年。根據《紐約時報》（The New York Times）報導，2016年美國總統大選隔天，歐巴馬（Barack Obama）一整天近乎歇斯底里地抓著幕僚，質問來自（北）馬其頓的故事（2019年2月更改國名為現名）。

而選戰中被川普擊敗的前國務卿希拉蕊（Hillary Clinton），她的怒火延續到選後一年，2017年中，她面對著全場觀眾，細數她選舉落敗的原因，在指出俄羅斯影響大選後，她接著說，「還有那些在（北）馬其頓開假新聞網站的人！」

臉書與民主國家都要「通緝」的對象

無視道德 成為追求享樂人生者的標竿

北馬其頓生產的故事和新聞很多，以下是其中三例：

教宗震驚全球，支持川普擔任總統！

ISIS領袖要美國穆斯林投給希拉蕊！

希拉蕊：「我樂見像川普一樣的人參選總統，他是誠實而且無法賄賂的。」

這些煽動性、經常混雜著事實與謊言而組合成的「新聞」，緊抓川普支持者的眼球，在大選期間「瘋傳」；後兩則新聞，至少獲得五十萬次以上的分享、按讚、點閱，第一則互動數近百萬，還讓教宗緊急召開記者會澄清。

更不用說，因為希拉蕊電子郵件資料外洩的爭議，選戰大半時間，她都在對抗各種關於她的假新聞。

曾在北馬其頓進行調查的「組織犯罪與貪腐舉報計畫」（Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP）記者貝福德（Aubrey Belford）接受《報導者》專訪時表示，北馬其頓這群青年，在一六年美國大選中的角色震驚全球和網路巨擘，但他懷疑，青年失業率將近五成的北馬其頓，怎麼能夠精準抓到美國讀者的口味？又是如何憑空操作社群行銷，創造如此龐大的商機？究竟一開始是誰提供這些知識、技能和經驗？

帶著這些疑問和好奇，貝福德於2018年開始展開調查。

他發現，在北馬其頓青年們大舉建立美國政治網站的前3個月，一名經美國聯邦調查局（FBI）認定為俄羅斯國家網軍的幹員，曾入境北馬其頓。他在去年底的發現，引起北馬其頓以及歐洲國家跟進調查——北馬其頓不只影響了2016年的美國選舉，若其背後脈絡與俄羅斯相連，則直接影響西方國家利益。

同時，在《報導者》過去追蹤北馬其頓網軍的過程中，我們也從卓加亞諾斯基的臉書頁面上，找到了當時替他架設網站的「幕後功臣」。

那是一段自稱為「網路顧問服務」的課程廣告，影片中，一名中年男子乘著快艇、在海洋上享受快意生活的畫面，號召有志投入網路行銷的青年，透過成為「網路顧問」改變人生。

「是他幫我建立網站的。」

卓加亞諾斯基說，2014年，他把從美國打工度假賺來的積蓄投入一堂500美元的行銷課。

500美元，新台幣15000元，相當於北馬其頓人的平均月薪，換來3個月的網路課，和一個架好的網站。「接著我就負責每天寫文章，廣告費就進來了。其實也不是真的寫啦，就是複製貼上而已。」卓加亞諾斯基笑說，他從《紐時》、《衛報》（The Guardian）的熱門排行榜上挑文章，改標題，「調整」內容後，直接收割流量。

閱讀全文

本文為精采摘要，更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1166期)。

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