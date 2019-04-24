郭董參選 鴻家軍股價還漲嗎？留意這13檔個股

鴻海(2317)董事長郭台銘選總統的效應，在政壇、股市都發燒，從3月底開始，鴻海股價就隨著陸續公布的財務數字與市場的傳言愈走愈高。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

【文．唐祖貽】

27檔「鴻家軍」4月漲勢優於大盤及櫃買，成為近期台股最整齊也最熱門的族群。不過在短線激情過後，鴻家軍中還有哪些值得持續追蹤與布局呢？

鴻海(2317)董事長郭台銘選總統的效應，在政壇、股市都發燒，從3月底開始，鴻海股價就隨著陸續公布的財務數字與市場的傳言愈走愈高。外資也紛紛更新對鴻海股價的看法與目標價。

第一金投顧董事長陳奕光認為，看好鴻海的外資，主要著眼於去年第4季毛利率、營益率都明顯成長，代表鴻海近年積極切入人工智慧與物聯網（AIOT）與機器人等新產品領域、努力改善產品組合與獲利結構，已初步見到成效，未來毛利率與營益率能否持續成長，將是追蹤重點。

至於看法較為保守的外資，則是認為股價短線漲幅已大，且郭台銘若不再是鴻海的經營者，對股東並非好事。陳奕光說，鴻海股價從3月底起漲至今，3周大漲超過兩成，現階段漲幅已大，不宜追價。至於外資的看法，投資人可以參考，但重點應放在其論述的理由，並非只看目標價。

鴻家軍表現亮麗

政治是短線 中長線靠業績

以第一金投顧的研究，鴻海今年全年營收可能僅與去年持平，關注的重點會放在獲利能力是否持續改善。

若郭台銘未來代表國民黨參選，也許短線還有些紅利效應，但基本面才是中長線的參考依據。

至於進入四月以後，隨著郭董參選情勢逐漸明朗，台股上市櫃共27檔的「鴻家軍」也全部動起來，展開「慶祝」行情。

即使旗艦企業鴻海的股價短線拉回，但根據第一金投顧的統計，從年初至4月19日止，鴻家軍股價平均上漲約28%，優於加權指數的約13%、櫃買指數的約16%，市值成長近4千億元，這些漲幅絕大部分是4月所貢獻的。

陳奕光表示，鴻家軍成為台股4月漲升的主角，一方面是郭董參選的效應，但基本面轉佳也是關鍵。

去年受景氣影響，鴻家軍整體獲利年減21.4%，比整體電子業成長約2.3%明顯遜色，這也是去年鴻家軍股價不佳的主因。不過今年第一季營收已轉為年增1.03%，優於整體電子業的衰退0.49%。

所以，陳奕光從基本面來看，鴻家軍的最壞情況可能已經過去，當然目前股價短線漲幅已大，且郭董已正式宣布參選、短線似有利多出盡的情況下，不建議投資人再搶進，但可檢視集團中基本面、籌碼面真正轉佳的公司逢低布局。

陳奕光認為，附表中的天鈺（4961）是鴻家軍中的驅動晶片（Driver IC）設計公司，主要用於大面板，並供應集團內群創（3481）所需；另外天鈺還跨足手機用整合驅動和觸控功能的TDDI（觸控面板感測晶片），也是今年的熱門產品。

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