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5月報稅荷包大失血？每月做這件事 最多可少繳4萬元

2019-04-17 13:56今周刊

圖／達志
圖／達志
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【文．許雅綿】

「個人自動提撥6%的勞工退休金，有什麼好處？」、「自提6%只是延緩繳稅，最後不是還是得繳稅？」

根據勞保局至今〈2019〉年2月最新統計，除了雇主按月提繳的6%勞退金之外，願意自動提繳的人數達逾53.4萬人，平均自提率約為7%（勞退新制勞工參加自提比率）。

勞工退休金組組長楊佳惠表示，勞工選擇自提或不自提最大的因素，在於所得的高低。薪資較低的民眾，每個月要額外扣除薪資自動提繳勞退金，是比較困難的，所以從統計數據來看，薪資所得越高，自動提繳的比例越高，目前薪資超過11萬元的高薪族，自提比例超過3成占最高。

勞退自提6%節稅

高薪族最多可省4.32萬元

依規定，雇主每個月都要提繳勞工薪資的6%到勞工的個人勞退專戶，而勞工也可以在每月工資6%範圍內，自願提繳退休金。勞退自提除了有保本儲蓄的功能外，最重要的是能夠「節稅」，很多高薪族都透過此方式，省下不少稅金。

根據勞工退休金條例規定，勞工每月自願提繳的金額，可以從當年度的個人綜所稅總額中扣除，且薪資所得級距越高者，節稅效果越明顯。

楊佳惠指出，按照相關規定，月提繳工資上限以15萬元的6%為限，也就是說，可自當年度綜所稅總額扣除的金額以10.8萬元為上限（計算方式：15萬*6%*12個月）；若勞工月薪資所得超過15萬元，其綜所稅扣除的金額仍以10.8萬元為限。

舉例來說，小美月薪4萬元，每年自提6%，一年總共提了2.88萬元，若以其適用的綜所稅率5%、不考慮累進差額來計算，約可省下1440元〈計算方式：2.88萬*10%〉。

若以高薪族來看，安永會計師事務所稅務服務部執業會計師楊建華舉例，適用最高綜所稅率40%的高薪族，每月最高自提工資上限為15萬元，自提6%為9000元，一年最高可自提10.8萬元勞退金，若以其適用的綜所稅率40%計算，相當於省了4.32萬元的稅金〈計算方式：10.8萬*40%，不考慮累進差額〉。

勞退自提節稅是延緩繳稅

而非真的省到稅？

「每月最多自提6%，雖然當年度的綜所稅總額可扣除，但等到退休時領到那筆退休金，還是要列入計稅，一來一往之下，真的會比較節稅嗎？」上班族謝小姐問道。

楊建華說明，雖然自提退休金並非免稅，是併入未來的退休金來計算，但退休金有很高的免稅額，不管是一次領或是月領，一般人是課不到的。

勞工請領退休金，依所得稅法是屬於退職所得，課稅部分，要依財政部公布的2019年度退職所得定額免稅之金額來計算，其中選擇一次領取的民眾，若一次領取退休金的總額，在18萬元乘上服務年資的金額以下，該所得免稅。

若超過18萬元乘以服務年資的金額，未達36.2萬元乘以服務年資的部份，半數的金額會被課稅；超過36.2萬元乘以服務年資金額部分，則全數列為所得課稅。

至於分期領取退休金的話，則以全年領取總額，減除78.1萬元後的餘額要被課稅。

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2019年退職所得課稅方式。

舉例來說，A小姐在甲公司工作30年，領到了600萬元的退休金，她採一次提領的方式的話，免稅的部分為540萬元〈計算方式：18萬元*30年服務年資〉，超過的部分有60萬元，其中的一半，也就是30萬元要申報所得稅。

有勞退自提的民眾

今年報稅留意這欄位！

而5月報稅季即將到來，楊佳惠提醒，自願提繳退休金的勞工朋友，報稅時要注意2018年度個人扣繳憑單所得總額，是否已扣除自願提繳金額。

她進一步說明，若拿到事業單位2018年度「各類所得扣繳暨免扣繳憑單」時，可留意「依勞退條例或教職員退撫條例自願提(撥)繳之金額」欄位，是否已填報2018年個人自願提繳退休金的金額，並於「給付總額」欄位中扣除自願提繳金額。

例如陳先生2018年每月薪資5萬600元，全年薪資所得〈包含年終獎金〉共計70萬元，當年已自願提繳勞工退休金3萬6432元〈提繳工資50,600元×6%×12個月)，則公司應為陳先生開立的扣繳憑單「給付總額」為66萬3568元〈70萬元－3萬6432元〉。

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