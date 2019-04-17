親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
商業周刊
新新聞
多維TW
今周刊
遠見
天下
全球中央
台灣光華雜誌
看雜誌

韓國瑜看郭董參選：天塌下來兩個人頂 舒服多了

年領171萬股息！老手教你避開高息股投資三大雷區

2019-04-17 13:18今周刊

【文／今周刊 謝富旭】

上市櫃企業紛紛公布今年的股利政策，投資人莫不張大眼睛盯著高配息、高配發率（指每股配息相對於每股稅後純益的比率）以及高殖利率（指每股配息相對於股價的比率）的「三高企業」，期望在今年除權息旺季能夠豐收。不過，如果你只會盯著「三高」指標的話，小心「偷雞不成蝕把米」，賺了股息、輸了本金、住進套房，落得一場空！

分享

我們針對已經宣布股利政策的上市櫃企業，向存股達人——流浪教師華倫（本名周文偉）請教。令人意外的是，其中具有超高殖利率的個股，沒有一家在華倫老師現有的投資組合當中。

高股息股投資，望文生義，理當是配息愈高，同時股價愈低，使得殖利率（每股配息除以股價）愈高愈好。

誤區一：殖利率愈高愈好？

但你可能賺到股息，賠了本金

回到今年截至4月12日的高股息排行榜單，被動元件製造廠國巨以13.8%的殖利率拔得頭籌，網路線材廠松普以12.5%居亞軍，記憶體晶片製造廠南亞科則以11.8%居第三。

「這些公司都不在我的投資名單，主要是它們以往的配息紀錄並不穩定。」周文偉細數：「國巨這兩年的確很不錯，但波動太大……；松普往年幾乎零配息，今年為何突然配息大爆發？原因我也不清楚。」至於南亞科，「甚至曾經慘賠多年過。」周文偉強調，並非認定這些是不好的公司，「我也可能錯失黑馬股，但它們所處產業變化真的讓我難以理解，基於這種『未知』的風險，我寧願割愛。」

誠實面對自己的「無知」，並克服面對「高」股息的貪婪本性，是成為高股息股投資贏家的第一步。周文偉近20年來，秉持著只投資自己能理解的產業標的、克制短進短出衝動、耐心等待收割的投資原則，截至2018年底，他的股票投資部位已逾三千四百萬元，去年的現金股息進帳達171萬元。

誤區二： 買進定存股就不理？

變天了，還是要找地方躲雨

2012年至2013年，周文偉投資王品，最高持有15張，每張買進均價達450元。王品擁有許多強勢的連鎖餐廳，比如西堤牛排、陶板屋等，企業形象與實質的營運獲利表現皆佳。

周文偉買進股票後，都會追蹤企業的每季營運或每年獲利狀況。雖然他不會因買進的企業某一季表現不佳，甚至某一、二年表現不佳就斷然賣出；但是買進王品後，他整整觀察了3年，發現王品獲利年年惡化，最後他決定在2百多元價位停損出場。當時看起來是筆慘敗的投資，但停損後，王品最低跌至70幾元價位。

王品的投資經驗，讓周文偉了解到餐飲業殘酷的競爭實況，因此，投資高配息股，應該更專注在具有壟斷性或寡占性的企業才對。

然而，即使具有壟斷性與寡占性，也未必是成功的保證！周文偉再舉他曾經投資過的有線電視系統商大豐電為例，2009年他趁股市低檔，以45元價位開始投資大豐電，買進後數年，不論配息與股價表現都沒話說；但一二年政府宣布有線電視可跨區經營，主要據點在新北市的大豐電，可以跨到台北市、基隆，甚至高雄市經營，看起來是大利多。問題是，其他業者也可跨到大豐電原本的大本營——新北市經營！

「剛開始我也不太了解『跨區經營』的深層意義是什麼，但從後來的媒體報導以及營運數字顯示，大豐電2012年後，獲利與配息雙雙下滑，原來一場有線電視產業的價格割喉戰正慘烈地上演中！」2015年底，周文偉以51元左右價位，全數出清大豐電，出清後，該股最低跌至31元多。

所以，不要以為以「定存股」的心態投資高股息股，就能置之不理，沒有盯好你買進公司的發展以及產業變化，還是會吃虧的。

更多精彩內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1165期)。

你可能感興趣》

老謝：懂得珍惜台股的高殖利率！

「高殖利率」定存股的真相

一年多次配息賺很大？ 存股大戶公開操作心法

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

分享

今周刊

《今周刊》是台灣近六年來發行量成長第一名的財經雜誌。 我們以『深入財經、預約財富、關懷社會、品味生活』為編輯核心，是台灣最具影響力的綜合性財經雜誌。每周提供最新的財經剖析與產業動態，近年來並領先報導「消失的醫生」、「退休金大騙局」與「苦勞經濟」，並揭發台灣食安危機等重大議題，推動政策改革引起社會廣大迴響。 《今周刊》十八年來滿足讀者對財經趨勢的需求，更關懷社會、推動改革，期許與讀者共創進步的台灣！

相關新聞

5月報稅荷包大失血？每月做這件事 最多可少繳4萬元

2019-04-17 13:56

《與惡》逼視台灣集體心靈創傷 陳妤演活殺人犯妹妹：多想想與善的距離

2019-04-17 13:18

曾被酸「等著看妳出糗」承接爸爸衣缽 吳旻潔走自己的誠品人生

2019-04-17 13:18

NBA「史上最偉大射手」說自己活得像個囚犯 三分球王不信天賦

2019-04-17 12:35

難以啟齒說再見？ 拒絕別人前先學五月天阿信「同理」法

2019-04-16 13:53

從「必須要完美」到「知道自己夠好」 流行天后蔡依林如何走出他人眼光？

2019-04-15 11:22

有3％就偷笑？美元定存別只看利率 你該知道這兩件事

2019-04-12 11:20

連陽明山別墅都求售 這些年黎智英在台灣賣了多少棟樓？

2019-04-10 14:04

教你如何無痛退休！ 用這招「養樂多理財術」 一進場就先賺2%

2019-04-17 13:18

小心補稅遭罰！今年報稅6大錯誤 你應該避開

2019-04-10 14:35

7成孩子就讀「平價」幼兒園不是夢？父母痛點仍難解

2019-04-11 14:14

中美貿易戰惡鬥一年 川普到底是如何完勝習近平？

2019-04-10 13:30

房貸族注意！踩到這5大地雷就享受不到報稅優惠

2019-04-10 13:28

陸客大減、旅館住用率剩6成 房產大亨受不了喊賣

2019-04-10 13:27

過度醫療：執行手術淪為醫師的高收入來源？

2019-04-09 14:35

車險隨便買就好？少保這3種險 小心賠償壓垮你！

2019-04-08 13:27

【拒看中天聲浪蔓延】線上統媒地圖揭露、店家表態拒看 捍衛閱聽自由到底誰說了算？

2019-04-03 11:19

「那人心臟還沒停、血還在流」 流亡醫師揭中國活摘器官黑幕

2019-04-03 08:43

買「高殖利率」定存股穩賺不賠？忽略這因素恐怕賠更多

2019-04-03 08:42

扭轉家電業低迷氣勢 禾聯碩EPS超車「家電四雄」風光拚上市

2019-04-03 08:40

租金剩三分之一 房客仍跑光光 台北東區房東們心聲首度曝光

2019-04-03 08:35

想要變有錢？這7個錯誤讓你離百萬富翁愈來愈遠

2019-04-02 13:12

哈日族該刷哪張卡？旅日必備6張信用卡 最高省錢無上限

2019-04-01 12:54

假消息也騙不到你！LINE三招、專家五口訣教你辨別

2019-03-29 11:29

2018電商成績單出爐：momo表現突出 PChome集團虧損擴大

2019-03-28 13:41

中天新聞100萬罰不怕？5分鐘內連播20條韓國瑜跑馬燈

2019-03-28 12:36

被唱衰、掀家庭革命 國中老師變直銷天后：別浪費時間困在自責情緒裡

2019-03-27 14:14

一年補助100億 首長都在賣水果 為何還是救不了台灣農業？

2019-03-27 14:14

5年繳出126%基金績效 「天才」操盤手分享三招不敗心法

2019-03-27 14:14

神化政治人物、電視狂播不實訊息 NCC竟4年只裁罰兩件？

2019-03-27 14:13

與米其林擦身而過 前三二行館董座心中的那抹遺憾

2019-03-27 13:27

不只台大燃起「拒看中天」 小吃店、醫院搶遙控器大戰正悄悄上演

2019-03-27 13:16

蘋果、Netflix、迪士尼共赴殺戮戰場 搶眼球大戰誰占上風？

2019-03-26 10:43

下市34年後再上市 牛仔褲老牌Levi's看到什麼契機？

2019-03-25 09:50

因SARS意外熱門 賣逾百年的明星花露水停產？ 業者回應了

2019-03-22 13:02

「林若亞條款」上班族薪資所得 這樣報最省荷包

2019-03-21 13:30

5天賣出17億票房 國片《比悲傷更悲傷的故事》為何在中國爆紅？

2019-03-21 13:22

年逾60、完賽兩次東京全馬 蔡明忠：想到完成時的美好 就可堅持到底

2019-03-20 13:25

幫農夫外銷6千噸檸檬、替屏東還百億負債「接地氣」縣長潘孟安有何魅力？

2019-03-20 13:25
看更多

熱門文章

車險隨便買就好？少保這3種險 小心賠償壓垮你！

2019-04-08 13:27

記者實地演練 瞎掰的論文6天直送國際會議發表

2019-04-08 14:07

一入宮門深似海 雅子妃的美麗與哀愁

2019-04-08 14:49

調查報導／只要付錢 假論文也能登國際期刊？

2019-04-08 08:49

過度醫療：執行手術淪為醫師的高收入來源？

2019-04-09 14:35

各行「薪情」大公開 想拿高薪鎖定這些熱區

2019-04-09 15:59

一路摸索日皇定位 明仁追求和平貼近人民

2019-04-08 15:20

小學堂／日本買房超好賺？投資客全員逃走中

2019-04-08 12:14

當賴清德碰到韓國瑜 輸贏難定？

2019-04-08 09:35

房子住對了人就旺！3種旺運格局報你知

2019-04-08 12:19

《遠見》專訪賴清德：我要打第一場台灣典範級總統初選

2019-04-08 09:33

獲利看得到不一定吃得到 顧立雄幫壽險公司說出的大實話

2019-04-08 08:51

劣質出版商「奧步」全揭露！學者自保靠這4招

2019-04-08 08:44

找電信專業經理人 就是等死？「門外漢」林之晨pk「老將」井琪

2019-04-08 08:47

韓國瑜：上任兩個多月來 感覺好像過了20年

2019-04-08 09:19

揭開神祕「掃樓」大戶 20年暴富傳奇

2019-04-08 08:47

香港人瘋台灣 成移民新熱點

2019-04-08 15:22

加拿大視移民為生力軍 優渥福利協助上軌道

2019-04-08 15:20

時隔202年日皇生前退位 德仁繼位開啟新時代

2019-04-08 14:47

中美貿易戰惡鬥一年 川普到底是如何完勝習近平？

2019-04-10 13:30

陸客大減、旅館住用率剩6成 房產大亨受不了喊賣

2019-04-10 13:27

這個反問 讓她職位三級跳

2019-04-09 15:59

台、星FinTech同時起跑 新加坡憑什麼衝上世界第一？

2019-04-08 09:36

台南／南科加溫房市 永康房地價穩量增

2019-04-08 12:04

新世代最嚮往企業：誠品二度奪冠 逾半新鮮人第一份工作不打算做超過2年

2019-04-09 15:59

連陽明山別墅都求售 這些年黎智英在台灣賣了多少棟樓？

2019-04-10 14:04

台北／1人享3坪綠地 民生社區坐擁特色環境

2019-04-08 11:42

直擊電子菸銷售大本營 深圳產量冠全球

2019-04-08 08:48

可怕記憶揮之不去？科學家發現大腦中導致恐懼記憶重現的關鍵神經元

2019-04-09 07:24

房貸族注意！踩到這5大地雷就享受不到報稅優惠

2019-04-10 13:28

把「沒定性」變優勢 愈跳槽薪水愈高

2019-04-09 15:59

打破節儉習性 日本35歲以下年輕人消費復甦

2019-04-10 13:26

山陰小京都 島根縣．津和野的幽靜散策

2019-04-09 07:27

現撈活龍蝦、肥美馬蹄蛤 這家火鍋海鮮必收！

2019-04-08 12:17

走過八年歐債危機 歐洲大亂後能否穩健復甦？

2019-04-08 09:37

小心補稅遭罰！今年報稅6大錯誤 你應該避開

2019-04-10 14:35

6個新興崛起成長工作

2019-04-09 15:59

研究：青春期及成年早期重度飲酒 會影響大腦生長速度

2019-04-09 13:16

謝金河×野島剛對談：我看到的邱永漢 》從政治通緝犯變成賺錢之神

2019-04-08 08:51

回歸天性 拒絕揠苗助長 侯佩岑有機教養哲學

2019-04-10 12:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top